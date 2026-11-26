An schlechten Zeugen herrscht in diesem Prozess kein Mangel. Das hat sich auch am Mittwoch nicht geändert. Eine 24 Jahre alte Frau trat vor der 3. Großen Strafkammer am Kölner Landgericht auf, aber was sie dort zum Besten gab, brachte Stephan Kloke, den Vorsitzenden Richter, und die anderen Prozessbeteiligten keinen Schritt weiter.

Am 18. Juli, so steht es in der Anklage, sei ein junger Mann in Wiesdorf überfallen worden. Über die genauen Umstände ist trotz diverser Zeugenbefragungen kaum etwas herausgekommen; die näheren Umstände der Tat konnte das Gericht trotz diverser Zeugenbefragungen nicht ermitteln. Das liegt auch am Opfer des brutalen Angriffs, bei dem – das zumindest ist klar – Pfefferspray benutzt wurde. Wo die Bauchtasche des Opfers geblieben ist, in der sich möglicherweise tausend Euro befanden, weiß man nicht. Das Opfer behauptet, die Tasche irgendwann im Stadtpark selbst weggeworfen zu haben. Und mit den drei Angeklagten, die aufgrund der ursprünglichen Aussage und erster Ermittlungen der Polizei in Untersuchungshaft gekommen waren, sei er „eigentlich befreundet“.

Die Begegnung, die mit einem Abendessen im Akdeniz-Grill gegenüber dem Wiesdorfer Bahnhof begonnen hatte, sei irgendwann „ausgeartet“, aber bis auf die Pfeffer-Attacke am Forum gar nicht weiter schlimm gewesen: „Ich hab’s überlebt.“

Wirre Aussagen einer widerspenstigen jungen Frau

Das Opfer sei fraglos „einer der denkbar schlechtesten Zeugen“, gewesen, konstatierte Richter Kloke am Mittwoch. Aber die Aussage der 24-Jährigen war auch kaum zu gebrauchen. Sie war mal mit dem Opfer zusammen, hat ein Kind von ihm. Inzwischen sei der Kontakt weitgehend abgebrochen, so ihre Behauptung. Grundsätzlich sei der Ex ein „krimineller Typ“, mit dessen Machenschaften sie nichts mehr zu tun haben wolle: „Ich bin kein Fan von sowas.“

Vor knapp zwei Wochen war die junge Mutter von einer Polizistin angerufen und zu der Angelegenheit am 18. Juli befragt worden. Aber was von diesem Gespräch protokolliert wurde, und was sie am Mittwoch dem Gericht sagte, war kaum in Übereinstimmung zu bringen. Nicht nur Stephan Kloke hatte Mühe, die widerspenstige junge Frau zu nachvollziehbaren Aussagen zu bewegen – auch die Anwälte konnten kaum etwas Verwertbares hervorlocken.

Wichtiger für die Verteidiger Sebastian Schölzel, Abdou Gabbar und Pina Klara sind die Einschätzungen der Jugendgerichtshilfe. Ihre Vertreterinnen bescheinigten zwei der drei Angeklagten persönliche Unreife. Beide sind zwar jenseits der 20, einer sogar Vater, aber aus ihrer Sicht sollte man sie nach Jugendstrafrecht behandeln. Ein deutlicher Fingerzeig für das Urteil, das voraussichtlich am 3. Dezember im Kölner Landgericht gesprochen wird.