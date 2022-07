Tödlicher Unfall in Italien: Lindlarer Mountainbiker stürzt in Alpen in die Tiefe

Italien/Lindlar -

Bei einem tragischen Unfall ist am Montag ein 60-jähriger Radfahrer aus Lindlar ums Leben gekommen.



Wie die italienische Zeitung „Treviso today“ am Montag berichtet, ereignete sich das Unglück in der Nähe der Ortschaft Fietta di Pieve del Grappa (Provinz Treviso in Venetien, Norditalien) am Montag gegen 16 Uhr.



Mit zwei anderen Mountainbike-Fahrern fuhr der versierte Mountainbiker eine beliebte Downhill-Strecke hinunter, als er in einer Haarnadelkurve auf rund 1100 Meter Höhe die Kontrolle über sein Fahrrad verlor und rund 50 Meter über eine Klippe in die Tiefe stürzte. Die alarmierten Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Lindlarers feststellen. Der Mann wurde von der Bergrettung geborgen, die Polizei nahm die Ermittlungen zur Unfallursache auf. (lz)