Diebstahl: Verdächtiger Gummersbacher muss in U-Haft

Gummersbach -

In Untersuchungshaft sitzt seit Donnerstag ein 26-Jähriger, der laut Polizeiangaben in einem Gummersbacher Drogeriemarkt beim Diebstahl ertappt wurde. Die Polizei berichtet, dass der Verdächtige am Vortag dem Ladendetektiv aufgefallen war, als er vier Flaschen Parfüm eingesteckt haben soll.

Als er ohne zu bezahlen das Geschäft verließ, sprach der Detektiv den Mann an. Der versuchte noch zu flüchten, wurde aber festgehalten – worauf der 26-Jährige versuchte, dem Detektiv in den Arm zu beißen. Doch der konnte den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Der Mann war schon wegen mehrerer Eigentumsdelikte aufgefallen und hat keinen festen Wohnsitz. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht Haftbefehl.