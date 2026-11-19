Beim Prozess um ein laut Anklage heftig geschütteltes und schwer verletztes Baby wird die Luft für den beschuldigten Vater immer dünner – dem 46-Jährigen droht wegen des Vorwurfs des versuchten Totschlags mehr denn je eine Gefängnisstrafe. Denn die renommierte Rechtsmedizinerin Prof. Dr. Sibylle Banaschak hatte keine Zweifel, dass das damals zweieinhalb Monate alte Mädchen tatsächlich geschüttelt wurde. Anders seien die Einblutungen in Hirnhaut und Netzhaut nicht zu erklären. Die Verteidigung änderte daraufhin ihre Strategie und sprach von einem möglichen alternativen Täter.

Köln: Medizinerin legt sich auf Schütteltrauma fest

Die Befundkombination sei eindeutig mit einem Schütteltrauma zu erklären, sagte Banaschak und schloss eine andere medizinische Ursache aus. Bei einer MRT-Untersuchung zeigten sich beidseitige Einblutungen unter der harten Hirnhaut. Hinzu kamen zahlreiche Blutungen in beiden Netzhäuten der Augen.

Auf einer Seite seien mehr als 20, auf der anderen mehr als 30 Einblutungen festgestellt worden. Ein mögliches Sturzgeschehen schloss die Rechtsmedizinerin aus, da durch einen Aufprall auf dem Boden Zeichen von stumpfer Gewalt, etwa Hämatome am Kopf, hätten sichtbar werden müssen.

Die Verletzungen könnten auch nicht mit einem ungeschickten Umgang erklärt werden. Vielmehr müsse es eine erhebliche Gewalteinwirkung gegeben haben, die in einem groben Missverhältnis zum angemessenen Umgang mit einem Baby stehe. „Das ist auch für einen medizinischen Laien erkennbar“, sagte die Rechtsmedizinerin. Sie ging davon aus, dass das Kind so heftig vor und zurück bewegt wurde, dass der Kopf unkontrolliert hin- und herpendelte. Den damals fünfjährigen Bruder des Mädchens schloss Banaschak als Verursacher aus. Einem Kind in dem Alter fehle die nötige Kraft.

Die Verteidigung hatte einen Privatgutachter eingeschaltet, der alternative Erklärungen für die Befunde in den Raum gestellt hatte. Unter anderem waren eine Impfung acht Tage vor der Aufnahme und eine mögliche Herpesinfektion thematisiert worden. Banaschak widersprach. Eine Impfung könne zwar möglicherweise einen Krampfanfall auslösen, erkläre aber keine Einblutungen unter der Hirnhaut und in den Netzhäuten. Eine durch Herpes verursachte Gehirnentzündung gehe zudem mit einem ganz anderen Krankheitsbild einher. Banaschak: Das Schütteln bleibe die einzige Erklärung.

Köln: Verteidiger bringt alternativen Täter ins Spiel

Einen genauen Tatzeitpunkt konnte die Rechtsmedizinerin allerdings nicht bestimmen. Sie sprach von möglichen ein bis drei Tagen, die das Kind mit den Verletzungen verbracht haben könnte, bevor es schließlich ins Krankenhaus gebracht wurde. Verteidiger Sebastian Schölzel hakte hier ein. Wenn man nicht genau bestimmen könnte, wann „das vermeintliche Schütteln“ stattgefunden habe, „dann kann man ja offenbar auch nicht zuordnen, wer das nun gewesen sein soll“. Der Vorsitzende Richter Alexander Fühling verwies allerdings auf bereits getätigte Aussagen der Ehefrau des Angeklagten.

Die Ehefrau des Beschuldigten und Mutter des Kindes hatte zum Prozessauftakt ausgesagt – offenbar mit dem Ziel, ihren Mann zu entlasten. Das Gegenteil könnte aber der Fall gewesen sein. So hatte die 42-Jährige beschrieben, das Baby am Abend ihrem Mann überlassen zu haben, etwa 45 Minuten sei sie aus dem Haus gewesen. Nach ihrer Rückkehr habe sie ein seltsames Verhalten an ihrer Tochter beobachtet. „Sie hatte kalten Schweiß auf der Stirn, den Rücken durchgestreckt und immer wieder geweint“, erklärte die Zeugin. Daher habe sie mit ihrem Mann entschieden, dass sie zum Arzt fahre.

Köln: Baby lebte zeitweise in einer Pflegefamilie

Die Zeugin hatte allerdings auch davon berichtet, dass das Baby zuvor tagsüber unruhig und viel wach gewesen sei – normalerweise habe das Baby damals bis zu 20 Stunden am Tag geschlafen. Die Verteidigung sieht das wiederum als mögliches Indiz, dass die Verletzungen zu diesem Zeitpunkt bereits bestanden haben. Die Ehefrau des Angeklagten hatte einen Schüttelvorfall jedoch verneint. Sie habe explizit bei ihrem Mann, aber auch bei ihrer Mutter, die zeitweise auf das Kind aufpasste, nachgefragt. „Niemand hat einen solchen Vorfall bestätigt“, sagte die Frau im Zeugenstand.

Die Vorwürfe datieren aus dem Jahr 2021. Der Fall lag lange bei der Justiz, da Haftsachen vorgehen – der Vater befindet sich auf freiem Fuß. Das Mädchen kam zunächst in eine Pflegefamilie. Auch der Sohn des Paares wurde später in Obhut genommen – nachdem der Vater ihn in der Kita geschlagen haben soll. Mittlerweile leben beide Kinder wieder zu Hause. Das Mädchen soll sich gesundheitlich unauffällig entwickelt haben. Allerdings sei ein Ventil mit ihrem Gehirn verwachsen – das wurde damals nach einer Bohrung eingesetzt, um Druck vom Kopf zu nehmen. Der Prozess wird fortgesetzt.