Am Freitag, 14. August, spielt im Topos an der Hauptstraße 134 ab 20 Uhr die Tatjana Falvey Group Blues, Rock und Jazziges. Tags darauf präsentiert Malcom Shuttleworth seine „Lockdown Licks“ in einem ausverkauften Konzert, dem aber am Samstag, 22. August, eine Zusatzveranstaltung folgt. Tickets müssen reserviert werden. (dre) www.jazz-lev.de