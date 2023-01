Waldbröl – Bei einem Brand am Freitagnachmittag gegen 16.10 Uhr im Waldbröler Ortsteil Krahwinkel sind zwei Geräteschuppen zerstört worden. Beim Eintreffen der Einheiten Waldbröl und Heide standen die Schuppen und etwa 200 Quadratmeter Waldboden in Flammen. Bis in eine Höhe von rund zwei Metern hatten auch Baumstämme begonnen zu brennen.



Den 40 Feuerwehrleuten gelang es unter der Leitung von Wehrführer Daniel Wendeler, das angrenzende Wohnhaus durch eine Riegelstellung zu schützen und beide Brände nach 20 Minuten unter Kontrolle zu bringen.



„Es ist gerade noch mal gutgegangen“, so der Einsatzleiter. „Durch das schnelle Eingreifen konnten wir größeren Schaden verhindern.“ Das Feuer entstand aus noch ungeklärter Ursache. Verletzte gab es keine. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.