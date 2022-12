Bombendrohungen in NRW Auch Oberbergs Polizei half beim Einsatz in Olpe

Oberberg – Zur Unterstützung der Kollegen hat Oberbergs Polizei am vergangenen Freitag ebenfalls Beamte nach Olpe geschickt. Dort – und auch in Köln sowie in weiteren Städten Nordrhein-Westfalens – hatte es kurz nach 22.30 Uhr Bombendrohungen gegen die örtlichen Ordnungsämter gegeben. Bei den dann folgenden Durchsuchungen mit Spürhunden sei aber kein Sprengstoff gefunden worden, teilen die Polizeibehörden in Köln und Olpe mit.

Im oberbergischen Kreis sei dagegen keine Drohung gegen ein Gesundheitsamt ausgesprochen worden, hieß es am Samstag von der Polizei auf Nachfrage dieser Zeitung.