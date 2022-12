Loope – In einem Wohnhaus in Engelskirchen-Loope ist es am Mittwochabend zu einem Kellerbrand mit Rauchentwicklung gekommen. 45 Feuerwehrleute des Löschzuges Engelskirchen und der Löschgruppe Loope rückten aus. Auch der Leiter der Feuerwehr, Thomas Krimmel, war vor Ort. Es gelang, den Brand einzudämmen, bevor er sich im Keller weiter ausbreiten konnte. Durch Rauchmelder waren die Bewohner alarmiert worden, verletzt wurde niemand. (ds)