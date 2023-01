Reichshof – Zu einem brennenden Sauna-Fass sind Feuerwehr und Polizei am frühen Samstagmorgen in den Reichshofer Ortsteil Berghausen ausgerückt. Um 5.30 Uhr wurde die Löschgruppe Hunsheim alarmiert, die kurz darauf mit drei Einsatzfahrzeugen an der Gartenstraße in Höhe des Ortseingangs Hunsheim vorfuhr.

„Wir sind mit einem Atemschutz-Trupp gegen die Flammen vorgegangen und hatten das Feuer schnell unter Kontrolle“, berichtet Dennis Pätz, stellvertretender Hunsheimer Einheitsführer. Das Holz-Fass war auf einem Pkw-Anhänger verlastet, der nahe der Straße parkte. Die Ursache für den Brand ist laut Feuerwehr noch unklar. Gegen 7 Uhr war der Einsatz beendet. (sfl)