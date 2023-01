Die durch ein Feuer zerstörte Kirchenorgel von St. Franziskus in Gummersbach ist saniert.

Gummersbach – Nach dem Brand der Kirchenorgel von St. Franziskus in Gummersbach im November 2018 ist die Sanierung des Instrument nun endlich abgeschlossen, so dass am Sonntag, 16 Uhr, die Orgel mit einem Festgottesdienst wieder neu geweiht werden kann.



Bis zur letzten Minute ist an der Orgel noch gearbeitet worden.



Kreisdechant Christoph Bersch gab der Redaktion allerdings die Möglichkeit, bereits vorab die ersten Töne der neune Orgel im Video einzufangen. (ar)