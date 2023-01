Wahlkampf an der Wupper Ein Wohlfühl-Biergarten

Leverkusen – Wie fühlt sich das an, so ein Biergarten mit Blick auf die Wupper? Das wollte die politische Vereinigung Opladen Plus wissen und improvisierte im Wahlkampf am Samstagnachmittag einen Biergarten auf der Grillwiese nahe der Himmelstreppe an der Wupper.



Zwei Bierzeltgarnituren und mehrere Stehtische waren schnell ausgebaut, eine Kölschzapfstelle und ein Würstchengrill stellten die Versorgung sicher. Die Sonne schien dazu und im Hintergrund rauschte die Fontäne im Teich der Ludwig-Rehbock-Anlage.

Das fühlt sich rundum gut an, waren sich Marcus Pott und seine Mitstreiter einig. Und Oberbürgermeister Uwe Richrath, den Opladen Plus unterstützt und der seinerseits Opladen Plus unterstützte, indem er sich eine Currywurst zum Kölsch genehmigte, versprach, so eine Einrichtung wohlwollend prüfen zu lassen.