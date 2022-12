SRH-Hochschule Leverkusen Das sind die Studienfächer

Leverkusen – Die neue Hochschule bietet zum Wintersemester unterschiedliche neue Fächer an.

Zum Wintersemester bietet die Hochschule diese Fächer an: den Bachelor-Studiengang Arbeits- und Organisationspsychologie, Lieferketten-Management mit Abschluss Master of Science, Dental-Hygienik, Ernährungstherapie und Ernährungsberatung, Physician Assistant (Abschluss jeweils Bachelor of Science) sowie die Studiengänge Medizinpädagogik (Bachelor), Management und Führung (Master of Arts). Dazu kommen alle Prüfungen der Fernstudiengänge. (tk)

