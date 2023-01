Bielstein – Der Landesbetrieb Straßenbau installiert an der Autobahnanschlussstelle Bielstein eine Ampelanlage. In beiden Fahrtrichtungen soll die Ab- und Auffahrt von und zur Bundesstraße 56 in dieser Weise geregelt werden. Wie in Engelskirchen wird eine Videodetektionskamera gewährleisten, dass die Ampel flexibel auf das Verkehrsaufkommen reagiert.

Wie Landesbetriebssprecherin Henrike Langen mitteilt, handelt es sich bei der Einmündung der Abfahrt in Richtung Olpe (am Pendlerparkplatz) um einen Unfallhäufungspunkt. Dies habe die Abstimmung in der Unfallkommission ergeben. Am Anschluss Richtung Köln hätten sich die Unfälle noch nicht in gleichem Maß gehäuft, dennoch handele es sich wegen der Steigung und der hohen Geschwindigkeit des Verkehrs auf der Bundesstraße um einen kritischen Punkt, der darum ebenfalls entschärft werden soll. Zurzeit werde zur Vorbereitung ein Rohr für die Stromversorgung gelegt. Spätestens Ende des Jahres sollen die Ampeln in Betrieb gehen. (tie)