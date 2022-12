Köln-Merkenich – Die Zehn-Zentner-Weltkriegsbombe im Kölner Stadtteil Merkenich ist entschärft worden. Das teilte die Stadt am frühen Nachmittag mit. Die rund 150 von der Evakuierung betroffenen Anwohner können in Kürze zurück in ihre Wohnung. Sie wurden angewiesen, sich aufgrund der Corona-Lage an Abstandsregeln zu halten.

Ein Spaziergänger hatte die Bombe nach Angaben der Stadt am späten Freitagabend an der Fährgasse am Rheinufer entdeckt und die Einsatzkräfte gerufen. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst hatte einen Evakuierungsradius von etwa 750 Metern angeordnet.

Auch der Chempark in Leverkusen war betroffen. Während der Entschärfung wurde der Schiffsverkehr auf dem Rhein und der Luftraum gesperrt. (nal)