Engelskirchen – Wie immer, wenn die „Landpartie“ in Engelskirchen Station macht, verwandelt sich der an sich schon pittoreske Park hinter der Villa Braunswerth in einen Markt der besonderen Angebote. Selbst, wer nicht auf der Suche nach bestimmten Lifestyle-Produkten für Garten, Terrasse oder Wintergarten ist, kann hier beim Stöbern schnell die Zeit vergessen. Zierfische oder regionale Marmelade? Flammlachs, Austern oder Eis-Kaffee? Alles zu haben.

140 Aussteller bei der Landpartie in Engelskirchen

Vom Strandkorb bis zum Strohhut, vom Tischgrill bis zur Glas-Deko reicht das vielfältige Angebot. Mobile Feuerstellen oder Kunstwerke – beides für draußen – suchen neue Besitzer. Irische Wollmützen und sonstige originelle Kleidungsstücke, Blumenstauden und -zwiebeln, massive Gartenmöbel.



Insgesamt sind es rund 140 Aussteller, die ihre Waren an diesem Wochenende bei der Landpartie zum Verkauf anbieten, einige sind zum ersten Mal da – nur wenige hatten coronabedingt absagen müssen, sagt Veranstalter Reno Müller, der am frühen Freitagnachmittag schon ganz zufrieden mit den ersten Stunden der Landpartie ist: „Wir haben immer das Gefühl, dass sich die Menschen hier in der Region freuen, wenn die Landpartie stattfinden“, sagt er.

Villa Braunswerth und die Allee an der Agger bieten die grandiose Kulisse, vor der die Landpartie ihre Wirkung entfaltet. Copyright: ds_Siegbert Dierke Fotografie

Die Auswahl ist groß, auch auf der Suche nach Speis und Trank haben Besucher die Qual der Wahl. Auf der Wiese hinter dem Alten Wolllager reihen sich zahlreiche Tische und Bänke unter Sonnenschirmen aneinander und bilden ein zusammenhängendes außengastronomisches Angebot, Delikatessen inklusive. Mittendrin ein Klavierspieler, am Rand stehen die verschiedenen Buden und Wagen – und mit den Klängen des Klaviers weht der Duft von Rosmarinkartoffeln die Besucher an.

Landpartie 2022

Die Landpartie Engelskirchen (Engels-Platz 4) hinter dem Rathaus und der Villa Braunswerth hat an diesem Wochenende am Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Tagesticket 10 Euro, Kinder bis 18 Jahre haben freien Eintritt. Angeleinte Hunde willkommen.

Das Modegetränk Gin fehlt hier ebenso wenig wie der Landpartie-Klassiker: Mehrere Weingüter bieten ihren Rebensaft an. Philippe Chastang aus Tarbes in Südfrankreich zum Beispiel: Er ist erstmals in Engelskirchen, berichtet er, und ihm hat die Atmosphäre der Landpartie auf Anhieb gefallen.

Besucher sind an der Villa Braunswerth „wirklich begeistert“

So wie Janine Yilmaz aus der Nähe von Bergisch Gladbach. „Meine Schwester hat mir von der Landpartie in Engelskirchen erzählt. Wir wollen uns hier treffen. Ich bin wirklich begeistert von der Stimmung und was es hier alles zu sehen gibt.“

Man stolpere auch über Artikel, die man gar nicht gesucht hat, weiß Reno Müller. Und: „Jeder Aussteller bringt hier sein Geschäft mit“, sagt er, „und die Kundinnen und Kunden können immer direkt mit dem Chef reden und sich Hintergründe zu den Artikeln erklären lassen.“