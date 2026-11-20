Die ursprünglich angeklagte Messerattacke konnte nicht nachgewiesen werden. Auch kein Raub. Am Ende eines Strafverfahrens, das stark darunter litt, dass der Hauptbelastungszeuge nicht vor Gericht auftauchte, sprach aus Sicht der 23. Großen Strafkammer nicht mehr viel für die Version des Opfers – dafür umso mehr für die Aussage des Angeklagten. Hassan L. (Name geändert) wurde am Donnerstagnachmittag zu einem Jahr Gefängnis verurteilt.

Michael Greve, der Vorsitzende Richter, bezeichnete das Verfahren als „ein bisschen unbefriedigend“, weil das Opfer sich nicht blicken ließ. Insofern „konnten wir hier auch nicht alles aufklären“. Die Version des Angeklagten habe einiges für sich, „aber alles glauben wir hier keinem“, so Greve.

Jetzt ist Schluss mit lustig Michael Greve, Vorsitzender Richter

Viel wichtiger war dem Richter, dem 26 Jahre alten Mann gründlich ins Gewissen zu reden: Eine Bewährung komme auf keinen Fall in Frage – und „bei jeder neuen Verurteilung wird es immer schlimmer. Jetzt ist Schluss mit lustig.“ Dazu passt, dass Hassan L. nur unter strengen Auflagen aus der Untersuchungshaft entlassen wird: Er muss sich am nächsten Tag bei seinen Eltern anmelden, die am Königsberger Platz in Rheindorf wohnen. Außerdem muss er seine Arbeitsstelle in einer Baufirma antreten. Greve: „Ich will da was sehen.“

Am Ende war nur eine gefährliche Körperverletzung übrig geblieben. Wie die zu bestrafen ist, darüber bestanden zwischen Staatsanwalt und Verteidiger Markus Haupt sehr unterschiedliche Ansichten. Der Anklagevertreter hatte zweieinhalb Jahre Gefängnis für den 26-Jährigen gefordert. Und er sollte auch nicht aus der Untersuchungshaft freikommen, sondern in der Kölner Justizvollzugsanstalt bleiben. Eine Forderung, der Verteidiger Haupt in seinem Plädoyer vehement widersprach: Sein Mandant könne jederzeit bei seinen Eltern wohnen, auch wenn er derzeit keine eigene Bleibe hat. „Wo soll er auch hin?“

Schulden sollten beglichen werden

Im Verfahren habe sich herausgestellt, dass das Opfer schon lange Schulden bei Hassan L. hatte. Und am Abend des 12. Februar sollte in der Wohnung in der Friedensstraße 31 endlich Geld fließen. Das habe der Angeklagte jedenfalls gehofft. Nicht bestreitbar war aber, dass das Opfer in einer schwierige Situation war: Hassan L. ist Boxer: außerdem hatte er zwei Kumpane dabei. Das Opfer hingegen ist von schmächtiger Statur.

Der Angeklagte hatte auch zugegeben, seinem Kontrahenten „zwei, drei Backpfeifen“ verabreicht zu haben. Und mindestens bei einem Schlag hatte er das Smartphone in der Hand. Eine Wunde im Gesicht, im Klinikum Leverkusen fotografiert, war die Folge. Diese Frage war also beantwortet.

Schwierige Zeit in Syrien

Zuvor hatte sich das Gericht noch mit anderen Punkten beschäftigen müssen: Wie krank ist Hassan L. wirklich? Und wie sehr hat das die Tat am 12. Februar beeinflusst? Das Opfer, das die Sache erst ins Rollen gebracht hat, war auch am Donnerstag nicht vor dem Kölner Landgericht erschienen. Also bleibt nur die Aussage bei der Polizei – und die gegensätzliche Darstellung des 26 Jahre alten Angeklagten.

Der stammt aus Syrien, und er hat dort, bevor die Familie nach Deutschland geflohen ist, offenbar schlimme Dinge erlebt: Ein Nachbar sei „vor seinen Augen getötet“ worden, zitiert der Vorsitzende Richter Michael Greve aus dem Protokoll eines Psychiaters.

Die Bewährungshelferin kennt Hassan L. schon seit gut dreieinhalb Jahren. Der Mann hat schon häufiger vor Gericht gestanden. Außerdem gibt es von seiner Ex-Freundin Anzeigen wegen gewalttätiger Übergriffe. „Die hat er immer bestritten“, berichtet seine Bewährungshelferin. Der Klient sei durchaus kein leichter Fall; das gelte mindestens für die jüngere Vergangenheit: Für rund vier Monate habe Hassan L. den Kontakt abgebrochen, die regelmäßigen Termine mit ihr unentschuldigt geschwänzt. Vorigen Juni habe sie Hassan L. dann noch einmal gesehen, danach kam er wegen des Vorfalls im Februar in der Friedensstraße in Untersuchungshaft.

Keine Wohnung und kein Job

Trotz seiner Ausbildung in einem Manforter Sanitär- und Heizungsbetrieb hat Hassan L. nicht viel gearbeitet. Im Sommer 2025 hatte er letztmals einen Job, in seiner früheren Firma. Sein Antrieb, Geld zu verdienen, sei auch nicht sehr groß gewesen, so die Einschätzung der Sozialarbeiterin in Leverkusen: Er habe viele Freunde, die ihn unterstützten. Es gebe auch andere Möglichkeiten als Arbeit, um an Geld zu kommen, hat die Bewährungshelferin protokolliert. Dann könne er „mit 30 Millionär sein“. In Wahrheit hatte er irgendwann keine Wohnung mehr, war in der Caritas-Unterkunft in der Schulstraße gemeldet und kam offenbar gelegentlich bei seinen Eltern unter. Das Ziel der vom Amtsgericht in Opladen verhängten Strafaussetzung zur Bewährung „hat er bislang nicht erreicht“.

Seinen täglichen Cannabis-Konsum „zur Beruhigung“ habe Hassan L. zuletzt auf zwei Gramm reduziert, wusste die Sozialarbeiterin. Wie er den Stoff finanzierte, war eine der Fragen, die in diesem Prozess offen blieben.