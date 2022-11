Gummersbach – Draußen Schmuddelwetter und drinnen ein Hauch von Strandatmosphäre. Gibt’s nicht? „Gibt’s doch“, sagt der Gummersbacher Brauhaus-Chef Andreas Linneboden, der am Dienstag mit seinem „Beach 51“ in der Halle 51 auf dem Steinmüllergelände offiziell an den Start geht. Und das zusammen mit Lebensgefährtin Christina Oldenburger, die unter anderem gelernte Köchin ist.

Innenausbau in Rekordzeit

In den vergangenen Tagen gab es bereits einige Probeläufe im Beach 51, zuletzt am vergangenen Samstagabend, als Linneboden mit geladenen Gästen seinen Geburtstag gefeiert hat. So gesehen wird der Dienstag kein Kaltstart werden. Dass Gummersbach die neue Adresse kennen lernen will, davon zeugten auch die bereits online gebuchten Tische, wie Andreas Linneboden berichtet.

Ein Hauch von Strand spiegelt sich natürlich auch in der Einrichtung wider. Copyright: Arnold

In rekordverdächtiger Zeit wurde der Innenausbau für das Beach 51 gestemmt. „Am 1. Dezember haben wir erst Strom bekommen und am 25. Januar können wir bereits eröffnen. Das ist doch bemerkenswert“, freut sich Linneboden. Wer im Beach 51 Sand auf dem Boden und Liegestühle an den Tischen erwartet, wird aber vergeblich danach suchen. Dafür sorgen aber Palmen, großformatige Strandbilder und Surfbretter an den Wetter im Inneren für jene Atmosphäre, die der Name erwarten lässt.

Bestellungen über das Smartphone

Die Einrichtung ist modern und die Technik auf dem allerneuesten Stand. Das gilt auch für das Bestellsystem, das, wenn gewünscht, eine Order via Smartphone erlaubt. „Einfach den QR-Code am Tisch einscannen und schon kann die Order für Speisen und Getränke starten, bevor diese in die Küche geht und zu guter Letzt auch bargeldlos bezahlt wird“, erklärt Linneboden das Prinzip. Ach ja: Trinkgeld kann gleich mitangekreuzt werden. „Unbenommen dessen kann natürlich weiter bar bezahlt werden“, betont der Gastronom.

Andreas Linneboden und Christina Oldenburger gehen mit ihrem Beach 51 im Erdgeschoss der Halle am Dienstag an den Start. Copyright: Arnold

Das Beach 51 in der alten Halle 51 und dem lichtdurchfluteten Anbau ist allerdings nur der erste Schritt für Linneboden an der neuen Adresse. Im Sommer will er das Asia-Tapas-Restaurant mit Roof-Top-Bar im Obergeschoss des Hauses eröffnen. Noch ist dort eine große Baustelle, doch der Gang auf die winterlich eingeschneite Terrasse lässt erahnen, wie grandios allein schon der Ausblick von dort oben sein wird.

Das könnte Sie auch interessieren:

Montagsdemo in Gummersbach Anzeige Linke rufen zu Gegenprotest auf von Andreas Arnold

Neues Angebot Anzeige LVR unterstützt in Oberberg Menschen mit Behinderung

Angehende Pfarrerin Anzeige Johanna Lenth über ihr Vikariat in der Gemeinde Gummersbach von Katja Pohl

Für die Neueröffnung am Dienstag hat der Brauhauschef sein Personal jetzt noch einmal deutlich aufgestockt. „Beim Brauhaus Gummersbach werden wir künftig 21 Vollzeitkräfte haben, die sich auf das Beach 51 und das Brauhaus je zur Hälfte verteilen.“

In den kommenden Wochen sollen sich dann auch die Büroflächen in der Halle 51 füllen. Der Innovation Hub sowie die Industrie- und Handelskammer sind weitere große Mieter. Zudem wird Bauherr und Investor Michael Korthaus seinen Firmensitz auf das Steinmüllergelände verlagern.