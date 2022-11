Sommerbiathlon in Lindlar. (Archivbild)

Lindlar – Zum vierten Mal richtet der Schützenverein Lindlar am heutigen Samstag, 14. Mai, die offene Landesmeisterschaft im Target Sprint aus.



Die Vorbereitungen in Lindlar am Freitag. Copyright: Brückmann

Neben der Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft im Target Sprint im Herbst dieses Jahres gilt der Wettkampf für die Teilnehmer auch als Qualifikationswettkampf des Deutschen Schützenbundes zur ISSF World Tour Target Sprint.



Leonie Huth startet

Die Sportart verbindet Laufen und Schießen miteinander, und das in hohem Tempo. Nach dem Startschuss geht es für die Startgruppen auf eine erste 400 Meter-Runde.



Copyright: Foto: Dierke

Im Anschluss laufen die Athleten direkt in den Schießstand, wo sie fünf Ziele treffen müssen. Haben sie die Ziele getroffen, geht es in die nächste Runde. Insgesamt besteht der Wettkampf aus drei Runden mit je 400 Metern und zwei Schießeinlagen.



Deutsche Meister am Start

Für den Wettkampf in Lindlar haben sich mehr als 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus ganz Deutschland angemeldet, darunter auch amtierende Deutsche Meister.



Das könnte Sie auch interessieren:

Lindlar-Süttenbach Anzeige Motorradfahrer aus Wipperfürth schwer verletzt von Michael Lenzen

Jugendparlament Lindlar Anzeige Das junge Lindlar fordert eine Stimme

Schalkes Gazprom-Trikots Anzeige Ex-Sponsoren hassen diesen Trick aus Wipperfürth

Dazu zählt auch Leonie Huth aus Lindlar, die in diesem Jahr für die Nationalmannschaft in Kairo in Ägypten bei einem Turnier starten durfte. Die Meisterschaft beginnt um 9 Uhr im Volksbank-Parkstadion. (tmt)