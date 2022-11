Bereits mehrere Hilfstransporte mit Medikamenten sind seit Kriegsbeginn aus Oberberg in die ostukrainische Stadt Charkiw gefahren.

Die zweitgrößte Stadt der Ukraine war zu Beginn stark vom Angriffskrieg Russlands betroffen. Inzwischen wurde die Stadt wieder etwas freigekämpft.

Der Kontakt kam durch zwei Studienfreunde zustande – einer ist Arzt in der Ukraine, der andere in Oberberg.

In unserem Blog erzählen die beiden regelmäßig von der Lage im Krankenhaus in der heftig umkämpften Stadt, aus der Ferne in Oberberg und von ihren Eindrücken im Krieg.

Gummersbach/Charkiw – In unserem Blog erzählen zwei Studienfreunde im Gespräch jede Woche von ihren Erlebnissen zum Angriffskrieg Russlands in der Ukraine.

Igor Prudkov (Oberberg) hat für Dr. Vitaly P. (Charkiw) und seine Kollegen seit Kriegsbeginn mehrere Transporte mit Medikamenten in Oberberg zusammengestellt und die Lieferung durch gefährliches Gebiet organisiert.

Während P. den Krieg und seine Verletzungen aus nächster Nähe und das Krankenhaus kaum noch verlässt, hilft Prudkov nicht nur aus der Ferne, sondern auch den in Oberberg ankommenden Landsleuten.

Mittwoch, 9. November

Dr. Vitaliy P.

Die Bombardierungen in der ukrainischen Millionenstadt Charkiw bleiben. Vor allem gezielte Raketenbeschüsse zur Zerstörung der Infrastruktur und Energieversorgung gehören dort zum Alltag. Zerstört worden seien zuletzt vor allem Unternehmen, die sich mit Elektrik befassen, darunter eine Firma, die Ladesäulen für E-Autos herstelle, berichtet Dr. Vitaliy P., der als Gefäßchirurg an einer Klinik in Charkiw arbeitet. Doch auch private Mehrfamilienhäuser würden nach wie vor von Raketen getroffen.

Im Videotelefonat mit seinem Gummersbacher Freund, dem Psychiater Igor Prudkov, berichtet er am Mittwochmorgen von den vergangenen zwei Wochen. Da viele Stromleitungen durch die ständigen Beschüsse beschädigt seien und nicht voll belastet werden können, müsse der Strom derzeit täglich für drei bis fünf Stunden in der gesamten Region abgeschaltet werden, erzählt er.

Per Videotelefonat mit seinem Gummersbacher Freund berichtet Dr. Vitaliy P. aus Charkiw von den dortigen Kriegsereignissen. Copyright: Linda Thielen

Das gelte jedoch nicht für die Klinik, in der er arbeitet, denn die medizinische Versorgung der Patienten soll nach wie vor gewährleistet werden. Auch medizinische Geräte laufen für Untersuchungen weiterhin. „MRT oder CT-Geräte sind jedoch auf eine bestimmte Stromleistung angewiesen. Wenn diese Leistung nicht vorhanden ist, dann funktionieren auch die Geräte nicht“, erklärt P. die Einschränkungen in seinem Arbeitsalltag. Von der Klinikleitung seien die Mitarbeitenden zudem gebeten worden, Wasserkocher und Kaffeemaschinen möglichst nicht einzuschalten, um Strom zu sparen.

U-Bahnen würden manchmal mitten am Tag einfach stehen bleiben, wenn der Strom abgeschaltet werde, berichtet P. weiter. Hintergrund dieser Maßnahme sei, die Leitungen, solange bis sie vollständig repariert wurden, nicht zu überfordern. Auch ihn selbst habe diese Sparmaßnahme kürzlich vor eine Herausforderung gestellt. P. erzählt: „Als ich in einer Werkstatt das Rad von meinem Auto wechseln wollte, war das nicht möglich, da es auch dort keinen Strom gab.“

Heizungen wurden nach Charkiw geliefert

Doch auch eine gute Nachricht kann P. in dieser Woche verkünden. „Es wurden Heizungen geliefert, die alle Haushalte bekommen haben, die nicht zerstört wurden. Auch unser Krankenhaus hat eine Heizung bekommen.“ Außerdem seien mit städtischer Hilfe die Fenster der Klinik ausgetauscht worden, die seit April kaputt waren. Das alles gebe zwar Aufwind, „aber die Angst, dass bald alles wieder zerstört ist, ist groß“, gibt P. zu bedenken.

Was die Menschen in seiner Stadt am meisten brauchen, um den kalten Winter unter Beschuss der russischen Truppen zu überstehen, wird Dr. Vitaliy P. gefragt. „Luftabwehrsysteme“, lautet seine einfache Antwort. Dass Generatoren, Leitungen und Rohre zur Reparatur der zerstörten Infrastruktur benötigt werden, sei laut P. völlig unbestritten, aber: „Was nutzt es uns, wenn wir Generatoren oder Heizungen bekommen, die direkt wieder zerstört werden?“, fragt er.

Dr. Vitaliy P. freut sich über das neue Gefäßultraschallgerät, das das Klinikum Oberberg dank Spenden kaufen und nach Charkiw schicken konnte Copyright: Klinik Charkiw

Für große Freude sorgte bei dem Gefäßchirurgen aus Charkiw in der vergangenen Woche dagegen die Ankunft des neuen Gefäßultraschallgerätes, das dank Spendengelder der Kreissparkasse Köln an das Klinikum Oberberg angeschafft werden konnte und nun seinen Weg nach Charkiw gefunden hat. „Darüber freue ich mich riesig“, sagt P. und kann seine Begeisterung nicht verbergen.

Es fühle sich an, als ob er von einem Ford auf einen Mercedes umgestiegen sei, meint er und lacht. Allein die zahlreichen Möglichkeiten des Gerätes bewundere er sehr und müsse sich viele Funktionen erst noch aneignen. Im Klinikalltag sein das Gerät schon jetzt täglich im Einsatz und nicht mehr wegzudenken. „Hergeben würde ich das nur im Tausch für Luftabwehrsysteme“, meint P. und lacht.

Igor Prudkov

Über den geglückten Transport des Gefäßultraschallgerätes und weiterer Medikamente, die in ein anderes Krankenhaus zu einem weiteren Freund geliefert wurden, freut sich in diesen Tagen auch Igor Prudkov. Er arbeitet am Gummersbacher Krankenhaus als Psychiater und ist mit Dr. Vitaliy P. seit Studienzeiten befreundet ist. Den Transport hatte er mit auf den Weg gebracht und kürzlich gebangt, als der Lieferwagen unterwegs mit einer Panne hängen geblieben war.

Am Ende klappte aber doch noch alles reibungslos und Prudkov zeigt die Fotos auf seinem Handy, die P. ihm aus Charkiw geschickt hat. Sie zeigen ihn mit dem neuen Gerät im Einsatz, als er gerade das Bein eines seiner Patienten untersucht.

Igor Prudkov, der im Gummersbacher Krankenhaus als Psychiater arbeitet, telefoniert regelmäßig mit seinem Freund und Dr. Vitaliy P. aus Charkiw. Copyright: Linda Thielen

Was die Hilfsgüter für die Ukrainerinnen und Ukrainer angeht, ist sich Igor Prudov mit seinem Freund in Charkiw einig. Ohne Raketenabwehrsysteme bringe all die Hilfe nur wenig. „Dann haben wir neuen Generatoren und einen Tag später fällt eine Rakete vom Himmel und der Generator ist kaputt“, sagt er. Mit Sorge schaut er zudem in Richtung Iran. „Wenn deren Waffen zum Einsatz kommen, haben wir noch größere Probleme, als wir sowieso schon haben“, betont Prudkov.

Aus den Medien hat der Psychiater zudem entnommen, dass Experten sich in anderen Städten der Ukraine bereits ein Bild von den zahlreichen Fallschirmminen gemacht hätten, die nun überall liegen. „Es kann bis zu zehn Jahre dauern, bis diese alle entschärft sind“, sagt er.

Dienstag, 25. Oktober

Dr. Vitaliy P.

„Sonntag war der erste Tag seit langer Zeit, an dem keine Sirenen zu hören waren“, berichtet Dr. Vitaliy P. gleich zu Beginn des Videotelefonats am Dienstagmorgen mit seinem Gummersbacher Freund Igor Prudkov. Das sei sehr ungewohnt gewesen, denn täglicher Alarm gehöre in Charkiw, wo P. als Gefäßchirurg und Chefarzt an einem Krankenhaus arbeitet, längst zum Alltag.

Auch der Strom sei in der vergangenen Woche in Charkiw nicht ausgefallen. Das liege laut P. nicht nur daran, dass es in der ukrainischen Millionenstadt seit zwei Tagen keine erneuten Beschüsse gegeben habe, sondern auch daran, dass die Einwohner sich so sparsam beim Energieverbrauch verhalten hätten, dass laut dem Bürgermeister der Stadt rund 20 Prozent des Stromverbrauchs eingespart werden konnte. In anderen Regionen sei die Lage dagegen unverändert kritisch, weiß P.

Über eine neue Medikamten-Lieferung aus Oberberg freuen sich Dr. Vitaliy P. (l.) und sein Team. Copyright: Klinikum Oberberg

Eine gute Nachricht sei außerdem der Besuch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gewesen, betont P. du erzählt: „Es gibt da dieses Foto aus dem Zug, mit dem er angereist ist. Auf dem Tisch standen Blumen, die bei uns Iris genannt werden. Das ukrainische Wort für Luftschutzwaffen heißt auch so. Das ist also ein Zeichen“, meint P. schmunzelnd.

Neben dem Besuch des Bundespräsidenten habe ihm auch die kürzlich stattgefundene Demonstration in Berlin gegen den Krieg in der Ukraine viel bedeutet. „Diese moralische Unterstützung ist für uns genauso wichtig.“

Rund 5000 gesicherte Raketen zusammengetragen

Rund 5000 gesicherte Raketen wurden in der vergangenen Woche in Charkiw auf einem Schrottplatz zusammengetragen. Eine eigens dafür gegründete Kommission sei nun damit beschäftigt, jede Nummer der Waffen zu registrieren und deren Ursprung zurückzuverfolgen. „So kann ermittelt werden, von welcher Kriegsorganisationen sie stammt und die Kriegsverbrecher können für ihre Taten zur Verantwortung gezogen werden“, berichtet der Arzt.

Er spricht das aus, was vielen Ukrainerinnen und Ukrainern wichtig sei, nämlich dass die Kriegstaten nicht ohne Konsequenzen bleiben. „Die gesicherten Waffen sind natürlich nur ein Teil aller. Noch immer liegen zahlreiche ungesicherte Minen überall“, berichtet P. weiter.

Aus Waffen Schmuck entworfen

Ein bekannter ukrainischer Künstler kreiere aus den alten Waffenteilen zudem Schmuckstücke – für jeden Kriegstag eins. Auch er selbst habe eines davon geschenkt bekommen, erzählt Dr. Vitaliy P. und zeigt das Foto einer Brosche mit blauen Blumenelementen. Der Erlös aus dem Verkauf der Schmuckstücke komme der ukrainischen Armee zugute.

Über das Gerücht, die Ukraine plane den Einsatz einer Atomwaffe, schüttelt Dr. Vitaliy P. den Kopf und ist wütend. „Das ist so primitiv, dass man gar nicht darüber sprechen möchte“, sagt er nur und das Thema ist für ihn gegessen. Die Bedenken, dass Russland die Propaganda dazu nutze, um selbst Atomwaffen einzusetzen, sei aber natürlich nach wie vor groß.

Weiterhin in Kontakt mit Waleri

Und was ist aus den Patienten geworden, die Dr. Vitaliy P. zuletzt am Handybildschirm hat sprechen lassen? Zu den meisten Patienten habe er nach der Behandlung keinen Kontakt mehr, sagt er. Anders sei das jedoch bei Waleri, der kürzlich bei ihm zur Behandlung war, da sein Bein durch eine explodierte Mine verletzt worden war.

Waleri hatte sich freiwillig der militärischen Einheit Krake angeschlossen und kämpft seitdem an der Front, um seine Heimat zu verteidigen. „Ich stehe noch mit ihm in Kontakt. Er befindet sich derzeit in der Rehabilitation mit einer Kontusion als Folge einer Explosion“, berichtet der Gefäßchirurg, der sich persönlich dafür eingesetzt habe, dass Waleri nun einen passenden Kopfschutz erhalte, der an spezielle Kopfhörer angepasst sei.

Igor Prudkov lebt mittlerweile in Oberberg und arbeitet in Gummersbach. Sein Freund Dr. Vitaliy P. lebt in Charkiw. Copyright: Redaktion/Böhne

Igor Prudkov

Mit Sorgenfalten auf der Stirn betritt Igor Prudkov, der als Psychiater am Gummersbacher Krankenhaus arbeitet, an diesem Morgen den leeren Konferenzraum, wo er in Ruhe mit seinem Freund Dr. Vitaliy P. telefonieren möchte. „Der Transporter, den wir am Wochenende mit dem Gefäßultraschallgerät und Medikamenten in die Ukraine geschickt haben, hat eine Panne“, berichtet er. Ein Generator sei unterwegs kaputt gegangen. Erst, wenn dieser repariert worden sei, könne der Transporter seine Fahrt fortsetzen.

Möglich war die Anschaffung eines Gefäßultraschallgerätes, das Dr. Vitaliy P. für seine Untersuchungen im Krankenhaus in Charkiw benötigt, dank einer großzügigen Spende der Kreissparkasse Köln.

Auch die Schülerinnen und Schüler der Gummersbacher Grundschule Körnerstraße hatten Spenden gesammelt, um die Hilfsangebote des Klinikums Oberberg für das Krankenhaus in der Ukraine zu unterstützen. Dadurch konnten Prudkov und seine Kollegen auch noch Medikamente auf den Weg bringen, die einem weiteren Krankenhaus direkt an der Kriegsfront zum Einsatz kommen sollen.

Unvorstellbare Situationen ohne Strom und Netz

Als unvorstellbar bezeichnet Igor Prudkov auch in dieser Woche die Situation, die ihm viele seiner Freunde aus der Ukraine schildern. Die Beschüsse der russischen Armee sorgen immer öfter dafür, dass der Strom sowie das Internet über Stunden ausfallen. „Mein bester Freund hat mir erzählt, wie schlimm die Ungewissheit ist, wenn er allein im Dunkeln sitzt, ohne Telefon oder Internet, und somit ohne Möglichkeit, sich zu informieren“, berichtet er.

Von acht Uhr morgens bis 13 Uhr habe sein Freund kürzlich in genauso einer Situation zu Hause ausharren müssen, sein einziger Trost: seine Katze, die ihm im Dunkeln Gesellschaft leistete.

Igor Prudkov telefoniert mit seinem Freund Vitaliy P., der in Charkiw arbeitet. Copyright: Siegbert Dierke

Dessen Frau sei bereits nach Spanien geflüchtet, wo ihre Tochter wohnt. Dass sein bester Freund ihr nicht folgen konnte, liege daran, dass Männern aus der Ukraine die Ausreise verwehrt werde. Denn sie sollen ihre Heimat verteidigen. Zum Militär könne sein Freund aus gesundheitlichen Gründen jedoch nicht.

Ob man von „Glück“sprechen könne, dass er nicht in den Krieg ziehen müsse? „Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es nicht schlimmer ist, alleine zu Hause zu sitzen, im Dunkeln, und nichts tun zu können. Besonders zu dieser dunklen Jahreszeit ist das sehr belastend für die Menschen in der Ukraine“, meint der Psychiater.

Elternhaus verbarrikadiert

Auf einem Foto zeigt Igor Prudkov das Haus seiner vor zwei Jahren verstorbenen Mutter. Er hat einen Freund damit beauftragt, die Fenster des Hauses mit Holzplatten zu verriegeln und ein Auge darauf zu halten.

Eines Tages werde er wieder vor Ort sei, hofft er auf ein Ende des Krieges und darauf, auch seinen Freund Dr. Vitaliy P. nicht mehr nur am Handybildschirm, sondern von Angesicht zu Angesicht wiedersehen zu können.

Dienstag, 18. Oktober

Dr. Vitaliy P.

Zum ersten Mal seit Monaten habe er auf dem Weg zur Arbeit wieder vor einer roten Ampel anhalten müssen, berichtet Dr. Vitaliy P. beim Videotelefonat mit seinem Gummersbacher Freund und Psychiater Igor Prudkov und muss dabei schmunzeln. Der Gefäßchirurg arbeitet als Chefarzt an einer Klinik in der ukrainischen Millionenstadt Charkiw und muss sich dort derzeit immer wieder auf Stromausfall einstellen.



Denn fast täglich treffen Raketen die ukrainischen Städte, meist morgens im Berufsverkehr, wie P. berichtet. Auch an diesem Dienstagmorgen hat er schon Beschüsse gehört. Acht Raketen wurden in den frühen Morgenstunden abgeschossen. Wo Menschen verletzt worden sind, weiß der Gefäßchirurg zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht.

Die Elektriker in Charkiw arbeiten schnell

Was P. und Igor Prudkov ganz besonders bewundern: Immer wieder schaffen es Elektriker, die zerstörten Stromleitungen in Charkiw innerhalb eines Tages wieder ans Laufen zu bekommen. P. betont: „Sie reparieren die Leitungen unter Lebensgefahr.“ Denn diese Schattenseite gibt es auch: Bereits 16 Elektriker seien beim Versuch, kaputte Leitungen in Charkiw wiederherzustellen, gestorben.

Diese sind häufig mit Minen übersäht, außerdem werden Punkte gezielt zweimal hintereinander beschossen – dann, wenn dort bereits Reparaturarbeiten stattfinden. Das sei in Charkiw bereits mehrere Male passiert und gelte nicht nur für die Stromleitungen, sondern auch für den Straßenbau. Zerstörte Brücken baue man dagegen bewusst nicht wieder auf, um den russischen Truppen keine leichte Verbindung in die Städte zurückzugeben.

Krankentransporte mit kleinen Schiffen

Krankentransporte mache das aber gleichzeitig schwerer. Dr. Vitaliy P. erzählt: Eine Schulkameradin von ihm arbeite als Chefärztin in einem Krankenhaus in Woltschansk. Wenn Patienten zwischen den Krankenhäusern verlegt werden müssen, werden diese zunächst mit einem Krankenwagen ans Flussufer gebracht, von dort aus mit einem kleinen Schiff über das Wasser und anschließend mit einem weiteren Krankenwagen auf der andren Uferweise weiter bis nach Charkiw transportiert.



Der ukrainische Gefäßchirurg hat bemerkt, dass viele der Menschen aus Charkiw, die zunächst vor dem Krieg aus ihrer Heimat geflüchtet waren, nun wieder zurückgekommen sind, um ihr Zuhause aufzubauen. Und sie alle sind auch nach Hause zurückgekommen, um wieder zu arbeiten.

Energiesparen ist herausfordernd

Dass der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die ukrainische Bevölkerung zum Energiesparen aufgerufen hat, um die angegriffenen Energienetze nicht zu überlasten, begrüße er, sagt P., betont aber gleichzeitig, dass es im Kriegsalltag mit Stromausfällen oft schwer sei, noch zusätzlich Energie einzusparen.



„Ich gebe zu, ich bin da etwas nachlässig, aber meine Frau achtet darauf und schaltet abends öfter das Licht aus.“ Wäsche gewaschen werde nun nachts und auch die Heizung läuft nachts, dann, wenn generell weniger Energie verbraucht wird. Die Temperatur soll bei der Heizung auf 16 Grad heruntergeregelt werden. Gespart werden müsse vor allem in den Hochzeiten zwischen 7 und 9 Uhr morgens und zwischen 17 und 20 Uhr abends. „Zehn Prozent Energie konnten laut unserer Regierung schon eingespart werden“, berichtet P. weiter.

Corona spielt nur eine untergeordnete Rolle

Was neben der Energiesparfrage und den alltäglichen Bombardierungen derzeit nur eine untergeordnete Rolle spiele, sei die Corona-Pandemie, berichtet der Gefäßchirurg. Dafür habe man derzeit kaum einen Kopf. Im Krankenhausalltag komme er dann aber doch immer wieder mit dem Virus in Berührung. Wer Symptome habe, werde getestet, eine Corona-Welle sei jedoch nicht zu erkennen.



Eine Maskenpflicht am Krankenhaus gilt nicht, erklärt P. weiter. Wer möchte, der kann sich auch in der Ukraine mit diversen Vakzinen impfen oder boostern lassen. Dass dort jedoch auch der neue, an die Omikron-Variante angepasste Impfstoff zur Verfügung stehe, davon habe er noch nichts gehört.

Sirenenalarme prägen den Alltag

Den Alltag im Krankenhaus prägen auch die Sirenenalarme. „Mir macht das allerdings keine Angst. Ich ärgere mich eher darüber, da ich so aus meiner Arbeit herausgerissen werde“, berichtet der Gefäßchirurg, der sich wie alle anderen zwar an die Anweisungen der Regierung, schnell Schutz zu suchen, hält.



Aber er weiß: „Wenn Raketen von Belgorod abgeschossen werden, sind sie in anderthalb Minuten hier. Da kann man sich nicht mehr in Sicherheit bringen.“ Sein Handy, auf dem minütlich neue Infos zu Beschüssen und Warnungen aufblinken, lege er bewusst weg, denn das lenke ihn nur ab von seiner Arbeit im Krankenhaus.

Igor Prudkov

Acht Raketen des Typs S-300 wurden am Dienstagmorgen auf den Weg gebracht. Das hat Igor Prudkov, der als Psychiater am Krankenhaus Gummersbach arbeitet, schon vor dem Videotelefonat mit seinem Freund Dr. Vitaliy P. den Eilmeldungen auf seinem Handy entnommen. Über die ukrainische App Viber, die ähnlich wie WhatsApp aufgebaut ist, folgt Prudkov einem Kanal, in dem ständig Nachrichten zu Ereignissen in der Ukraine veröffentlicht werden. Immer wieder schaut er dort nach den neuesten Entwicklungen.

Neben den nachrichtlichen Meldungen habe er in den vergangenen Tagen auch eine Chatnachricht eines guten Kumpels aus der Ukraine erhalten. „Er hatte keinen Strom und keine Netzverbindung zu Hause und hat mir geschildert, was das für ein schlimmes Gefühl ist, so abgeschlossen von der Außenwelt zu sein und nicht zu wissen, was um einen herum passiert.“

Beklemmende Situation ohne Mobilfunknetz

Denn ohne Mobilfunknetz habe sich sein Kumpel weder informieren können, noch Kontakt zu Freunden oder der Familie aufnehmen können, erzählt Prudkov. Zwei Stunden sei das Netz weg gewesen, laut sei das Aufatmen gewesen, als es endlich wieder da war.

„Das Schlimmste ist das Gefühl, dass man nichts an der ganzen Situation ändern kann“, sagt Igor Prudkov, der mit seinen Gedanken täglich bei seinen Freunden in der Ukraine ist. Auch er habe großen Respekt vor der Arbeit der Elektriker, die genau diejenigen Netze aufrechterhalten, die für die Menschen vor Ort so wichtig sind. „Ich weiß nicht, wie sie das machen, aber sie machen es gut“, sagt er mit Blick auf den Winter, der die Sorgen vieler noch größer werden lässt als sie es ohnehin schon sind.

Montag, 10. Oktober

Dr. Vitaliy P.

Die Videoverbindung hält an diesem Montagmorgen nur kurz. Immer wieder bricht das Telefongespräch, das Igor Prudkov, Psychiater am Gummersbacher Krankenhaus, mit seinem Freund Dr. Vitaliy P. in Charkiw führt, ab. Erst mit deaktivierter Videofunktion wird die Verbindung stabiler. P., der in der ukrainischen Millionenstadt Charkiw als Gefäßchirurg und Chefarzt einer Klinik arbeitet, sitzt an diesem Morgen in seinem Büro im Dunkeln. Denn der Strom ist in ganz Charkiw und den angrenzenden Regionen ausgefallen. Grund dafür sind erneute Raketenangriffe.

Seit dem Stromausfall laufe der Notstromgenerator in seiner Klinik, berichtet P., ergänzt aber gleichzeitig: „Er verbraucht 15 Liter Diesel pro Stunde und wir haben derzeit 200 Liter Vorräte. Etwa zehn Stunden können wir damit überbrücken. Und zwar nur für das Notwendigste.“ Das bedeutet: Strom steht nur für Not-Operationen und den Reanimationssaal zur Verfügung. Für den Betrieb der Klinik reiche das nicht. Denn Röntgengeräte, Ultraschall und Labor funktionieren nur mit Strom. Und ob neuer Diesel geliefert wird, um wenigstens die Notfälle behandeln zu können, weiß P. nicht.

Deshalb können P. und die anderen Ärzte des Krankenhauses in Charkiw auch kaum Patienten aus einer anderen bei den Beschüssen getroffenen medizinischen Einrichtung der Stadt aufnehmen. „Ein paar Plätze haben wir zwar frei, aber wenn alle Geräte nicht funktionieren, macht das keinen Sinn. Die Patienten müssen nicht nur aufgenommen werden, sondern auch eine Diagnose bekommen und behandelt werden“, erzählt P. am Telefon.

Antwort auf Krim-Brücke

Die erneuten Angriff sieht der Gefäßchirurg als Antwort auf die Explosion auf der Krim-Brücke. „Uns war klar, dass Russland darauf reagiert. Wir waren moralisch auf Angriffe vorbereitet.“ P. hält kurz inne und schaut auf sein Handy. Während er mit Igor Prudkov spricht, hat er die Nachricht erhalten, dass 49 weitere Raketen auf dem Weg sind. Wo sie landen und explodieren werden, weiß er nicht.

Mit besorgtem Blick schaut er schon jetzt auf den Winter. Zuhause habe er alles vorbereitet, sagt er. Drei Pumpen hat P. für die Energieversorgung in seinem Haus gekauft. Sie alle werden über Strom und im Notfall über einen Generator angetrieben. Doch auch dafür wird Diesel benötigt. Von anderen wisse er, dass sie sich kleine Öfen gekauft haben. Doch die Holzpreise seien extrem teuer.

Kaputte Fenster mit Holzplatten verschlossen

Und nicht jeder in Charkiw habe das Glück, noch eine intakte Wohnung zu haben. Zahlreiche Häuser seien unbewohnbar, Mehrfamilienhäuser zum Teil zusammengefallen. „Viele der Gasleitungen sind zerstört oder haben Lecks. Das ist sehr gefährlich, denn die Gefahr, dass Gasleitungen explodieren ist groß“, schildert P. den Zustand der zerstörten Infrastruktur. Viele Menschen hätten durch die Explosionen zerborstene Fenster mit Holzplatten verschlossen.

Ob ihnen die Dunkelheit in ihrer Wohnung aufs Gemüt schlage? „Die Menschen sind froh, dass sie noch ein Dach über dem Kopf haben, da ist das fehlende Tageslicht das geringste Problem“, antwortet P. mit ernster Stimme. Wie es im Krankenhaus in Charkiw im Winter weitergehen soll, wenn der Ernstfall eintreten sollte und weiterhin gezielt Energiequellen bombardiert werden, weiß in diesen Tagen noch niemand.

Supermärkte sorgen weiterhin für Versorgung

Zumindest die Versorgung funktioniere zurzeit noch halbwegs gut. „Die Supermärkte haben sich auf Bombardierungen eingestellt und sind vorbereitet“, berichtet P. am Telefon. Auch dort laufen die Notstromgeneratoren auf Hochtouren. Mit Karte kann hier schon lange nicht mehr gezahlt werden, denn die Lesegeräte sind aus. Aber die Bargeldzahlung macht Einkäufe weiterhin möglich. Er habe die Hoffnung, dass der Strom bald wieder komme. „Schon unter Beschuss hat unser Bürgermeister damit begonnen, Reparaturen des zerstörten Fernwärmenetzes und der kaputten Leitungen in Auftrag zu geben“, erzählt der Gefäßchirurg. Der Winter werde jedoch die Unterschiede in der persönlichen Ausstattung und der Wohnverhältnisse zeigen. „Im Winter wird es ein Krieg ums Überleben sein.“

Igor Prudkov

Auch Igor Prudkov ist an diesem Montagmorgen sichtlich angespannt. Die Klinik in Charkiw, die am vergangenen Samstag teilweise von Raketen getroffen wurde, kennt er gut. „Dort habe ich mein drittes Studienjahr in der Allgemeinchirurgie verbracht“, sagt er. In den vergangenen Tagen habe er mit vielen seiner Freunde, die noch in der Ukraine leben, Kontakt gehabt. Die Lage sei ernst. „Allein in einem Stadtbezirk, wo ein Freund von mir wohnt, hat es am Samstag vier Anschläge gegeben“, erzählt er. Die Klinik, die er selbst kennt, und die in Teilen getroffen wurde, beinhalte auch eine Geburtsklinik.

Per WhatsApp habe zudem ein Freund geschildert, dass auf einer Strecke von 450 Kilometern 150 Raketen gefallen seien. Auf der gesamten Strecke sei der Strom seitdem weg. Auch Prudkov weiß, wie schlimm der Winter in der Ukraine werden kann, wenn die Energieversorgung für längere Zeit ausfällt. „Die Gasversorgung ist in Charkiw eigentlich relativ sicher, allerdings kann man keine Gasleitungen in Betrieb nehmen, die zerstört sind“, schildert auch er das Problem. Auch Vergiftungen seien durch die Lecks möglich.

Was der Psychiater aus Gummersbach nicht versteht: „Warum hat die Ukraine noch immer keine Luftabwehrsysteme, um sich gegen die Beschüsse zu wehren. Ich verstehe das einfach nicht. Warum machen wir den Himmel nicht einfach zu?“ Dass es große Organisationen gebe, zu denen sich Länder zusammengeschlossen haben, um gegen Krieg in Europa vorzugehen, und dann doch nichts passiere, wenn ein Land ein anderes angreife, das verstehe er einfach nicht, sagt Prudkov.

Gefäßultraschallgerät wird bald in die Ukraine gebracht

Gute Nachrichten gibt es jedoch in Bezug auf das bestellte Gefäßultraschallgerät, dass das Klinikum Oberberg dank großzügiger Spende der Kreissparkasse Köln, für Dr. Vitaliy P.s Arbeit in Charkiw anschaffen konnte. „Es ist mittlerweile bei uns in Gummersbach angekommen und wird sich bald auf den Weg nach Charkiw machen“, erzählt Prudkov. Ein paar Tage muss der Transport aber noch warten, denn dank einer zusätzlichen Spende der Grundschule Körnerstraße aus Gummersbach können zusätzlich Medikamente mitgeschickt werden.

Im Mai hatten die Kinder der Schule ein Schulfest mit Flohmarkt veranstaltet und das Geld aus dem Verkauf gespendet. 1100 Euro gingen an das Klinikum Oberberg für die Unterstützung des Krankenhauses in Charkiw. Denn durch die Eltern hatten die Kinder vom Einsatz des Klinikums für das ukrainische Krankenhaus gehört. Das sei eine tolle Unterstützung, sagt Prudkov dankbar.

Mittwoch, 5. Oktober:

Dr. Vitaliy P.

Dr. Vitaliy P., Gefäßchirurg und Chefarzt an einer Klinik in der ukrainischen Millionenstadt Charkiw, steht vor einer nicht einfachen Operation. Sein Patient ist in dieser Woche Waleri, dessen Bein durch eine explodierte Mine verletzt wurde. Schon vor der Verletzung durch die Mine hätte Waleri längst behandelt werden müssen, denn er leidet an einer Entzündung der Beinvenen.

Doch Waleri ist kein geduldiger Patient und hat auch jetzt eigentlich gar keine Zeit für eine lange Behandlung, wie er selbst im Videotelefonat mit Dr. Vitaliy P.s Gummersbacher Freund Igor Prudkov erzählt. Denn Waleri muss zurück an die Front. Der in Charkiw aufgewachsene Familienvater hat sich zu Beginn des Krieges in seiner Heimat freiwillig den „Kraken“ angeschlossen, einer Spezialeinheit des ukrainischen Militärs, die die Stadt Charkiw verteidigt.

Waleri

Eigentlich ist Waleri Elektroingenieur. Vor Kriegsbeginn reparierte er hauptsächlich Computer und Handys. Doch als Russland seiner Heimat den Krieg erklärte, änderte sich sein Alltag schlagartig. „Für mich stand sofort fest, dass ich mich dem Militär anschließe, um meine Heimat zu verteidigen“, berichtet er im Videotelefonat aus dem Krankenhaus in Charkiw.



Er habe sich bei der freiwilligen militärischen Einheit Krake beworben. Auf einer Facebook-Seite fand er eine Kontaktmöglichkeit. Er stellte sich und seine Biografie vor und wurde zu einem Gespräch eingeladen. Eine Kalaschnikow habe er zwar schon mal in der Hand gehabt, militärische Erfahrung bis dahin aber keine gehabt, berichtet er weiter.



Ohne Erfahrungen in den Krieg gezogen

Nach einer nur kurzen Einleitung zog Waleri in den Krieg, mit 20 Jahre alten Schusswaffen aus ukrainischem Bestand, anfangs ohne viel Ersatzmunition und einer Schutzweste, die er sich selbst zugelegt habe.

Der erste Einsatz sei der schwierigste gewesen, erinnert sich der Familienvater noch gut. „Angst hatte ich keine, ich hatte mich innerlich und auch moralisch darauf vorbereitet, zu kämpfen und meine Heimat zu beschützen.“ Zunächst sei es darum gegangen, Charkiw zu verteidigen. Die Rückeroberungen der besetzten Gebiete seien erst viel später gekommen, als er längst militärische Erfahrungen gesammelt hatte.



In der ersten Reihe

Mit den anderen Freiwilligen seiner Gruppe führte Waleri die militärische Armee in der ersten Linie an. Erst in der zweiten Linie kamen die Berufssoldaten. Ob das moralisch verwerflich sei, die Ungelernten voran zu schicken? „Nein“, meint Waleri. „Wir haben gezeigt, dass wir motiviert sind und die richtige Einstellung haben. Und wir haben bewiesen, was wir können“, sagt er und erklärt, dass die zweite Militärlinie ebenso wichtig sei.

In der Zwischenzeit hätten die russischen Soldaten bereits begonnen, sein Zuhause zu zerstören, erzählt er weiter. „Das Haus, das Auto, die Garage … alles wurde bombardiert und zerstört.“ Seine Familie sei bei den Angriffen glücklicherweise nicht verletzt worden. Sein Kind sei bei der Oma, seine Frau in der Heimat geblieben, um in seiner Nähe zu sein.



Familie in ständiger Angst

Dabei habe er seiner Familie anfangs gar nicht erzählt, dass er sich dazu entschieden hatte, in den Krieg zu ziehen. „Ich habe das für mich entschieden, mich vorbereitet und erst dann mit meiner Familie gesprochen“, berichtet Waleri. Die Sorge der Familie, dass ihm etwas passiere, sei natürlich groß. „Sie schlafen schlecht und haben Angst um mich, vor allem wenn sie immer wieder von den vielen verletzten und toten Soldaten hören.“ Wenn er mit der Armee unterwegs ist, seien tagelang keine Anrufe möglich. Die Ungewissheit setze seiner Frau zu, doch sie sei auch stolz auf ihn, dass er für seine Heimat kämpfe.

Ob er selbst Angst habe? „Nein, die habe ich nicht. Es ist das Adrenalin, das die Angst vertreibt. Ich bin mir bewusst, dass es sehr gefährlich ist. Wovor ich Angst habe, ist, wie es für meine Familie weitergeht und wer sich um sie kümmert, falls mir etwas passieren sollte“, sagt er nachdenklich und betont nachdrücklich: „Wovor ich am meisten Angst habe, ist meine Heimat zu verlieren.“

Warten auf den nächsten Einsatz

Wie gefährlich sein Einsatz im Militär ist, habe er täglich vor Augen. Das Leid, das er bereits zu Gesicht bekommen habe, sei unvorstellbar und kaum in Worte zu fassen. Wann er in den nächsten Einsatz muss, weiß Waleri an diesem Mittwoch noch nicht. „Ich warte und bin einsatzbereit. Wenn sie mich brauchen, bin ich da.“

Dr. Vitaliy P. hofft in Charkiw derweil, dass ihm noch etwas Zeit bleibt, um seinen Patienten mit der notwendigen Operation medizinisch bestmöglich zu versorgen. Was den Gefäßchirurg diese Woche nachdenklich gemacht hat, war ein Video, das ihm aus einem ukrainischen Dorf zugeschickt wurde. Dieses zeigt das ukrainische Militär, das mit einfachen Pkw in den Krieg zieht. „Mit so einer Ausrüstung ziehen wir in den Krieg“, meint P. kopfschüttelnd und möchte eigentlich lachen, wenn es nicht so traurig wäre.

Igor Prudkov

Interessiert und vor allem nachdenklich folgt Igor Prudkov, der als Psychiater am Krankenhaus in Gummersbach arbeitet, den Berichten des Patienten seines Freundes Dr. Vitaliy P. im Videotelefonat. Was das alles, was Waleri und die anderen Soldaten in diesen Tagen erleben müssen, für Folgen haben kann, kann der Psychiater nur ahnen.



Er weiß: „Das, was die Soldaten alles gesehen haben, haben sie jetzt noch in den Hintergrund ihres Kopfes verdrängt. Aber eines Tages, wenn es ruhiger wird, dann kommt das hoch.“ Auch jetzt hätten schon viele Menschen mit Kriegstraumata zu kämpfen. Wie viele das betreffe, weiß Prudkov nicht. „Das betrifft ja nicht nur die Soldaten, sondern auch die Überlebenden, die Geflüchteten und diejenigen, die Verwandte verloren haben sowie die Kinder“, so der Psychiater.

Behandlung von traumatisierten Patienten

Von Kollegen der Marienheider Ambulanz wisse er, dass dort immer wieder traumatisierte Patienten behandelt werden müssen, auch in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. „Man muss über das, was man erlebt hat, sprechen. Es in sich zu tragen, ist nicht heilsam, das brennt sich in den Kopf“, findet Prudkov klare Worte, weiß aber auch, dass jeder Patient mit einem Trauma ganz anders umgeht und dieses auf seine Weise verarbeitet.

Gute Zuhörer können in diesen Fällen die Familien sein. „So ist es mit Sicherheit auch bei Waleri. Seine Frau ist in Charkiw geblieben, um ihn regelmäßig zu sehen, ihn zu unterstützen und ihm Kraft zu geben“, sagt Prudkov. Zuversicht sei es auch, die der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj den Ukrainern gebe, meint Prudkov. „Er ist sehr präsent und erreicht die Menschen mit seinen Ansprachen, auch auf der emotionalen Ebene.“

Dienstag, 27. September:

Dr. Vitaliy P.

Diese Woche möchte Dr. Vitaliy P., Gefäßchirurg und Chefarzt an einer Klinik in der ukrainischen Millionenstadt Charkiw, nicht selbst von den Ereignissen der vergangenen Woche berichten. Beim Videotelefonat mit seinem Gummersbacher Freund Igor Prudkov lässt P. einen seiner Patienten erzählen, der für eine Operation in die Klinik gekommen ist.



Artjom stammt aus Isjum und hat kürzlich seinen rechten Unterfuß verloren, als er auf eine Mine trat. Nach einer ersten Operation in einem Krankenhaus in Isjum wird Dr. Vitaliy P. eine angleichende Operation vornehmen, damit Artjom eine Prothese angepasst werden kann.

P. hört jeden Tag solche Geschichten seiner Patienten, die oftmals mit Kriegsverletzungen in seine Klinik kommen. Die Schicksale gehen auch ihm nahe. „Aber es ist wichtig, dass wir den Patienten zuhören und von ihnen erfahren, was sie erlebt haben. Denn so bekommen wir einen Einblick von dem, was derzeit in den Städtchen passiert“, betont er und schwenkt das Handy auf seinen Patienten.

Artjom

Sechs Monate lebte Artjom in seiner Heimatstadt Isjum unter russischer Besetzung. An den Tag, als diese russischen Soldaten kamen und die Stadt besetzten, erinnert sich der 37-Jähirge noch ganz genau. „Ich war vorher bei meinen Eltern zu Besuch und als ich zurück kam, bin ich parallel zu den russischen Panzern gefahren, die auf der anderen Seite des Flusses fuhren“, berichtet der 37-Jährige. Sofort seien Schüsse gefallen und diese hätten 48 Stunden lang nicht aufgehört. „Dabei wurde auch auf Zivilisten geschossen und nicht nur auf Soldaten.“

Anschließend seien die russischen Soldaten durch die Straßen gelaufen. „Sie sind von Haus zu Haus gegangen und haben alle, die schon einmal in der Armee gekämpft haben und alle pro-ukrainischen Leute abgeholt. Sie sind einfach verschwunden“, sagt der 37-Jährige. Die besten Häuser hätten sich die russischen Soldaten selbst ausgesucht und sich dort einquartiert. Alles, was sie wollten, hätten sie mitgenommen, erzählt Artjom weiter. Gefragt hätten sie nur selten.

Genügend Vorräte für die Familie

Ihn haben sie in Ruhe gelassen. „Ich war nie im Krieg, deswegen wurde ich nicht mitgenommen. Außerdem habe ich eine zehnjähriges Kind zuhause“, berichtet Artjom. Die Zeit im besetzten Zuhause sei jedoch alles andere als leicht gewesen. Drei Monate lang habe es weder Gas noch Strom in Isjum gegeben. Auch Nahrung gab es kaum. Viele seien einfach verhungert, vor allem ältere Leute, berichtet Artjom. „Einige haben einfach Weizen gekocht und gegessen, da nichts anderes da war“, erzählt der Familienvater.



Er selbst habe glücklicherweise genügend Lebensmittel im Vorrat gehabt, um seine Familie die ersten Monate zu ernähren. In seinem Garten baute er Gemüse an. Nach drei Monaten kam die humanitäre Hilfe sowohl von ukrainischer als auch von russischer Seite. Artjom berichtet: „Wir konnten uns mit Geld dann russische Produkte kaufen.“

Überall liegen Minen

Als die ukrainischen Soldaten ihre Gebiete kürzlich zurückeroberten, habe es ein Aufatmen gegeben. Doch die gesamte Stadt liege nun voller Minen, erzählt Artjom. Auch in seinem Garten wimmele es von diesen Fallschirmminen. Es war allerdings am Straßenrand, auf einem Stück Wiese, wo er eine der Minen übersah und auf diese trat. Durch die Explosion verlor der 37-Jährige seinen Unterfuß. Über eine Holzbrücke, die noch intakt war, habe seine Frau Hilfe geholt. Dank eines Chirurgen gelangte er bis zum Flussufer und von dort aus in einen Krankenwagen. Der Chirurg und ein Anästhesist operierten den Fuß – im Licht eines Stromgenerators.

Nun ist der 37-Jährige in der Klinik in Charkiw, wo er von Dr. Vitaliy P. erneut operiert werden soll. Denn Artjom soll eine Prothese erhalten. Mit seiner Familie steht er seit seinem Krankenhausaufenthalt nur telefonisch in Kontakt. Von ihnen weiß er, dass derzeit versucht werde, den Strom zurück nach Isjum zu bringen. „Da aber überall Minen abgelegt wurden, auch an den Stromleitungen, ist das nicht leicht.“ Sechs Elektrotechniker seien bereits durch Minen, die Leitungen explodieren ließen, gestorben. Dazu komme die große Angst vor erneuten Angriffen und einer erneuten Besetzung seiner Heimat, erzählt Artjom.

Igor Prudkov

Wie für seinen Freund Dr. Vitaliy P. ist es auch für Igor Prudkov, Psychiater am Gummersbacher Krankenhaus, wichtig, Menschen wie Artjom zuzuhören. „Es gibt auch ukrainische Propaganda, das ist klar. Aber vieles ist doch einfach eindeutig und real. Wir sehen doch die Gräber, die vielen Toten, die ganzen Bilder“, sagt Prudkov.

Von russischen Freunden, die sich nicht klar von Putin und dem Krieg distanzieren, habe er sich längst abgewendet. Mit ihnen zu diskutieren bringe nichts. „Da verschwende ich nur meine Zeit“, findet Prudkov harte Worte und fragt sich so oft, warum viele der Menschen, die aus Russland stammen und in Deutschland, teils auch im Oberbergischen, aufgewachsen sind, russisches Propaganda-Fernsehen schauen. „Im Gegenteil zur russischen Bevölkerungen haben sie hier doch die Möglichkeiten, auch anderen Medien zu konsumieren. Und dann müssten sie doch sehen, was wirklich in der Ukraine passiert“, sagt er und wirkt fast etwas hilflos auf der Suche nach einer Erklärung für die Gesinnung dieser Menschen.

Wie viele andere Menschen hat auch Prudkov die von Putin angekündigte Teilmobilisierung verfolgt. „Es ist ein Schock und das klare Zeichen, dass der Krieg verlängert wird“, sagt er und ergänzt: „Putin hat angekündigt, das nur Männer, die schon einmal in der Armee gedient haben, mobilisiert werden sollen. Aber ich habe schon Bilder von Menschen im Rollstuhl gesehen, die einen Zettel bekommen haben, weil sie die russische Armee unterstützen sollen. Ich weiß nicht, was ich dann denken soll. Es sind doch längst mehr als 300.000 Männer angeschrieben worden“, ist sich Prudkov sicher.

Dienstag, 20. September:

Dr. Vitaliy P.

Woher er sich seine Kraft in diesen schweren Zeiten hole? „Meine Energiequelle sind die Eroberungen der ukrainischen Soldaten an der Front“, sagt Dr. Vitaliy P. mit einem nüchternen Lachen, ergänzt aber gleich darauf: „Und der Weg zur Normalität. Meine Vorlesungen als Professor, der Austausch mit Kollegen über Medizin und Politik und natürlich die Zeit mit meiner Familie.“

Als Gefäßchirurg und Chefarzt in einem Krankenhaus in der ukrainischen Stadt Charkiw arbeitet P. seit Kriegsbeginn Tag und Nacht. Wenn er nicht am OP-Tisch steht, ist er im Einsatz, um oftmals schwer Verletzte zu behandeln – und das alles, während vor dem Krankenhaus immer wieder neue Raketen fallen. In der vergangenen Woche sei es zumindest in Charkiw etwas ruhiger geworden, berichtet P. am Dienstag seinem Gummersbacher Freund, dem Psychiater Igor Prudkov, am Telefon.

Drei Tage ohne Beschuss

Drei Tage habe es keinen Beschuss gegeben. Von einer allgemeinen Ruhe in der Ukraine möchte P. aber keinesfalls sprechen, denn in anderen Gebieten sei die Situation unverändert, weiß er. Woher die dreitägige Ruhe in Charkiw komme? „Die russischen Soldaten schaffen es offenbar nicht mehr bis nach Charkiw vordringen. Oder ihnen sind schlicht und einfach die Raketen ausgegangen. Ich weiß es nicht“, meint P. nachdenklich.

Was auch den Gefäßchirurgen in der vergangenen Woche schockiert hat, sind die gefundenen Massengräber. Neben dem größten in Isjum gebe es auch in weiteren Städten und Dörfern kleinere Grabstellen, berichtet er. Was mit den Toten, die gefunden worden seien, passiert ist, möchte sich P. gar nicht vorstellen. Und wer überlebt habe, könne nun nicht so einfach in sein Haus zurück, berichtet der Arzt seinem Freund Igor Prudkov weiter. Denn überall in der Stadt und in den zerstörten Häusern lägen Minen. „Die Fallschirm-Minen haben sie aus der Luft abgeworfen. Sie liegen überall. Und niemand weiß, wann sie explodieren“, berichtet P. aus Charkiw.

„Dem kann man nicht mehr glauben“

Und dann hält Dr. Vitaliy P. kurz inne, schaut neben sich, nimmt eine Lokalzeitung in die Hand und hält diese in die Kamera seines Handys. „Was hier drin steht, dem kann man nicht mehr glauben“, betont er. Das liege jedoch keineswegs an der Inkompetenz der ukrainischen Journalisten, sondern daran, dass die russischen Soldaten auch die Zeitungsredaktionen besetzt und die Zeitungsseiten mit Propaganda-Nachrichten gefüllt hätten, sagt. P..



Woran er das erkenne? „Weil es einem sofort auffällt. Das niedrige Niveau der Texte, die ganz klaren Fehlinformationen. Jeder, der seine Gegend kennt, liest sofort, dass das nicht von unseren Journalisten geschrieben wurde, deren Texte wir sonst lesen“, antwortet er.

Symposium in der Schweiz

Zumindest für kurze Zeit dem Kriegsalltag entfliehen kann P. bald, wenn er auf ein Symposium in der Schweiz fährt. Dort wird er sich mit anderen Gefäßchirurgen über Fachliches austauschen und sicher auch über die politische Situation. Das kann er auch zu Hause, denn seine Frau ist als Physiotherapeutin ebenfalls im medizinischen Bereich tätig. „Und auch mein Sohn möchte Chirurg werden. Er macht momentan ein praktisches Jahr bei mir im Krankenhaus. Ich sehe ihn jeden Tag“, berichtet der Arzt.



Sorgen mache er sich dagegen um seinen jüngeren Sohn, der in Zeiten des Online-Studiums kaum noch soziale Kontakte pflegen könne. „Er studiert Design hier an der Uni und hat jetzt sogar die Zusage für einen Kurs an einem Institut in Amerika erhalten“, erzählt er sichtlich stolz, ergänzt aber gleich darauf: „Das alles findet nur online statt.“ Deshalb fahre er seinen Sohn am Wochenende oft für ein paar Stunden zu seinen Freunden. „Öffentliche Verkehrsmittel fahren nicht mehr. Aber die Zeit nehme ich mir gerne. Denn mir ist es wichtig, dass meine Söhne mal ein paar Stunden rauskommt, um ihre Freunde zu sehen.“

Igor Prudkov

Engagiert sei sein Freund Dr. Vitaliy P. schon immer gewesen, erzählt Igor Prudkov, der als Psychiater am Krankenhaus in Gummersbach arbeitet und seit Studientagen eng mit P. befreundet ist. Dass dieser sich in der Ukraine Tag und Nacht im Krankenhaus einbringe und die ersten vier Monate nach Kriegsbeginn sogar gar nicht nach Hause fuhr, wundert ihn deshalb nicht. So oft es geht, versuche er mit ihm in Kontakt zu sein, um auf dem Laufenden zu bleiben über das, was in Charkiw passiert. Und auch, um sicher zu sein, dass es seinem Freund vor Ort gut gehe.

Als Igor Prudkov am Montag seinen Geburtstag feierte, was es deshalb auch selbstverständlich, mit P. per Videotelefonat anzustoßen. „Er ist nicht nur ein guter Freund, sondern in meinen Augen auch ein sehr begabter Chirurg. Auch der Chef der Klinik in Charkiw ist ein guter Freund von Vitaliy und mir“, erzählt Prudkov weiter.



Gemeinsame Unternehmungen seien seit Kriegsbeginn jedoch nahezu unmöglich. Und auch wegen ihres Berufes haben die drei Ätzte kaum gemeinsame freie Zeit. „Wenn die beiden dann aber mal Zeit haben, dann geht es immer sehr schnell und ich muss dann sehr spontan sein“, erzählt Prudkov weiter, der ein Wochenendhaus am Wasser besitzt. Dann packe der passionierte Angler seine Sachen ein, setze sich ins Auto und treffe sich dort mit seinen Freunden. „Das kommt leider sehr selten vor, ist aber immer eine sehr wertvolle Zeit für mich.“



Eine gute Nachricht in schlimmen Zeiten

Und wie hat Prudkov die vergangene Woche in Charkiw und der Ukraine von Gummersbach aus beobachtet? „Eine gute Nachricht gab es passend zu meinem Geburtstag“, berichtet er. Monate lang habe eine Bekannte von ihm keinen Kontakt zu ihrer Mutter gehabt, die in einer von den russischen Soldaten besetzten Stadt in der Ukraine lebt und mit über 80 Jahren nicht per Internet mit ihrer Tochter in Deutschland kommunizieren konnte.



So sei diese monatelang in Ungewissheit gewesen, ob es ihrer Mutter gut gehe oder ob diese überhaupt noch am Leben sei. Am Montag kam nach langem Bangen und vielen Tränen schließlich die gute Nachricht. Die Seniorin war wohlauf bei ihrem, ebenfalls noch in der Ukraine wohnenden Sohn angekommen. Solche Nachrichten seien sie guten in dieser sonst so schlimmen Zeit, sagt Prudkov.

Dienstag, 13. September

Dr. Vitaliy P.

Dr. Vitaliy P. hat ein Lächeln auf den Lippen, als er am Dienstagmorgen auf dem Handybildschirm seines Gummersbacher Freundes Igor Prudkov erscheint. Und das, obwohl der Gefäßchirurg, der an einem Krankenhaus in der ukrainischen Millionenstadt Charkiw arbeitet, an diesem Morgen im Dunkeln sitzt. Erneut wurden zwei Elektrowerke in Charkiw von den russischen Truppen bombardiert.



Für die Einwohner von Charkiw heißt das: kein Strom und keine funktionierende Heizung, die zentral über Fernwärme gesteuert wird. U-Bahnen und Straßenbahnen fahren nicht, die Internetverbindungen haken. Immer wieder gerät während des Telefonats am Dienstag auch P.s Verbindung ins Stocken. Und auch Wasser war zeitweise keins vorhaben – weder warmes noch kaltes.

Private und berufliche Belastung

Für P. ist das nicht nur privat eine Belastung, sondern auch beruflich, denn der Chefarzt muss seine Klinik in Charkiw am Laufen halten. Ein Notstromaggregat, das mit Diesel angetrieben wird, kann über 15 Stunden lang für Strom sorgen, danach ist aber auch mit der Notlösung Schluss, denn Nachschub an Diesel hat P. derzeit nicht, berichtet er am Telefon.

Dennoch ist P. in diesen Tagen optimistisch und positiv gestimmt. Grund dafür sind die Nachrichten der vergangenen Tage. Überraschend hatten die ukrainischen Soldaten gleich mehrere Orte rund um Charkiw, die zweitgrößte Stadt in der Ukraine, zurückerobert. „Ich bin begeistert. Unsere Truppen haben viele Städte und Dörfer sehr schnell erobert“, berichtet P., betont aber gleichzeitig: „Auf der anderen Seite steht die russische Propaganda.“



Russische Propaganda verunsichert auch die Ukrainer

Die russischen Soldaten hätten den Einwohnern der Dörfer gesagt, dass die ukrainischen Soldaten auf der Suche nach Kollaborateuren seien und gekommen seien, um diese mit Haft zu bestrafen. Viele seiner Landsleute seien so verunsichert gewesen, dass sie mit den russischen Soldaten gegangen seien. Und als die Entwarnung durch zurückgebliebene Verwandte kam, wurden sie nicht mehr zurück in ihre Heimat gelassen.



Europa müsse nun überlegen, wie diese Menschen wieder zurück in die Ukraine geholt werden könnten, meint P. nachdenklich. In seiner Klinik habe er derweil 260 verletzte ukrainische Soldaten behandelt.

Das Wort „Angst“ taucht nicht auf

Befreit worden seien unterdessen neben Orten rund um Charkiw auch Ortschaften rund um die heftig umkämpfte Stadt Donezk. „Das muss teilweise sehr schwer gewesen sein, denn dort verläuft auch die Eisenbahnverbindung“, erzählt P. weiter. Auch Kupjansk und Isjum seien Orte, in denen die Russen sehr stark seien, doch auch diese beiden Städte eroberten sich die Ukrainer zurück.



Im russischen Fernsehen sei dagegen das Wort „Angst“ kein einziges Mal gefallen, ebenso nicht, dass den ukrainischen Soldaten die Gebietseroberungen gelungen seien. Von polnischen und afroamerikanischen Soldaten sowie der Nato sei anschießend im Propagandafernsehen Putins dagegen die Rede gewesen. Die Bombardierungen auf die Elektrowerke seien eine Bestrafung der Bevölkerung gewesen für den Erfolg der eigenen Truppen, ist sich P. sicher.

Besorgter Blick auf den Winter

Besorgt schaut er schon jetzt in Richtung Winter „Im November und Dezember werden die Versorgungswerke sicher im Fokus der russischen Truppen stehen. Denn dann wird uns das noch mehr schaden als jetzt, wo es noch nicht so kalt ist“, sagt P., der sich deshalb noch weitere Waffenlieferungen, insbesondere Luftabwehrsysteme, zur Verteidigung wünscht.



Dass der deutsche Bundeskanzler Scholz sich so verhalten zeige mit weiteren Waffenlieferungen, kann P. nicht so ganz erstehen. Sarkastisch fügt er hinzu: „Putin hat uns schon jetzt mehr Waffen gegeben als Scholz, dadurch, dass wir den Soldaten zuletzt so viele abgenommen haben.“

Igor Prudkov

Auch Igor Prudkov, Psychiater am Krankenhaus in Gummersbach, hat die jüngsten Ereignisse in der Ukraine in diesen Tagen mit großem Interesse verfolgt. „Wir haben viel erreicht, und das mit wenig Blutvergießen“, meint er. Aus Erzählungen seiner Landsleute vor Ort habe er gehört, dass die russischen Soldaten teilweise einfach weggelaufen seien.



„Solche Panik haben wir nicht erwartet. In der ersten Reihe ist Russland gut, aber in der zweiten und dritten Reihe kommt nichts mehr. Unsere Soldaten haben sich lange defensiv gezeigt und sind im richtigen Zeitpunkt in die Offensive gegangen“, schildert Prudkov seine Beobachtungen.

Besorgter Blick auf den kalten Winter

Mit großer Sorge schaut aber auch er auf die Versorgungslage in Charkiw und fragt sich schon jetzt: „Was kommt im Winter?“ 80 Prozent der Häuser vor Ort seien Mehrfamilienhäuser, die über eine Zentralheizung gesteuert werden. Mit zerstörten Versorgungsstationen bleibe es in den Häusern allerdings kalt.



„Für ältere und kranke Menschen kann das in den Wintermonaten den Tod bedeuten. Vor allem, wenn zusätzlich kein Wasser vorhanden ist“, befürchtet der Gummersbacher Psychiater. Auch wenn die Stromausfälle in Charkiw bislang immer nur wenige Stunden dauerten, er könne sich vorstellen, wie schlimm es für die Menschen sein müsse, im Dunkeln zu sitzen – ohne Möglichkeit, über den Fernseher oder das Internet an Neuigkeiten zu gelangen – über das, was aktuell um sie herum passiere.

Spenden ermöglichen neues Gefäßultraschallgerät

Und mal wieder kommt Igor Prudkov auch in dieser Woche beim Verhalten der deutschen Regierung ins Grübeln. Warum Bundeskanzler Olaf Scholz sich so passiv verhalte bei der Lieferung weiterer Waffen verstehe er einfach nicht, denn: zwei der drei Koalitionspartner der aktuellen Regierung hätten schließlich dafür gestimmt. „Er vertritt doch die Koalition und kann nicht einfach alleine entscheiden“, meint Prudkov verwundert. Zumindest eine klare Aussage oder Begründung für sein Verhalten würde sich der Psychiater wünschen.

Für Freude in Gummersbach und in Charkiw sorgt dagegen die Aussicht auf ein neues Gefäßultraschallgerät, das dank einer Spende der Kreissparkasse Köln in Höhe von 10.000 Euro für das Krankenhaus in Charkiw angeschafft werden kann. Die Spende, die dem Klinikum Oberberg für die Ukraine-Hilfe zur Verfügung gestellt wurde, sei eine große Hilfe für den Einsatz in Charkiw, teilt das Klinikum Oberberg mit. Aber man sei darüber hinaus nach wie vor auf Spenden angewiesen – auch in schwierigen finanziellen Zeiten. Spenden gehen an das Klinikum Oberberg unter dem Verwendungszeck „Ukraine“.

Dienstag, 6. September:

Dr. Vitaliy P.

Die Situation der vergangenen drei Wochen sei stabil geblieben, erzählt Dr. Vitaliy P., Gefäßchirurg an einer Klinik in der ukrainischen Millionenstadt Charkiw. Mit „stabil“ meint P. allerdings nichts Gutes, sondern die Stabilität bei den Raketenbeschüssen, Bombardierungen und der Zerstörung in Charkiw durch russische Truppen. Im Videotelefonat mit seinem Freund Igor Prudkov, der als Psychiater am Gummersbacher Krankenhaus arbeitet, beschreibt P. das zunehmende Ausmaß der Verwüstung.



90 Prozent der öffentlichen Gebäude in Charkiw seien zerstört, darunter vor allem Schulen und amtliche Gebäude. Noch während P. am Dienstagmorgen im Operationssaal steht, hört er, wie die nächste Rakete im Stadtzentrum explodiert. Eine genaue Ortsangabe, wo die Raketen explodiert sind, werde bewusst nicht gegeben, damit die russischen Truppen sich bei den nächsten Beschüssen nicht korrigieren können, erklärt P. im Gespräch mit Prudkov.



Viele Angriffe rund um den Nationalfeiertag

Am schlimmsten sei die Situation am 20. August gewesen: „Da wurde ein Wohnheim für Sehbehinderte getroffen. 23 Personen wurden getötet, weitere Menschen schwer verletzt“, berichtet der Gefäßchirurg weiter. Und auch am 23. und 24. August habe es vermehrt Angriffe gegeben.



Der Grund: Am 23. August feierten die Menschen in Charkiw Stadtfest, der 24. August ist in der Ukraine zudem Nationalfeiertag, an dem jährlich die Unabhängigkeit von der Sowjetunion gefeiert wird.

P. erzählt: „An diesen beiden Tagen wurde sehr viel geschossen.“ Er selber sei zuhause und nicht im Krankenhaus gewesen. Seine zwei Söhne seien zu Besuch gekommen und die Familie habe in einer vermeintlich sicheren Minute einen kurzen Spaziergang mit dem Hund unternommen. „Nur kurze Zeit später wurden zwei Straßen weiter zwei Häuser zerstört“, erzählt P. von den Geschehnissen.



Feierstimmung sei an diesen Tagen demnach nicht aufgekommen, betont der ukrainische Arzt, der den Feiertag und den Glauben aber im Herzen getragen habe.

Sorgenvoller Blick auch nach Köln

Mit Sorge schaute P. am vergangenen Wochenende nicht nur auf seine eigene Stadt, sondern auch nach Köln, wo eine prorussische Kundgebung stattfand. An einigen Stellen halbherzig findet der Gefäßchirurg außerdem das neue Sanktionspaket der EU gegen Russland. Und wie viele Deutsche hat auch P. die Debatte um den Lieferstopp von russichem Gas nach Deutschland beobachtet.



„Das beschäftigt natürlich viele Menschen, aber letztendlich hat Deutschland sich diese Abhängigkeit zu Russland selbst ausgesucht“, findet P. klare Worte und hofft, dass bei der gesamten Debatte um die Energiekrise nicht vergessen werde, dass sich die Ukraine nach wie vor in einem ungewollten Krieg befinde.



Heizungsnetz ist unterbrochen

Denn auch in Charkiw bleibt die Heizung derzeit aus. Bei den Bombardierungen in der Stadt seien kürzlich zwei Versorgungsstationen zerstört worden, wodurch das das Heizungsnetz unterbrochen wurde. „Vielleicht werden wir im Winter keine funktionierende Heizung haben“, sagt P. mit Sorge auch um das Krankenhaus, das davon ebenfalls betroffen wäre. „In der Ukraine kann es im Winter locker -20 bis -25 Grad kalt werden.“

Dankbar zeigt sich P. derweil über weitere Lieferungen von Medikamenten und Verbandsmaterialien, die das Klinikum Oberberg in Zusammenarbeit mit seinem Gummersbacher Freund Igor Prudkov erneut auf den Weg gebracht hat. Auch zwei Röntgenschürzen sind dabei, denn die von P. waren zuletzt kaputt gegangen.

Igor Prudkov

Igor Prudkov, Psychiater an der Gummersbacher Klinik, findet in diesen Tagen vor allem kritische Worte gegenüber der Russlandpolitik Angela Merkels. „Ich ärgere mich über ihre Entscheidung, Russland bei der Gaslieferung zu vertrauen“, betont er. Er ist sich mit seinem Freund Dr. Vitaliy P. einig: Deutschland habe sich von Russland abhängig gemacht und bekomme nun die Rechnung dafür.

„Vielleicht hätte Merkel doch auf Trump hören sollen. Die USA wären in Sachen Flüssiggas wohl der sicherere Partner gewesen, doch nun ist es zu spät. Dabei hat Angela Merkel doch schon bei den Kämpfen auf der Krim gesehen, zu was Putin fähig ist. Ihre Entscheidung kann ich einfach nicht verstehen“, sagt Prudkov.

Er selbst habe mit weniger Gas kein Problem. „Mir und auch vielen meiner ukrainischen Freude ist es egal. Wir könnten auch ohne Heizung auskommen. Lieber einen Winter ohne Heizung verbringen und danach frei sein, als sich weiterhin von Russland und Putin abhängig zu machen“, betont er.

Vom Klinikum Oberberg in die Ukraine: Chefapotheker Lars Lemmer, Psychiater Igor Prudkov und ein Fahrer des Hilfstransportes verladen Medikamente, medizinischen Sachbedarf, Verbandsstoffe und zwei Röntgenschürzen. Copyright: Klinikum Oberberg

Ein Lachen schleicht sich zwischen all den schlechten Nachrichten und Sorgen aber auf Igor Prudkovs Gesicht, als er hört, dass die Medikamente, die aus Gummersbach nach Charkiw geschickt wurden, sich bereits in Zielnähe befinden.

Dienstag, 9. August:

Dr. Vitaliy P.

Beschuss ist Dr. Vitaliy P., Gefäßchirurg und Chefarzt einer Klinik in der ostukrainischen Millionenstadt Charkiw, mittlerweile gewohnt. Seit Kriegsbeginn ist Charkiw immer wieder Ziel der russischen Soldaten. Am Montag sei der Beschuss aber heftiger als sonst gewesen. „Die Bombardierung hat zugenommen. Innerhalb von 24 Stunden wurden allein 16 Objekte zerstört“, berichtet P. im Video-Telefonat mit seinem Freund Igor Prudkov, der als Psychiater am Gummersbacher Kreiskrankenhaus arbeitet.

Tagsüber und nachts sei die Stadt beschossen worden. Zum Einsatz seien dabei Flugabwehrraketen des Typs S-300 gekommen, die zuvor in der russischen Stadt Belgorod stationiert worden waren. „Sie fliegen 30 Sekunden. Da hat man keine Chance, sich rechtzeitig in Sicherheit zu bringen“, sagt P. und berichtet: „Zerstört wurden vor allem Objekte, die wichtig für die Infrastruktur sind, wie zum Beispiel für die Warm-Wasser-Versorgung. Das sind gezielte Angriffe gegen die Bevölkerung. Es sterben mehr Zivilisten als Soldaten. Unsere Leute sollen geschwächt werden.“

Krankenhaus in Charkiw blieb bislang verschont

Das Krankenhaus, in dem er arbeitet, sei bislang zu weiten Teilen verschont geblieben. Der Arbeitsalltag funktioniere. „Wir helfen vielen Leuten und erhalten gleichzeitig auch Hilfe“, berichtet P., der zum Teil auch während den russischen Angriffen am OP-Tisch steht. „Ein Beschuss dauert zehn bis 15 Minuten. Wir hätten gar keine Zeit, um in einen Bunker zu gehen.“ Insgesamt seien in seiner Klinik in Charkiw nur wenige und schwer Kranke stationiert. Alle anderen würden lieber zu Hause bleiben, auch wenn es ihnen nicht gut gehe. Zu groß sei die Angst, sich an belebten Orten aufzuhalten, die im Fokus der russischen Soldaten stehen.

Auch Studenten gebe es in der Stadt immer weniger. Ein Betrieb in Präsenz findet an der Universität in Charkiw nicht mehr statt, denn viele Standorte seien vernichtet worden. „Der Unterricht findet nun online statt“, berichtet P. und ergänzt: „Wir haben somit viel Platz für neue Studenten. Es gibt keine Eintrittsprüfungen mehr.“

Sorge vor einem atomaren Krieg

Mit Angst und Sorge blickt auch Dr. Vitaliy P. in diesen Tagen in die von Charkiw 300 Kilometer entfernte ukrainische Stadt Saporischschja, in der russische Soldaten das Atomkraftwerk besetzt haben. „Natürlich haben wir Angst vor einem atomaren Krieg, denn wir haben schon Chernobyl erfahren. Und Putin ist unberechenbar. Ihm ist völlig egal, ob 1000 Soldaten sterben oder eine Million“, weiß Vitaliy P., der längst aufgegeben habe, auf die Vernunft Putins zu hoffen.



Dankbar sei er dagegen für die Waffenlieferungen aus Deutschland und die Hilfe bei der Verteidigung. „Es ist etwas schade, dass diese Hilfe nicht früher gekommen ist, denn so hätten wir uns von Anfang an besser verteidigen können. Aber wir sind froh über die Unterstützung“, betont der Gefäßchirurg aus Charkiw.

Igor Prudkov

Die Sorge vor einem Atomkrieg teilt auch P.s Freund Igor Prudkov, der als Psychiater am Kreiskrankenhaus in Gummersbach arbeitet. „Ich beruhige mich immer selber und versuche positiv zu denken“, sagt er. Was ein Atomkrieg für Ausmaße haben kann, darüber habe er natürlich schon nachgedacht. „Niemand weiß, wohin eine solche Wolke ziehen würde. Das beträfe dann längst nicht mehr nur die Ukraine“, betont er und gibt zu bedenken: „Ein atomarer Krieg könnte ja auch Auswirkungen auf Russland selbst haben. Wenn man logisch denkt, würde das alles gar keinen Sinn machen.“ Dass Putin aber so weit denke, da ist sich Prudkov nicht sicher.

Die jüngsten Beschüsse in Charkiw haben auch Prudkov erneut in Sorge versetzt, denn nicht nur sein Freund Dr. Vitaliy P. lebt in Charkiw, sondern viele weitere Freunde und ehemalige Studienkollegen. „Vitaliy bemüht sich immer, mir schnell zu antworten und sich regelmäßig zu melden, damit ich weiß, dass es ihm gut geht“, erzählt Prudkov, der die Orte in Charkiw, die in den Nachrichten aufgeführt werden, auch selbst kennt.

Enttäuscht und wütend ist Igor Prudkov derweil über den Verbleib von Altkanzler Gerhard Schröder in der SPD. „Ich verstehe die Partei einfach nicht. Ich frage mich dann immer: Hätten sie es genauso gemacht, wenn jemand aus der Partei eine Freundschaft zu Hitler gepflegt hätte? Das ist doch vergleichbar, denn Putin zerstört auch ganze Nationen“, gibt der Gummersbacher Arzt zu bedenken.

Dienstag, 2. August:

Dr. Vitaliy P.

Es ist früh am Dienstagmorgen in Gummersbach. Dennoch grüßt ein ausgeschlafener Dr. Vitaliy P. im Video-Telefonat aus Charkiw. Denn dort ist es wegen der Zeitverschiebung nicht nur eine Stunde später. Vor allem konnte der Gefäßchirurg, der als Chefarzt an einer Klinik in der ostukrainischen Millionenstadt arbeitet, zum ersten Mal seit Wochen wieder durchschlafen. „Keine einzige Rakete, kein Raketenbeschuss“, stellt er zufrieden fest.

Eine raketenlose Nacht oder mehr?

Am Morgen hat P. direkt im Internet nachgesehen. Einen Grund für die raketenlose Nacht aber noch nicht gefunden. „Vielleicht hatte Putins Armee gerade Besseres zu tun“, fügt er sarkastisch hinzu. Wirklich verlassen darauf, dass es zu einer Entspannung für Charkiw kommt, will er sich aber nicht. Dass die Stadt dabei von der Konzentration der Russen auf die Verteidigung ihrer Stellung im Süden der Ukraine profitieren könnte, hält P. zwar für möglich, bleibt aber vorsichtig: Auf Nächte, in denen der durchschlafen kann, richtet er sich jedenfalls erstmal noch nicht ein.

Dabei geht man in der Ukraine seit Kriegsbeginn auch gar nicht mal so früh ins Bett. Wenn Präsident Wolodymyr Selenskyj abends um 23 Uhr Ortszeit seine tägliche Einschätzung zur Lage im Krieg im Fernsehen abgibt, sieht auch Dr. Vitaliy P. gebannt zu: „Nicht wegen der Nachrichten, die kenne ich ja schon alle vom Tag. Die emotionale Art, wie er da spricht, finde ich sehr gut.“

Froh, dass die Welt nicht hungern muss

Solche Nachrichten der vergangenen Tage und Wochen waren zuerst das Getreideabkommen und jetzt die ersten Schiffe, die jetzt den Hafen von Odessa verlassen haben. Dass das Bedeutung für die Ukraine als Staat hat, ist klar. Aber was denken die Menschen in Charkiw darüber? „Wir freuen uns“, sagt P., „denn wir sind ja Menschen.“ Dass in der Welt und vor allem in Afrika jetzt vielleicht doch niemand am Hunger sterben müsse, sei eine gute Aussicht. Darüber hinaus, so P., sei es auch schön zu sehen, dass es doch irgendetwas gebe, über das man sich mit Wladimir Putin einigen könne. P.s Skepsis bleibt aber spürbar: „Ich rechne trotzdem jederzeit mit der nächsten Provokation.“

Der Landwirt, der seine Getreide am liebsten verschenken würde

Doch nicht nur die große Politik betrifft das Getreide, sondern auch die Menschen in Charkiw. „Erst gestern“, erzählt P., „habe ich einen Landwirt aus Sumy behandelt, der völlig verzweifelt war.“ Seine Felder habe der etwa fünf Kilometer von der Grenze zu Russland entfernt. „Er hat mir gesagt, dass er sein Getreide sogar verschenken würde, um Platz für die Ernte zu schaffen.“ Aber: Niemand traue sich dorthin, weil ständig mit Beschuss gerechnet werden müsse. Ähnlich sei es mit den vielen Waggons voller Getreide, die im Niemandsland, der grauen Zone zwischen der russischen Seite und der ukrainischen Seite, stehen. „Vielleicht“, sagt P., „gibt es auch dafür bald Hoffnung.“

Igor Prudkov

In Deutschland, sagt Prudkov, sei die Stimmung bei den Menschen aus der Ukraine, die hierher geflüchtet sind, im Augenblick gespalten. 50 Prozent, kalkuliert er, wollten am liebsten so schnell wie möglich zurück, die anderen zumindest erstmal lieber hierblieben. Einige aber auch nicht nur erstmal: „Es gibt Menschen, die jetzt schon entschlossen sind, sich hier etwas aufzubauen. Oder sie wollen zumindest ein paar Jahre bleiben.“

Wohin soll man zurückkehren?

Er selbst, sagt Prudkov, könne das gut verstehen. „Die Menschen, die ich kenne und die hierhergekommen sind, stammen natürlich meistens aus der Umgebung von Charkiw.“ Da gebe es viele Orte, wo 50 Prozent der Häuser nicht mehr stehen: „Manche sind sogar völlig zerstört.“ Viele, die jetzt vor der Entscheidung stünden, fragten sich natürlich, wohin sie da überhaupt zurückkehren: „Erst recht, wenn sie die einzigen im Ort wären, die das tun.“

Und alle warten, was als Nächstes passiert. Prudkov selbst nennt sich nach wie vor einen „Sklaven seines Handys“: „Da bin ich wie mein Freund in Charkiw: Die Nachrichten, kenne ich schon lange, bevor Selenskyj vor die Kameras tritt.“



Zwei ukrainische Blogger als Schlafmittel

Auf den warte er in Deutschland nicht, bis er schlafen geht, verrät der Psychiater. „Da sehe ich mir am liebsten noch den Youtube-Kanal von zwei ukrainischen Bloggern an. So wie die die aktuelle Lage immer mit einem positiven Zungenschlag für die Ukraine kommentieren, das ist ein hervorragendes Schlafmittel für mich“, sagt er grinsend.

Der anderen Propaganda aus dem Weg gehen

Dabei ist ihm völlig bewusst, dass auch das eine Art von Propaganda ist. Die andere Seite zu hören, wenn sie nicht gerade von der ukrainischen eingeordnet wird, habe er sich längst abgewöhnt, auch wenn er die Sendungen in seiner Muttersprache Russisch hervorragend verstehen würde. „Es macht einfach keinen Sinn. 90 Prozent von dem, was da erzählt wird ist einfach nur Quatsch. Es wäre verlorene Zeit.“ Dass die andere Seite genauso sieht und dass das ein Teil der aktuellen Sprachlosigkeit ist, weiß er. Dennoch sagt er: „Ich unterhalte mich gerne auch mit Russen, die hier leben. Aber seit dem Einmarsch auf der Krim 2014 habe ich eine Grenzlinie gezogen.“ Von manchen Bekannten habe er sich danach verabschiedet: „Wir haben so lange zusammengesessen und gesprochen, aber es hat einfach nichts gebracht.“

Der Riss geht durch die Familie

Dennoch ist es Prudkov nicht fremd, dass der Krieg auch Familien teilt. Auch er hat einen Schwiegersohn, der aus einer deutsch-russischen Familie stammt. „Meine neunjährige Enkelin hat es deshalb nicht leicht“, erzählt er und muss dennoch schmunzeln: „Sie weiß ja, wie sehr ihr Opa sich für die Ukraine einsetzt. Aber sie liebt auch ihren Papa, dessen Familie wiederum nur russisches Fernsehen guckt.“ Also nehme auf sie auf beide Rücksicht. Prudkov lächelt zwar, aber es ist ein trauriges Lächeln. Putins Krieg macht es Familien wie seiner unmöglich, so miteinander umzugehen, wie es Familien normalerweise machen sollten.

Montag, 25. Juli:

Dr. Vitaliy P.:

Eigentlich, sagt Dr. Vitaliy P. bitter, habe sich an der Situation im ostukrainischen Charkiw in den vergangenen Wochen gar nicht so viel verändert. „Ja, wir werden bombardiert“, sagt der Chefarzt an einer Klinik. „Aber die Bombardierungen hatten ja auch nie aufgehört.“

Raketen brauchen 30 bis 90 Sekunden aus Belgorod

Am Montagmittag hat der ukrainische Gefäßchirurg noch einmal Zeit genommen, um mit seinem Freund Igor Prudkov, der schon lange in Deutschland lebt und als Psychiater am Klinikum Oberberg in Gummersbach arbeitet, über die aktuelle Lage in der gemeinsamen Heimat zu sprechen. Und eigentlich ist die Lage eben doch ernster geworden. Das weiß natürlich Dr. Vitaliy P.: Sowohl die großen Raketen, die aus dem russischen Belgorod gerade einmal 30 bis 90 Sekunden in die Stadt benötigen, aber auch das Artilleriefeuer seien inzwischen völlig unberechenbar geworden: „Morgens, abends, nachts: Es gibt keine Regeln.“ Manchmal seien es fünf Einschläge, manchmal 50.

Leere Schulen in der Nähe der Klinik getroffen

Und es gibt viele Verletzte. Das merkt P., der in den vergangenen Monaten bei seiner Arbeit zeitweise schon wieder zu so etwas wie einer normalen medizinischen Versorgung übergegangen war, jetzt auch erneut in seiner Klinik. Die ist selbst bisher nicht von Raketen getroffen worden, dafür aber zwei Schulen in der direkten Nähe. „Zum Glück waren die Schulen leer“, sagt P., fügt dann aber sarkastisch hinzu: „Das hat die russische Propaganda nicht davon abgehalten, nachher zu behaupten, dort seien 200 Nationalisten getötet worden.“

„Kollaborateure kann es hier nicht viele geben“

Aufmerksam verfolgt hat P. auch die Diskussion um mögliche Kollaborateure auf Seiten der Ukrainer. Menschen, vor allem in den Ministerien, die auch aus Russland bezahlt werden. Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte zuletzt durchgegriffen und sogar Spitzenkräfte entlassen, weil die das Problem nicht in den Griff bekamen. In Charkiw, sagt P. nüchtern, könne es aber davon nicht besonders viele geben: „Wenn ich sehe, was die Russen bei ihren Angriffen treffen – also Schulen, die Universität, aber nicht die Orte, wo wirklich Waffen gelagert werden –, dann können sie hier nicht viele Helfer haben.“ Misstrauen untereinander gebe es kaum, auch nicht in seiner Klinik. Ja, da seien einige Mitarbeiter, die einen russischen Pass hätten. Und zu Beginn des Krieges habe es auch die ein oder andere Diskussion gegeben. „Aber inzwischen haben die ihre Meinung geändert.“

Beschuss im Berufsverkehr

Das heißt nicht, dass in Charkiw wieder mehr gestorben wird durch den Krieg. 20 bis 30 Tote fordere die Bombardierung jede Woche, dazu 80 bis 100 Verletzte. Und das ohne ersichtlichen Grund: Denn Anzeichen, dass die russische Armee die zweitgrößte Stadt des Landes direkt angreifen, geschweige denn einnehmen will, gebe es nach wie vor nicht: „Es ist einfach völlig sinnlos.“

Was das mit den Menschen in der Stadt macht? P. überlegt und sagt dann: „Natürlich haben sie Angst. Nur ein Psychischkranker hat in so einer Situation keine Angst vor dem Tod.“ Doch ihnen bleiben nichts anderes übrig, als zur Arbeit zu gehen. „Und genau dann wird die Stadt besonders gerne beschossen“, erklärt P.

Igor Prudkov

„Es ist ein Scheißspiel“, sagt Igor Prudkov zu diesen Angriffen im Berufsverkehr. Überhaupt ist der in Gummersbach arbeitende Psychiater nicht zufrieden mit dem, wie sich die Dinge entwickeln. Dazu gehört nicht nur das, was in Charkiw oder in der Ukraine an der Front passiert. Er habe das Gefühl, dass sich die Diskussion in Deutschland verändert. „Die ersten Umfragen zeigen, dass mehr Menschen dafür sind, dass die Ukraine einen Frieden akzeptiert, selbst wenn sie dafür Gebietsabtretungen hinnehmen muss, als dagegen“, sagt er. Das hat er gelesen. Und das ärgert ihn.

Inflation? Geschäfte mit dem Krieg

Und Psychiater Prudkov hat auch eine Idee, wo der Sinneswandel herkommt: von den höheren Preisen. Da wird er dann aber richtig wütend: „Egal, ob beim Ölpreis oder bei Sonnenblumenöl: Es ist doch offensichtlich, dass da Leute ein Geschäft aus dem Krieg machen.“ Schon ein Blick in die Nachbarländer zeige, dass es eben nicht die Ukraine und ihr Kampf ums Überleben sein könnten, die für die Kostenexplosion verantwortlich sind. „Und wenn wir dann dadurch die Unterstützung der Menschen verlieren, obwohl es nur andere sind, die mit unserem Krieg ein Geschäft machen, dann macht mich das wirklich wütend.“

Mittwoch, 22. Juni:

Dr. Vitaliy P.:

Heute stellt Dr. Vitaliy P. die Fragen: Ob man sich in Deutschland völlig bewusst sei, fragt er beim Video-Telefonat, dass Wladimir Putin einen Vernichtungskrieg gegen das ukrainische Volk führe? Er habe von den stark steigenden Preisen in Europa gehört. „Was macht das mit den Menschen?“, will P. wissen. „Helfen Sie uns weiter?“ Oder verliere die Ukraine die Unterstützung, weil die westlichen Gesellschaften diesem Druck nicht standhalten?

Tagsüber Artillerie, nachts die Raketen

P. macht sich Sorgen, denn der Krieg ist zurück in Charkiw. Von den etwa 40 Kilometern bis zur Grenze, die von ukrainischen Truppen wieder freigekämpft wurden, sind gerade mal noch etwa 20 übriggeblieben. Dorf um Dorf rücken die Russen wieder vor. Und sie schießen wieder auf Charkiw: Tagsüber mit der Artillerie, die jetzt wieder in Reichweite ist, nachts kommen die Raketen aus dem russischen Belgorod. Ukrainer, die vor dem Krieg dorthin geflohen seien, berichteten von den Abschüssen.

Militärisch sinnloser Beschuss

Und damit ist auch der Tod zurück in Charkiw. Allein am Dienstag, so P., seien 15 Menschen gestorben. Darunter sind immer wieder Kinder. Der Beschuss sei militärisch gesehen völlig sinnlos: „Sie treffen ein Depot für U-Bahn-Waggons oder eine Landwirtschaftsakademie. Der Schaden, den sie anrichten, steht in keinem Verhältnis dazu, was so eine Rakete kostet.“ Es sei denn, man wolle damit töten: „Es sind vor allem stark besiedelte Bezirke, Orte, wo viele Menschen leben, die jetzt beschossen werden.“ Und das wüssten auch die Russen: „Sie wissen also, was sie da tun.“

Die Russen reden von Rache

Der Grund? Die Russen redeten von Rache, sagt P. Für den Beschuss einer von russischen Truppen eroberten Insel und einer mit Radar ausgerüsteten Ölplattform im Schwarzen Meer nahe Odessa. In Charkiw treffe die Rückkehr des Krieges auf unterschiedliche Reaktionen. „Die Leute, die die ganze Zeit schon hier sind, kennen das ja schon.“ Für die Rückkehrer sei es schwerer zu ertragen: „Für sie ist es ein Schock.“ Und sei es auch ein bisschen anders geworden. „Das öffentliche Leben bleibt. Die Metro fährt, auch die Straßenbahnen. Die Einschläge kommen jetzt aber immer kurz und plötzlich ohne Vorwarnung.“

Igor Prudkov

Was soll das? Die Frage, warum seine Heimat Charkiw angegriffen wird, stellt sich auch Igor Prudkov in Gummersbach. „Eigentlich ist es Wahnsinn. Um die Stadt einzunehmen, bräuchten sie 500.000 bis eine Million Soldaten. Tatsächlich sind es dort gerade etwa 40.000 Russen.“ Prudkovs These: Die Russen wollen ablenken. Die Ukraine soll in Versuchung geführt werden, auch Charkiw und andere Städte wie Kiew verteidigen zu müssen und dafür Truppen aus dem umkämpften Osten abzuziehen. „Und wenn sie das nicht tut, sollen die Ukrainer in Charkiw oder Kiew ihre Regierung dafür verurteilen.“ Kurzum: Es gehe darum, Unruhe zu stiften.

Wo bleiben die Waffen?

Prudkov ist verzweifelt: Warum kommen nicht genügend Waffen an der Front? Denn, davon ist er fest überzeugt, dann würden die Ukrainer die Russen jetzt schon zurückschlagen können. „Es ist nicht so, dass ich dem Westen oder Deutschland die Schuld gebe, wenn Menschen dort gerade sterben. Die Schuld trägt Putin.“ Aber es sei doch völlig klar, dass mit mehr Waffen die Chancen der Ukrainer, die Kämpfe zu gewinnen, anstatt getötet zu werden, steigen.

Freitag, 17. Juni:

Dr. Vitaliy P.:

Darüber, wie nahe der Krieg in Charkiw weiter ist, hat Dr. Vitaliy P. in den vergangenen Wochen oft gesprochen. Am letzten Wochenende hat er es aber noch einmal am eigenen Leibe erfahren. Er sei zu Besuch bei Freunden gewesen. Die wohnten in einem Dorf außerhalb der Stadt, wo keine Armee stationiert sei.



Plötzlich schlagen die Raketen ein

Ein ganz normaler Besuch, bis plötzlich etwa 200 Meter weiter sechs Raketen einschlugen, die aus dem russischen Belgorod abgefeuert worden seien. Zwei Häuser seien zerstört worden, glücklicherweise wurde niemand getötet. Und dennoch: Für Vitaliy P. bleiben der Krieg und die reale Gefahr, in ihm getötet zu werden, spürbar und greifbar.

Ein Krankenhaus in der Stadt wird getroffen

Und das nicht nur außerhalb der Stadt: Auch Charkiw, erzählt P., stehe inzwischen wieder regelmäßig unter Feuer: „Drei- bis viermal am Tag schlagen Raketen oder Bomben ein – in der Nacht sind es doppelt so viele.“ Täglich, sagt P., seien zuletzt etwa zehn Menschen gestorben. In der vergangenen Woche sei auch ein Krankenhaus mitten in der Stadt getroffen worden.

Angespannt, müde, aber nicht hoffnungslos

Seine eigene Klinik, sagt P., habe jetzt wieder viel mehr Patienten. Vor allem schwer erkrankte, bei denen die eingeschränkte Gesundheitsversorgung sichtbar sei. „Sie sind schon viel stärker erkrankt, wenn sie zu uns kommen, weil sie vorher kein Arzt versorgen konnte, der sie zu uns geschickt hätte.“ Das alles drücke auf die Stimmung, sagt P. Die Menschen in Charkiw seien angespannt und kriegsmüde nach den letzten Monaten. Aber eines seien sie immer noch nicht: hoffnungslos.

Igor Prudkov

In der vergangenen Woche musste Igor Prudkov lange nachdenken. Denn in Deutschland war etwas geschehen, was auch ihm zu denken gab. Oft hatte der Psychiater in der Vergangenheit darüber gesprochen, wie wichtig die Lieferung von Waffen, von schweren Waffen vor allem, für sein Land sei: „Und es stimmt nach wie vor: Jeden Tag sterben auf unserer Seite Menschen, vor allem junge Menschen, die wir für den Wiederaufbau des Landes brauchen, weil wir die russischen Angriffe nicht zurückschlagen können.“



Warum kommen die Waffen nicht schneller?

Entsprechend verärgert sei auch er, sagt Prudkov, dass es nicht schneller geht und nicht mehr solcher Waffen auch aus Deutschland in die Ukraine kommen: „Ich verstehe diese Bürokratie nicht: Der Bundestag will doch die Waffen liefern. Warum klappt das dann nicht?“

„Ich schäme mich dafür, was Melnyk gesagt hat"

Soweit, so gut – oder nicht gut. Aber dass der Botschafter der Ukraine, Andrij Melnyk, dies zum Anlass genommen hat, gegenüber der Bild-Zeitung zu behaupten, die aus der Ukraine geflüchteten Menschen würden sich deshalb in Deutschland nicht wohlfühlen, hat Prudkov dann aber doch schockiert: „Ich schäme mich dafür, was Melnyk da gesagt hat. Ich verstehe die Wut, die hinter seinen Worten steckt. Aber wenn er so etwas sagt, ist er kein Diplomat.“

Dankbarkeit bei Ukrainern für Hilfsbereitschaft

Vor allem, sagt Prudkov, sei es nicht wahr. Bei allem Streit über Waffenlieferungen dürfe man die Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft der Deutschen gegenüber den Menschen aus der Ukraine nicht übersehen, die hier aufgenommen wurden: „Auch Melnyk muss das sehen.“ Er selbst erlebe viele Landsleute, die von der Hilfe aus und in Deutschland berührt sind: „Das gilt auch und vor allem für meinen Freund Vitaliy, der sich immer und immer wieder herzlich bedankt, wie ihm aus Deutschland geholfen und welche Aufmerksamkeit ihm und seinem Land geschenkt wird.

Mittwoch, 1. Juni:

Dr. Vitaliy P.:

Dass der Präsident in der Stadt war, hat Dr. Vitaliy P. auch nur aus den Medien mitbekommen. Und trotzdem: Der Besuch Wolodymyr Selenskyjs im ostukrainischen Charkiw sei wichtig für Menschen wie ihn gewesen, die seit Beginn des Krieges dort ausharren. Immer noch spürt der Arz viel neue Normalität: Selbst die Metro, in seiner Stadt, die vielen lange nur als Zufluchtsort und Obdach diente, fährt wieder. Doch der Krieg bleibt – auch weil die russische Grenze so nahe ist, dass die Stadt selbst von dort aus beschossen werden kann. Wie auch jetzt wieder, als Selenskyj zu Besuch war.

Ein Haus, das jetzt zerstört wird

Und der Krieg bestimmt vor allem das Leben der Menschen in der Umgebung – nach wie vor oder mehr denn je. P. erzählt von einem Freund, der dort draußen in einem Dorf lebt. Sein Haus sei trotz des ganzen Krieges rundherum in den vergangenen Monaten immer unbeschädigt geblieben. Dann kam der Siegeszug seiner Armee. Vor zwei Wochen hätten die Ukrainer das Dorf, in dem er lebt besetzt. Die Freude wich schnell wieder. Denn jetzt nahmen die Russen das Dorf wieder unter Beschuss. Und jetzt ist auch das Haus von P.s Freund zerstört.

In Charkiw wird weiter gestorben

Wie fragil ist also die neue Normalität? Ja, sagt P., man merke schon, dass viele Menschen, die zunächst vor dem Krieg nach Westen geflohen waren, jetzt – nach den guten Nachrichten – wieder nach Charkiw zurückkehren: „Etwa 2000 Menschen pro Tag kommen an.“ Aber sind sie in der Stadt auch sicher? Ja, die Metro fährt – aber sie bietet auch immer noch Schutz bei Angriffen, wie ein Bunker. Und es wird weiter gestorben durch Angriffe auf Charkiw, sagt P.: „Allein in der vergangenen Woche waren es neun Menschen – darunter ein Vater und sein fünf Monate altes Kind, das er auf dem Arm trug.“

Die Normalität zu wissen, dass die Familie lebt

Und dennoch bleibt da weit mehr Normalität, als man aushalten kann: P. kann seit 14 Tagen jetzt schon regelmäßig bei seiner Familie sein. Er kann nach der Arbeit nach Hause fahren, kann dort schlafen. Vorher, sagt er, sei genau das besonders grausam gewesen: Nicht zu wissen, ob etwas passiert ist. Jetzt, so P., fühle sich das besser an. Da gebe es Ablenkung in der Hausarbeit oder im Garten – und vor allem die sichtbare Gewissheit, dass es den anderen gut geht, trotz des nahen Krieges.

Igor Prudkov:

Normal fühlt sich für Igor Prudkov gerade nichts an. Die Sorgen aus der Ferne werden nicht kleiner, wenn er die Nachrichten sieht: Vor allem die Lage im Donbass, wo die Russen immer weiter vorrücken, bereitet ihm und seinen Landsleuten Kopfzerbrechen. Natürlich versteht Prudkov, was P. sagt: Dass es sich anders anfühlt als mitten im Krieg zu sein, ständig in der Angst getötet zu werden. Aber Prudkov sagt auch: „Entspannt ist angesichts der aktuellen Lage in der Ukraine niemand.“

Die Angst vor der Niederlage

Ja, da ist die Angst vor der Niederlage. „Je länger der Krieg dauert, umso mehr merkt man, dass es kein Soldatenkrieg, sondern ein Artilleriekrieg ist“, sagt Prudkov. Und: „Ohne Hilfe verlieren wir den. Denn wir haben Soldaten, aber Putin hat Artillerie.“ Außerdem würden die Gebietsverluste jetzt den Weg zurück nur umso schwerer machen. „Verteidigen können wir ja noch, aber angreifen wird schwierig.“ Prudkov spricht vom Süden um Cherson oder um Mariupol, wo die Russen bereits drei Verteidigungslinien hintereinander gezogen hätten: „Selbst wenn wir eine überwinden, bleiben immer noch zwei weitere.“ Hoffnung auf noch mehr Normalität klingt anders.

Mittwoch, 25. Mai:

Dr. Vitaliy P.:

Dr. Vitaliy P. hat viel zu tun. Immer wenn er in den vergangenen Tagen tagsüber mit seinem Freund Igor Prudkov in Gummersbach per Video telefonieren will, kommt eine Operation oder ein Notfall dazwischen. Das hat auch mit damit zu tun, dass der Krieg wieder an Charkiw herangerückt ist: Raketen erreichen die Stadt in der Ostukraine wieder. So nah, dass in P.s Krankenhaus wieder die Fenster zersplittern. Vor allem aber in der Umgebung zur russischen Grenze hin, die die Ukrainer zuletzt befreit hatten, gibt es schweren Artilleriebeschuss und russische Gegenangriffe. Verletzte von dort – vor allem Zivilisten, die auch von Minen verwundet wurden – werden vermehrt in P.s Klinik behandelt.

Die kleine Euphorie ist verflogen

Die Stimmung hat sich verändert. Während es zuletzt noch die wiedereroberten Gebiete auf dem Weg zur Grenze waren, über die sich P. und die anderen Menschen in Charkiw freuen konnte, sodass er selbst auch mal wieder zu Hause schlief, ist diese kleine Euphorie nach den russischen Offensiven nicht nur bei Charkiw, sondern vor allem im Donbass verflogen. Es gebe kaum noch ukrainische Erfolge zu berichten, dafür viele Tote auf beiden Seiten – vor allem unter den ukrainischen Soldaten.

Ein Krankenwagen für die Klinik

Auch wenn der Krieg zurück ist in Charkiw, hat P. einen kleinen Grund sich zu freuen. Vor einigen Tagen haben Förderer seiner Klinik einen Krankenwagen zur Verfügung gestellt. Statt auf das stark belastete Rettungsdienst-System zu warten, können seine Ärzte mit dem Wagen nun selbst direkt zu den Menschen fahren, die ihre Hilfe brauchen, und dort entscheiden, ob die Patienten ins Krankenhaus müssen. Bei all dem Krieg also dennoch ein kleiner Schritt zurück zu mehr Normalität.

Igor Prudkov

Auch Igor Prudkov hat die schlechten Nachrichten gehört und auch die Veränderung in den Reden seines Präsidenten festgestellt. Dass die russische Armee auf dem Vormarsch ist, macht auch ihm große Sorgen. „Sie haben gerade sehr viele frische Kräfte, die sie in den Krieg werfen“, sagt er. Die ukrainischen Soldaten im Donbass hingegen seien müde – nach drei Monaten Kampf ohne Pause.

Eine Generation, die fehlen wird

Was Prudkov besonders traurig macht, ist das Sterben der Soldaten. Eine ganze Generation junger Männer, die für den Wiederaufbau dringend gebraucht würden, verliere dort gerade ihr Leben. Das gelte natürlich auch für die Russen, die von Wladimir Putin in diesen Krieg geschickt würden. Aber gerade jetzt treffe es eben vor allem die jungen Ukrainer.

Ändert sich da was? Verliert da jemand den Glauben an den militärischen Sieg seines Landes? Haben die ukrainischen Soldaten jetzt etwa wirklich keine Chance mehr – egal mit welchen Waffen? Prudkov schüttelt energisch den Kopf: „Das ist es nicht. Es sind nach wie vor besonders die Waffen, die uns fehlen.“ Er rechnet vor: „Wir haben etwa 700.000 Soldaten. Wir haben aber auch 300.000 bis 400.000, die wir zusätzlich mobilisieren könnten. Aber das macht keinen Sinn, solange wir keine Waffen für sie haben.“

Ein Panzer, der fast noch aus dem Weltkrieg stammt

Aber kann das die andere Seite nicht auch? „Nein“, sagt Prudkov, „Russland stößt jetzt Grenzen – auch was die Waffen angeht.“ Dann grinst er fast spöttisch, als er sagt: „Inzwischen setzen sogar den T62 ein: Das ist fast schon ein Weltkriegspanzer, der ist doch aus den 50er Jahren, auf jeden Fall ein uraltes Modell.“ Aber Putin sei das alles egal: „Er wirft alles in diesen Krieg, nur um irgendwas zu gewinnen.“

Irgendwas: Das ist gerade der Donbass, vor allem die Region um Luhansk, wo zum Teil schon seit 2014 quasi Krieg herrscht. Quasi, weil dort auch vorher schon russische Truppen im Einsatz waren – nur eben ohne Z. Ein Krieg mit russischer Beteiligung also, den es nicht nur sprachlich, sondern offiziell überhaupt nicht geben durfte.

Und ein Krieg, den Prudkov, selbst mit Russisch als Muttersprache aufgewachsen, nicht versteht. „Ja“, sagt er, „die Sprache unterscheidet uns von den Menschen im Westen des Landes – in Kiew oder in Lwiw.“ Es sei für manchen in seiner Heimat auch gar nicht so einfach, die ukrainische Sprache zu lernen. „Aber es ist eben auch nur eine Sprache.“



Propaganda und Nostalgie für die Sowjetunion

Dass Putins Propaganda das seit Jahren im Osten der Ukraine auch mit Hilfe von Separatisten vor Ort so hochspiele, dass die Alten dort und selbst mancher Kumpel, der hier in Deutschland lebt, sich nach der guten alten Sowjetunion zurücksehnt und dass sie die mit Russland identifizieren, sei ihm, P. und auch vielen anderen seiner Landsleute im Osten fremd: „Wir sind ein Land. Erst recht jetzt im Krieg, wo unsere Leute schon seit 2014 im Westen der Ukraine ganz herzlich aufgenommen wurden, weil sie fliehen mussten.“

Und was sagt der Psychiater den Nostalgikern? „Sie sehnen sich nicht nach der Sowjetunion – sie sehnen sich nur nach ihrer eigenen Jugend, als sie agil und immer gesund waren. Das hat mit dem Land, wie es damals war, vor allem wenn man es mit dem Leben heute in Deutschland vergleicht, nichts zu tun.“

Dienstag, 17. Mai:

Dr. Vitaliy P.:

Ja, auch Dr. Vitaliy P. spürt, was sich verändert hat, seit die ukrainische Armee das Gebiet um Charkiw herum immer mehr von den russischen Truppen zurückerobern und inzwischen sogar wieder die Grenze erreichen konnte. Seit sieben Tagen, erzählt er am Dienstag im Video-Telefonat, stehe die Stadt selbst nicht mehr unter Beschuss: keine Flugzeuge, keine Raketen. Sogar der öffentliche Dienst habe seine Arbeit wieder aufgenommen, Straßenbahnen fahren wieder. Und die dritte Nacht in Folge hat P. jetzt sogar selbst nachts wieder zu Hause geschlafen.

Seit drei Tagen schläft der Arzt wieder zu Hause

Alles wieder normal in der zweitgrößten Stadt der Ukraine? Nein, sagt P. Wenn er zu Hause, wo er noch mal acht Kilometer näher an der Grenze ist, ins Bett geht und morgens aufsteht, hört den Krieg immer noch: die Artillerie die Gefechte. Dazu gibt es die Nachrichten aus dem nahen Donbass und vor allem aus der Region Luhansk: „Während wir jetzt hier sprechen, sterben da auf beiden Seiten gerade viele Soldaten.“

Und auch in der Stadt Charkiw selbst will Normalität nicht wirklich einkehren. So kann die U-Bahn immer noch nicht fahren, allein schon weil etwa 5000 Menschen immer noch dort unten in den Stationen lebten. Nicht nur weil ihre Häuser zerstört sind: „Viele haben einfach weiter Angst, dass der Krieg zurückkommt.“

Die Menschen kriegen wieder medizinische Versorgung

Auch seiner Klinik ist kaum etwas normal. „Es gibt jetzt immer mehr Patienten“, berichtet P. Nicht wegen der Kämpfe, nicht kriegsverletzte Soldaten, sondern vor allem Zivilisten. „Die Bevölkerung hatte zwei Monate lang keine richtige medizinische Versorgung“, sagt P. Viele hätten Kellern gesessen oder eben in der Metro – und sich kaum bewegt. „Sie brauchen jetzt Hilfe, auch das sind Folgen des Krieges.“

Hilfe aus Oberberg hilft

Dabei helfe ihm auch die Hilfe aus Oberberg. „Erst am Montag habe ich einen Mann operiert, bei dem eine Gefäßprothese und das Nadelmaterial aus einer der Lieferungen verwendet habe“, berichtet er. Ohne die fremde Hilfe seien solche Operationen zurzeit nicht möglich. Ein weiteres Problem seien jetzt Menschen, die eine Rehabilitation nach einer OP. „Das alles ist medizinische Versorgung, die es im Krieg hier nicht gegeben hat.“

Igor Prudkov

Noch eine andere Sorge seines Freundes möchte Igor Prudkov gerne beenden. „Durch die vielen Patienten fehlen ihm gerade vor allem Betten und Matratzen“, sagt der Psychiater in Gummersbach. Das Klinikum Oberberg will da gerne helfen. „Wir haben mal unsere Bestände auf den Kopf gestellt: 14 Betten und sechs Matratzen können wir zur Verfügung stellen“, sagt Sprecherin Angela Altz.

Große Sorgen in der Ferne

Prudkov beobachtet unterdessen das, was rund um seine Heimatstadt passiert, immer noch mit größter Sorge. „Es war sehr schön, dass ein Teil unserer Soldaten es bis zur russischen Grenze geschafft hat. Aber es ist eben auch nur ein Teil – und ganz viel Symbolik“, sagt er. Anderswo in der Nähe von Charkiw dauerten die Kämpfe an. „Es gibt da einen Ort zwischen der Stadt und der Grenze, da habe ich früher in einer Heilanstalt gearbeitet. Dieser Ort ist gerade erst zum zweiten Mal von den Russen zurückerobert worden“, sagt Prudkov. Und der Ort sei so nahe an Charkiw, dass die Russen, wenn sie wollten, von dort mit ihrer Artillerie auch wieder die Stadt treffen könnten.

Ein bisschen Freude über den ESC

Es wird deutlich: Prudkov traut der Lage noch nicht. Zu hart sind vor allem die Kämpfe, die aus der Region Luhansk gemeldet werden. „Und dort“, sagt er, „sind die Russen auch so stark, dass sie Dorf für Dorf vorrücken können, obwohl unsere Leute sich massiv dagegen wehren.“ Ein bisschen Spaß lässt er dann aber doch zu. Prudkov lächelt sogar: „Über den Sieg des ukrainischen Beitrages beim Eurovision Song Contest am Samstag habe ich mich wirklich gefreut. Das hat mich tatsächlich berührt und sogar ein bisschen stolz gemacht.“

Dienstag, 10. Mai:

Dr. Vitaliy P.:

Der 9. Mai sei in Charkiw ein überraschend ruhiger Tag gewesen, erzählt Dr. Vitaliy P. Auch der Chefarzt aus der Klinik in der Ostukraine war überrascht von diesem Tag: Auch er hatte wie viele Ukraine mit mehr Provokationen und sogar mit einer Kriegserklärung von Wladimir Putin gerechnet. „Ich habe mir sehr große Sorge gemacht und hatte wirklich Angst vor einer Generalmobilmachung“, erzählt er am Tag danach im Video-Gespräch.

Immer mehr Dörfer um Charkiw sind befreit

Ja, die sei ausgeblieben und er sei ein bisschen erleichtert. Dazu trägt auch die Situation rund um die Stadt bei. Inzwischen sei es den Ukrainer gelungen, die russische Armee aus noch mehr Dörfern in der Umgebung von Charkiw zu vertreiben. Für die Menschen dort werde es aber deshalb nicht ungefährlicher: Nachdem sie die Dörfer aufgeben mussten, würden die Russen jetzt eben diese Orte unter Artilleriebeschuss nehmen. Auch die Ruhe in Charkiw sei trügerisch, meint P.: „Die Russen stehen etwa 20 Kilometer entfernt von unserem Krankenhaus. Die Raketen, die sie abfeuern haben aber eine Reichweite von etwa 40 Kilometern.“ Die Gefahr sei also weiterhin greifbar.

Heimliche Mobilmachung hinter den Kulissen

Sorgen macht sich P. außerdem auch ohne großen Ankündigungen Putins. Der sage oft das eine, mache aber das andere. So auch hier? P.: „Es gibt eine heimliche Mobilmachung in Russland – über Briefe, über Videos und über Provokationen: Explosionen hinter der Grenze, die man der Ukraine in die Schuhe schieben will.“ Das sei durchaus geeignet, um Freiwillige in Russland zu den Waffen zu locken.

Ganz ruhig war es in der Ukraine aber dann doch nicht. Entsetzt ist P. vor allem über den Raketenangriff am 9. Mai auf Odessa: „Für uns Ukrainer ist das so etwas wie eine Lieblingsstadt.“ Auch deshalb breite sich eine traurige Stimmung im zum Kampf entschlossenen Charkiw aus: „Die Menschen merken immer mehr, dass dieser Krieg nicht schnell zu Ende gehen wird. Sie spüren, dass sie sich auf einen langen Krieg einstellen müssen, der mindestens noch bis zum Jahresende dauert.“

Hilfe aus Gummersbach nach Luhansk gebracht

Grund zur Freude hatte P. dennoch vor einigen Tagen. Am Freitag ist nämlich der nächste Hilfstransport von seinem Freund aus Gummersbach eingetroffen. Zwei seiner Ärzte, sagt P., hätten sich am nächsten Tag mit einem Teil des Verbandsmaterials und der Antibiotika gleich auf den Weg an die Front noch tiefer im Osten bei Luhansk gemacht. „Dort wir das gerade am dringendsten gebraucht“, sagt P.

Igor Prudkov

Auch Igor Prudkov ist erleichtert. Er freut sich nicht nur über die Ankunft des Materials und darüber, was damit bewirkt werden kann. Auch er hatte Angst vor dem 9. Mai, auch er ist trotzdem entsetzt, was in diesem „heiligen Tag“, wie er ihn nennt, in Odessa geschehen ist. Diesen Ort, für dessen Verteidigung viele russische und ukrainische Menschen im Zweiten Weltkrieg gekämpft hätten, ausgerechnet an diesem Tag mit sieben Raketen zu beschießen und Menschen zu töten – das sitze tief.

Noch mehr junge Menschen, die sterben müssen?

Prudkov macht sich seine ganz eigenen Gedanken über das, was Putin nicht gesagt hat, aber vielleicht doch gerade macht. „Eine Generalmobilmachung hat mir auch deshalb Angst gemacht, weil es ja nur noch mehr junge Menschen in diesen Krieg wirft. Auch das 18- oder 19-Jährige im Krieg sterben. Auch das ist sinnlos – genau wie Toten auf Seiten der Ukraine.“ Wenn man dann noch höre, dass junge Leute in eroberten Städten wie zum Beispiel in Cherson in die russische Armee gezwungen würden, sei das schon erschreckend.

Dienstag, 3. Mai:

Dr. Vitaliy P.

Am Wochenende hatte Dr. Vitaliy P. tatsächlich einmal Zeit, ein wenig durchzuatmen und ein bisschen den Frühling zu genießen. Er sei zu seinem Haus vor der Stadt in Richtung russische Grenze gefahren, erzählt er im Video-Telefonat am Dienstag: „Ich habe den Rasen gemäht.“ Ein ganz normales Frühlingwochenende mitten im Krieg, also? „Man hat schon noch Schüsse gehört da draußen, anders als zuletzt in der Stadt“, sagt P. „Aber es war schön zu hören, dass es unsere Soldaten waren, die da geschossen haben, nicht die Russen.“

Ukrainer haben Charkiw ein bisschen freigekämpft

Hart erkämpft sei das bisschen Freiheit von Charkiw, weiß P. In der Umgebung der Millionenstadt sei es den ukrainischen Truppen gelungen, die Russen in Kämpfen massiv zurückzudrängen. Positive Folge für die Stadt: Die russische Artillerie ist nicht mehr so nah in Schussweite wie zuvor. Das bedeutet auch weniger Angriffe auf Charkiw.

Geschossen werde aber immer noch: „Erst am Montag gab es wieder drei Tote“, sagt P. Auch ein Krankenhaus sei kürzlich getroffen worden, Verletzte habe es dort aber nicht gegeben. Und in der Nähe von P.s Krankenhaus gab es ebenfalls Einschläge: „Wir waren gerade dabei, eine Hilfslieferung zu entladen, da gab es drei Explosionen nicht einmal 200 Meter entfernt.“

Die Menschen leben immer noch in der Metro

In der Klinik selbst sei eine Veränderung spürbar: Es gebe weniger unmittelbare Kriegsverletzte, dafür aber in der Gefäßchirurgie mehr Patienten mit Thrombosen oder sogar Embolien. „Das kommt davon, weil die Menschen so viel herumsitzen“, stellt der Arzt fest. Zu Hause zum Beispiel – oder aber in der Metro. Es gebe immer noch viele Menschen, die dort unten leben. „Zum einen sind es die, die ihr Haus verloren haben.“ Außerdem bleibe es in der Stadt gefährlich, davor warne auch der Bürgermeister immer wieder. „Und viele haben einfach Angst.“

„Es gibt keine Entspannung“

Und P.? Traut er der Ruhe? „Auf gar keinen Fall. Es gibt keine Entspannung, die wir uns nicht militärisch erkämpft hätten.“ Während in Charkiw die Lage besser geworden sei, verschärfe sich die Situation im nahen Osten der Ukraine. „25 Bataillone stehen dort. Der riesige Konvoi vor Kiew: Das waren gerade mal 17.“ Die nächsten Wochen könnten entscheidend werden. Man merke, dass Wladimir Putin unbedingt am 9. Mai, dem Feiertag des Sieges über Nazi-Deutschland, etwas vorzeigen wolle – und sei es eine Generalmobilmachung.

Igor Prudkov

Der Krieg wird zur Hängepartie, und die zehrt auch an Igor Prudkov. „Ich glaube nicht, dass die Kämpfe in diesem Jahr noch zu Ende gehen.“ Auch Prudkow spürt die Ruhe, auch er macht sich aber Gedanken, dass es eine Ruhe vor dem Sturm sein könnte.



Die Ersten wollen zurück nach Charkiw

Umso erstaunter ist er über die Reaktionen seiner Landsleute, die es nach Deutschland geschafft haben. „Ich dachte, sie würden bleiben wollen, bis alles vorbei ist.“ Jetzt gebe es aber schon die ersten, die so schnell wie möglich zurück wollen. „Ich habe zum Beispiel einen Kumpel“, erzählt er, „dessen Haus in Charkiw ist zerstört.“ Seine Söhne, die beide noch in der Stadt sind, weil sie dort studieren, wohnten bei einem Freund. „Eigentlich weiß er gar nicht, wo er hin soll.“

Ein Freund, der sich im Keller versteckt hat

Und dann ist da – bei all der Ruhe vor dem Sturm – auch noch der Tod, der näher rückt. Tatsächlich, sagt Prudkov, habe er sich bisher nur Sorgen machen müssen. „In meinem näheren Umfeld gab es kaum Menschen, die getötet worden sind.“ Selbst der Freund, der direkt an der Grenze zu Russland wohnt und um den sich Prudkov immer so große Sorgen gemacht hatte, hat es jetzt nach Charkiw geschafft. „Er hat erzählt, wie er mit seiner Familie über einen Monat im Keller gelebt hat. Er hat kein Brot gegessen und nur von Konserven gelebt.“ Als die Russen damals kamen, seien sie durch das Dorf nur durchmarschiert. Auf Widerstand stießen sie erst kurz vor Charkiw. Kämpfe im Ort habe es erst jetzt gegeben, als die ukrainischen Soldaten ihn befreit hätten. Prudkov: „24 Stunden Beschuss, das sei furchtbar gewesen, hat er mir erzählt.“

Der Tod in rückt näher

Doch nicht jede Geschichte geht mehr gut aus. Wie die der beiden Söhne jenes Freundes von Prudkovs Kumpel, bei dem die Studenten in Charkiw leben. „Die Söhne des Freundes sind beide Offiziere gewesen, beides gute Jungs, der eine Mitte, der andere Ende 20. Ukrainer, die ihr Land aufbauen wollten. Jetzt sind beide in Mariupol getötet worden.“ Der erste beiden sei schon vor gut einem Monat ums Leben gekommen. „Seine Frau, die es mit der vierjährigen Tochter nach Litauen geschafft hat, traut sich bis heute nicht, es der Kleinen, die ihren Vater so liebt, zu erzählen.“

Am Sonntag hörte Prudkov dann die Geschichte des anderen: Der junge Soldat, der bereits verletzt war, sei in einem unterirdischen Krankenhaus auf dem Gebiet des Stahlwerkes untergebracht gewesen. „Im russischen Fernsehen war dann ein Kollaborateur zu sehen, der den Russen auf einer Karte gezeigt hat, wo genau sich das Krankenhaus befindet.“ Genau dorthin hätten die Russen dann geschossen und auch den Sohn des Freundes seines Kumpels getötet. „Als ich das gehört habe, habe ich den ganzen Sonntag geweint.“

Medikamente steckten eine Woche in Lwiw fest

Prudkov wartet derweil auf gute Nachrichten von seiner nächsten Medikamentenlieferung nach Charkiw. Schon seit einer Woche hänge der Transport in Lwiw fest. An Bord sind Medikamente für ein Kinderkrankenhaus im Westen, aber auch eine neue Ladung für P. in Charkiw. „Die Lage war einfach zu unsicher, um weiterzufahren“, berichtet Prudkov. Jetzt, am Dienstag, habe er aber endlich das Signal bekommen, dass es weitergehen soll. Der Psychiater selbst ist derweil in Gedanken schon dabei, die nächste Tour zu planen. „Dafür“, sagt er dann aber, „müssen wir erstmal wieder Geld sammeln.“

Dienstag, 19. April:

Dr. Vitaliy P.



Der Großangriff sei in Charkiw spürbar, sagt Dr. Vitaliy P. am frühen Dienstagnachmittag. Schon in den vergangenen Tagen habe der Beschuss zugenommen: „Und seit 1 Uhr heute Nacht feuert die schwere Artillerie jetzt permanent auf die Stadt.“ Die Erschütterungen durch die Angriffe seien so heftig gewesen, dass bei allen Autos, die vor seiner Klinik abgestellt waren, die Alarmanlage angegangen sei.

„Völlig unlogische Angriffe" auf die Stadt

Betroffen von den Angriffen seien weiterhin vor allem Wohngebiete und das Stadtzentrum. „Eigentlich sind das völlig unlogische Angriffe, wenn man bedenkt, wie viele Millionen so eine Rakete kostet – und wie wenig so ein Haus“, sagt P. bitter.

Er weiß genau, dass es die Menschen in der Stadt sind, die getroffen werden: „Das macht keinen Sinn, das ist schlicht und einfach Rache dafür, dass die Russin hier in Charkiw, wo so viele Russisch sprechen, nicht begeistert empfangen worden sind.“ Glaubt er daran, dass seine Stadt sturmreif geschossen werden soll? Dass die Russen jetzt doch noch in die Stadt kommen? „Nein“, sagt P., „das macht einfach keinen Sinn, so wie die Stadt verteidigt wird.“

„Normal" im Sinne des Krieges

Auch zwei Krankenhäuser in der Stadt seien inzwischen betroffen. Sie seien zwar nicht direkt getroffen worden, aber durch Einschläge in der Nähe sei eines im Zentrum jetzt ohne Dach und ohne Fenster. In P.s Krankenhaus gehe noch alles im Normalbetrieb weiter – normal im Sinne des Krieges. P. lacht kurz und bitter auf: „Wir haben uns fast schon gewöhnt an die Angriffe.“ Dann fügt er traurig hinzu: „Wir haben sogar gelernt zu unterscheiden, ob die Einschläge näherkommen oder weggehen.“ Wenn sie näherkommen, gehe man im Krankenhaus einfach in einen anderen Raum – um mindestens zwei Wände zwischen sich und den Fenstern zu haben.

Immer mehr Mitarbeiter leben in der Klinik

Die Zahl der Patienten hat in den vergangenen Tagen zugenommen. Wie es am Dienstag ist, kann P. am Nachmittag noch gar nicht sagen. Während er spricht, hört er den ständigen Artilleriebeschuss: „Das kommt von da“, sagt er und zeigt aus dem Fenster. Immer mehr Mitarbeiter wohnen jetzt in der Klinik. Entweder weil es ihre Wohnung nach den Angriffen nicht mehr gibt. Oder weil es den Weg von und zur Arbeit so nicht mehr gibt: Öffentlicher Nahverkehr funktioniere nicht mehr und auch mit dem eigenen Auto müsse man ständig Sorge haben, selbst zum Ziel der Angriffe zu werden: „Die schießen ja einfach in die Stadt hinein.“

Igor Prudkov

Wie erlebt man den Großangriff aus der Ferne? Es sei schlimm, sagt Igor Prudkov: „Die Lage ist katastrophal.“ Die Freunde, mit denen er in Kontakt stehe, seien in heller Aufregung und erwarteten Schreckliches. Noch nicht einmal für die Stadt selbst. „Die Russen haben keine Chance, Charkiw zu besiegen“, sagt auch er.

„Ich bin ein Optimist, aber kein Träumer"

Glaubt Prudkov wirklich den starken Worten der ukrainischen Führung und des Militärs? Darum gehe es gar nicht, sagt er. „Ich bin ein großer Optimist, ja. Aber wir sind auch keine Träumer.“ Man sehe die 60.000 Soldaten, die da zusammengezogen worden sind: „Wir sehen die viele Waffen. Wir wissen, wie groß die russische Armee ist und wie klein im Vergleich dazu unsere.“ Deshalb – und man sieht es Prudkov an – macht er sich gerade große Sorgen.

Nicht um die ukrainische Armee: „Unser Militär kann sich schützen, das Militär hat Waffen.“ Lieber wäre Prudkov, es wären noch mehr Waffen. Aber vor allem geht es ihm um die Menschen, die dort leben: „Sie können sich nicht verteidigen.“ Er versuche schon seit Kriegsbeginn sich vorzustellen, was in den Menschen vorgeht: „Jetzt, wo die Angriffe auf die Wohngebiete in Charkiw permanent sind, muss das noch schlimmer sein: Man lebt dort ständig in der Angst, Opfer eines Angriffs sein zu können: 24 Stunden gefühlte Lebensgefahr.“ Unvorstellbar.

Große Sorge um die Orte um Charkiw herum

Nein, sagt er noch mal, um einen Fall Charkiws mache er sich keine Sorgen. Aber um die Umgebung: „Es gibt viele Städte drum herum, die haben keine militärische Abwehr.“ Man spürt seine Sorge, dass es Orte sind, deren Namen man bald schon aus demselben Grund kennen könnte wie den von Butscha.

Dienstag, 12. April:

Dr. Vitaliy P.

In Charkiw zählt man genau nach. Etwa 40 Bombardierungswellen am Tag, das kannten die Menschen in der Stadt schon. Jetzt aber, wo Russland seine Angriffe im Osten forciere, berichtet Dr. Vitaliy P., seien es täglich etwa 60. „Es sind inzwischen weniger Flugzeuge, weil wir schon viele abgeschossen haben und sie in Russland kaum noch erfahrene Piloten finden“, sagt P. Doch auch die Artillerie, die nun verstärkt zum Einsatz kommt, tut ihren tödlichen Job. Und der treffe bewusst Zivilisten: „Der Freizeitpark, wo die Menschen mit ihren Kindern gerade jetzt hingehen, ist schon zum dritten Mal angegriffen worden. Das ist Absicht.“

Zeitverzögerte Bomben in Wohngebieten

Auch die neuen Bomben, die mit Drohnen abgesetzt und am Boden zeitverzögert explodieren, wenn schon keiner mehr damit rechnet, landeten vor allem in Wohngebieten: „Da ist kein Militär weit und breit.“ Die Folgen spürt P. auch in seiner Klinik. Es gebe mehr Patienten, mehr Kriegsverletzte. Und auch das Pflegepersonal mache sich zunehmend Sorgen wegen der angekündigten Offensive. Die ersten Menschen, die mit ihm seit Kriegsbeginn im Einsatz sind, fragten jetzt dann doch schon nach, ob sie sich nicht auch evakuieren lassen können.

Und P. selbst? Kennt er wirklich keine Angst, sondern nur Entschlossenheit? P. schmunzelt, dann sagt er ernst: „Ohne Angst übersteht das hier nur ein Verrückter.“ Auch er hat reagiert. Gerade erst hat er seine Frau und seinen jüngsten Sohn zu sich in die Klinik geholt, um dort bei ihm zu leben. In der Umgebung von Charkiw sei es wegen der Verlagerung der russischen Truppen unter anderem aus der Region um Kiew hierher in den Osten nicht mehr sicher.

„Mitten im Krieg versteht man so etwas nicht"

Entschlossen, den Krieg weiterzuführen, ist P. dennoch. Die Ukraine brauche schwere Waffen, um Gebiete befreien zu können, nicht nur solche, um sich zu verteidigen. Und auch mehr Sanktionen: „In der Zeit, in der Europa uns mit Sachen im Wert von 1,5 Milliarden Euro unterstützt hat, hat es für 35 Milliarden Euro russisches Öl und Gas bezahlt.“ Er wisse, dass manche Schritte schwierig seien, sagt er: „Aber jemand wie ich, der hier mitten im Krieg ist, versteht so etwas nicht.“

Igor Prudkov

Igor Prudkov ist müde. Er habe viel zu tun, sagt er, auch an den Wochenenden bei der Arbeit. Aber da sei auch die Angst um die Freunde in Charkiw. „Vor nicht einmal einer Stunde“, erzählt er, „hat mir ein Freund aus einem anderen Krankenhaus dieses Bild geschickt.“ Prudkov zeigt sein Handy: „Die Rakete ist direkt neben der Klinik eingeschlagen. Er hat die Rauchwolke aus dem Fenster fotografiert.“

Medikamenten-Beschaffung trotz Lieferengpässen

P. sei in Charkiw mittendrin in seiner Routine: „Er macht sein Geschäft. Er weiß, was er zu tun hat.“ Hier in der Ferne könne man hingegen fast nichts tun. Na ja, nichts außer helfen: Gemeinsam mit Krankenhaus-Apotheker Lars Lemmer bereitet Prudkov die nächste Lieferung für Charkiw vor. Auch das ist gar nicht so einfach, wie Lemmer, der heute mit dabei ist, berichtet: „Die Lieferengpässe bei Medikamenten und anderen Hilfsmitteln, die wir vor dem Krieg schon hatten, sind ja nicht einfach verschwunden.“

Periphere Venenverweilkanülen, kurz PVKs, zum Beispiel: „Das sind die, die auf der Haut liegen und bleiben, um einen ständigen Zugang zu haben.“ Die gebe es ohnehin kaum: „Da liefert man uns nur die, die wir wirklich brauchen.“ Und dann gibt es Engpässe, die vor allem im Krieg auftreten: Wie bei blutungsstillenden Bandagen, die jeder, der verletzt ist, sich nur um die Wunde wickeln muss. Lemmer: „Das kann im Prinzip jeder Soldat selbst bei sich machen.“ Umso größer sei der Bedarf gerade jetzt, dennoch gebe es wenige davon. „Und kein Produzent fährt die Produktion hoch, wenn er nicht sicher weiß, dass das noch lange gebraucht wird und er nicht in ein paar Wochen schon auf vollen Lagern sitzen bleibt.“

Offenheit und Feingefühl gegenüber Lieferanten

Doch vieles, was in Charkiw gebraucht wird, findet Lemmer dann doch: „Lebensnotwendiges wie Infusionszubehör oder OP-Materialien, zum Beispiel.“ Darüber, was er mit seinen Bestellungen macht, spricht er offen mit den Lieferanten. „Da ist Feingefühl gefragt. Die merken ja auch, wenn ich plötzlich das Doppelte von dem bestelle, was wir sonst das Jahr über verbrauchen.“ Negative Reaktionen habe er noch nie gehört, im Gegenteil: „Einmal hat man uns sogar eine Lieferung geschenkt, die noch auf Lager lag und sonst verfallen wäre.“ Andere hätten zwar nichts schenken können: „Aber dafür haben sie uns große Rabatte eingeräumt.“

Lieber jetzt als gleich würde Prudkov die nächste Lieferung auf den Weg nach Charkiw bringen. Aber da erreicht ihn eine Hiobsbotschaft: „Der Lkw, mit dem der Fahrer unterwegs war, ist kaputt.“ Bis der Fahrer wieder mobil ist, werde etwa eine Woche vergehen. Der nächste Grund für Prudkov zur Sorge.

Dienstag, 5. April:

Dr. Vitaliy P.

Dr. Vitaly P. hätte viel zu erzählen. Über die Video-Konferenz zum Thema Kriegsverletzungen in der Gefäßchirurgie zum Beispiel, die er in der vergangenen Woche mit Kollegen aus Polen, Litauen, Griechenland und Italien abgehalten hat. Mitleid im Blick habe er ja schon 2014 gesehen, als es eine solche Konferenz auch während der Krim-Krise gegeben habe: „Jetzt habe ich aber tatsächlich in erschrockene Augen geblickt, als ich den Kollegen Bilder von Kriegsverletzungen gezeigt habe.“

Nach Angriffen auf Kliniken nicht mehr mit dem vollen Namen

Der Krieg entsetzt, aber hat auch Folgen für Menschen, die darüber sprechen. Wie P. zum Beispiel: Eine neue Reglung in der Ukraine verbietet ihm, in Zukunft als Arzt über die Arbeit in seinem Krankenhaus zu sprechen. „Zu oft“, erzählt sein Freund, der Psychiater Igor Prudkov, „sind Krankenhäuser, über die von den Medien berichtet wurde, Ziel von Angriffen gewesen.“

Prudkov nennt ein Beispiel: „Als in einer Reportage zu sehen war, dass in einem bestimmten Krankenhaus verletzte Soldaten behandelt werden, wurde es gleich danach beschossen.“ Davor soll jetzt eine neue Regelung in der Ukraine schützen, die es verbietet, das Krankenhaus und den Arzt genau zu benennen und die Situation dort zu schildern.

Schweigen möchte P. dennoch nicht. Weil er sich aber an die Regelung halten und seine Klinik schützen will, spricht er eben nun nicht mehr mit vollem Namen – und nicht über die Lage in seinem Krankenhaus. Zum Beispiel aber über die Folgen für die Zivilbevölkerung. P. erzählt, dass sein ältester Sohn jetzt noch mehr Zeit bei ihm im Krankenhaus verbringt, weil das Gebäude in dem er wohnt, von Raketen getroffen wurde. Zwei Menschen seien bei dem Angriff auf das Haus gestorben. Und dass Charkiw wieder stärker ins Visier der russischen Armee gerückt sei: Die Schüsse hätten zugenommen, vor allem am Montag. Draußen seien viele schwarze Wolken von den Kämpfen zu sehen.

Kaum Gesichertes, aber weitere Gerüchte aus Charkiws Umland

Nachrichten wie die von den Leichen in Butscha, wie sie gerade die internationale Debatte bestimmen, gebe es aus Charkiw und Umgebung bisher nicht. Das liege aber auch daran, so P., dass rund um die Stadt längst nicht so viele kleine Dörfer zurückgewonnen werden konnten oder von den Russen verlassen wurden wie bei Kiew: „Bisher wissen wir hier von sowas nur aus Videos, deren Herkunft nicht zu klären ist, und aus Telefonaten.“ Beweise gebe es bisher nur aus einer kleinen Stadt, wo erschossene Zivilisten in ihren Autos gefunden wurden.

Haben die Menschen Angst, wenn sie davon hören? Die Antwort von P. ist ein klares Nein: „Früher haben sich die jungen Ärzte hier auf Youtube angesehen, wie man Kriegsverletzungen behandelt. Jetzt sehen sie sich an, wie man mit einer Kalaschnikow umgeht.“



Entschlossen, den Krieg als Krieg zu führen

Wenn P. spricht, hört man die Entschlossenheit, diesen Krieg als Krieg zu führen: „Wir brauchen keine fremden Soldaten hier, wir schaffen das. Aber wir brauchen die richtigen Waffen.“ In der Ukraine würden inzwischen alle verstehen, dass es gerade keine Chance für ein Ende des Krieges gebe.

Versteht P., der mitten im Krieg lebt, wenn Menschen anderswo auf der Welt sich Sorgen machen, dass dieser Krieg durch ein Eingreifen von außen noch viel verheerender werden könnte? „Es geht gar nicht darum, dass die Nato uns schützt“, erwidert er. „Wir schützen die Nato.“ Schon jetzt seien aus Russland viele Stimmen von Politikern zu hören, die darüber sprechen, auch das Baltikum anzugreifen oder Gebiete von Polen zu beanspruchen: „Jetzt, mitten in dem Krieg, den sie noch gegen uns führen.“

Igor Prudkov

Igor Prudkov war nicht wirklich überrascht, als er die entsetzlichen Bilder von den Leichen aus Butscha bei Kiew gesehen hat. Traurig ja, aber nicht überrascht: „Wir haben so etwas schon erwartet.“ Er habe einen Schulfreund, der direkt an der russischen Grenze lebt: „Wir wissen von ihm, dass er seit Kriegsbeginn sein Haus nicht mehr verlässt. Er bleibt die ganze Zeit im Keller und ernährt sich von trockenem Brot und Salzgurken.“



Einmal die Woche komme eine kurze Nachricht von ihm: „Nur deshalb wissen wir, dass er noch lebt.“ Außerdem gebe es schon lange unbestätigte Berichte von solchen Massakern. „Viele Leute haben Bekannte, die davon berichten.“ Nicht nur über Tote oder über Vergewaltigungen, sondern auch darüber, dass russische Soldaten einfach mitnehmen, was sie zu Hause gebrauchen können, wenn sie verschwinden: „Einmal sollen sie sogar eine gebrauchte Pfanne mitgenommen haben.“

Mit den Kriegsverbrechen der Vergangenheit nie auseinandergesetzt

Hat Prudkov, der Psychiater, eine Erklärung, wie Menschen unabhängig von der sonstigen Brutalität des Krieges zu solchen Verbrechen fähig sind? Es könne daran liegen, glaubt er, dass man sich in Russland noch nie mit den Verbrechen der eigenen Landsleute im Krieg auseinandergesetzt habe – weder nach dem Zweiten Weltkrieg noch nach den Kriegen in den vergangenen Jahrzehnten, von Tschetschenien bis Georgien: „Es ist einfacher zu leugnen, dass das passiert ist – dass es Fake ist, wie man heute sagt – als sich damit auseinanderzusetzen.“ Wenn man sich damit auseinandersetze, dann müsse man einräumen, dass man selbst „ein Teil davon ist“. Verdrängung hingegen funktioniere besser.

Gott sei Dank nicht Zeit genug nachzudenken

Prudkov selbst macht unterdessen vor allem „erst mal meine Arbeit“. Auch wenn es ihm schwer falle: „Natürlich schlafe ich nach wie vor schlecht. Es fällt schwer, sich zu konzentrieren. Aber trotzdem muss es ja gemacht werden.“ Und wenn er nicht arbeitet, beschäftigt er sich schon mit dem nächsten Transport. Nicht nur mit dem, den er gerade mit einer anderen Organisation auf den Weg gebracht hat. Auch in Gummersbach steht die nächste Liste, das Geld ist da und Apotheker Lars Lemmer hat die Lieferung schon bestellt. „Jetzt müssen wir nur noch genau besprechen, wie wir das in den nächsten Tagen machen“, sagt Prudkov. Manchmal helfe ihm das auch, so beschäftigt zu sein: So habe er nicht immer Zeit genug, über all das nachzudenken, was an ihn erwartbaren Nachrichten auf ihn einprasselt.

Dienstag, 29. März:

Dr. Vitaliy P.

Dr. Vitaliy P. möchte etwas loswerden, als er per Video-Telefonat auf dem Bildschirm des Handys von Igor Prudkovs erscheint: „Dieser Krieg kam nicht zufälligerweise. Und ich schäme mich, dass ich es nicht so wahrgenommen habe. Ich habe es gesehen, aber ich habe nichts getan.“

P. erzählt von einem Besuch bei einem Kumpel in Georgien: „Das war 2013. Er erzählte mir vom Krieg, den Russland 2008 gegen sein Land geführt hat. Er wollte mir Beweise zeigen für das, was damals passiert war.“ Er habe sie nicht sehen wollen, sagt P.: „Ich habe ihm gesagt: Ich glaube Dir das auch so.“ Und dann habe sein Freund einen Satz gesagt, der ihm sofort in den Ohren geklungen habe, als am 24. Februar um 5 Uhr der Angriff startete: „Ihr seid die nächsten.“



P. spricht von all den Kriegen und Fast-Kriegen, nicht nur von Moldawien, Abchasien, zweimal Tschetschenien und Südossetien. Nicht erst seit der Krim sei die Ukraine im Visier: „2003 gab es schon mal den Streit um die ukrainische Insel Tusla.“



Mediziner vermisst den Frühling

Der Chefarzt aus Charkiw, der seit Kriegsbeginn fast ununterbrochen in seiner Klinik ist und nur einmal nach Hause ging, um die Gasleitung zu reparieren, sieht müde aus. „Es ist nicht mal der Schlaf“, sagt er auf Nachfrage. „Es ist eher der Frühling.“ Am Wochenende haben Charkiw noch Schnee gelegen, jetzt sei der weg. „Ich möchte raus. Ich möchte meine Familie sehen.“ Seinen ältesten Sohn sieht er täglich. „Er ist im sechsten Studienjahr und steht kurz vor seinem Abschluss. Deshalb arbeitet er hier in der Klinik mit und hilft bei Operationen.“ Und wenn er dort eine Pause habe, lerne er und besuche online Vorlesungen. „Er kann viel besser Englisch als ich. Deshalb hilft er mir bei einer internationalen Konferenz zu Gefäßverletzungen im Krieg.“



Der Fernsehturm steht immer noch

Die Lage in der Stadt, erzählt P., habe sich kaum verändert. „Die Frontlinien um Charkiw sind nahezu gleich geblieben. Wir haben sie eher etwas zurückgedrängt.“ Auch der Fernsehturm stehe immer noch: „Er ist fast schon ein Symbol für unsere Widerstandsfähigkeit.“ Dafür gebe es mehr Bombeneinschläge. Die Zahl der zivilen Opfer steige. Als er von dem 13-jährigen Jungen erzählt, der vor einigen Tagen mit einer schweren Beinverletzung in sein Krankenhaus eingeliefert wurde, muss selbst Prudkov schlucken: „Er stand in der Schlange, um humanitäre Hilfe zu bekommen, als er von der Artillerie verletzt wurde.“ Mit Schwammpflastern, die in Prudkovs Transport steckten, habe er die Wunde des Jungen versorgen können.

Der Wille der Bevölkerung, meint der Arzt, werde dadurch nicht gebrochen. „Sie glauben, dass die Ukraine gewinnen kann.“ Sorgenvoll sei zwar der Blick über die nahe Grenze, wo inzwischen fast noch mehr Soldaten als vor dem Krieg zusammengezogen würden. Und sorgenvoll ist der Blick auf den Kalender: „Am 9. Mai wird Wladimir Putin in Moskau seine Parade zum Sieg über Nazi-Deutschland abhalten. Und dann wird er etwas vorzeigen wollen.



Haarschnitt in der Klinik

Hat der Chefarzt tatsächlich Zeit gefunden, sich die Haare schneiden zu lassen? P. lacht laut auf: „Ja, das wurde auch Zeit, das hat schon beim Operieren gestört.“ Die Klinik hat er aber auch dafür nicht verlassen. Die Frau eines Kollegen, erzählt P., sei Friseurin. Seit sie zu Hause ausgebombt worden seien, lebe die Familie in der Klinik.

Igor Prudkov:



Igor Prudkov ist längst nicht mehr der einzige aus dem Kreis seiner Schul- und Studienfreunde, der in Deutschland ist. „Viele sind inzwischen mit ihren Familien angekommen. Und alle sind begeistert über die Deutschen, die sie aufgenommen haben.“ Einen Freund von ihm, mit dem er zusammen aufgewachsen ist, hat es nach Düren verschlagen. „Am Wochenende habe ich ihn besucht. Zusammen mit meiner Enkelin und seinen Kindern war ich sogar im Zoo.“



Ablenkung nicht nur für die Kinder

Ablenkung könnten alle gebrauchen, vor allem die Kinder. „Fast alle haben Bombenangriffe erlebt und haben in Kellern gesessen, bevor sie flüchten konnten“, erzählt Prudkov. Darüber reden wolle aber kaum einer. „Die meisten der Erwachsenen sind mehr damit beschäftigt, sich Arbeit zu besorgen. Sie wollen nicht nur herumsitzen.“ Und vielen, mehr als der Hälfte bestimmt, sei das auch schon gelungen. Je länger der Krieg dauere, umso mehr Menschen würden sich hier einleben, vermutet er. „Das wäre schlecht für die Ukraine, aber gut für Deutschland.“ Denn seine Landsleute seien oft gut ausgebildet.



Ein Freund wurde auf Russisch angepöbelt

Spürt Prudkov etwas von Animositäten unter Russen und Ukrainern? „Ja“, sagt er, „es gibt die Beispiele. Ein Freund hat erzählt, wie er von einer Frau auf Russisch angepöbelt worden sei, was er denn hier wolle.“ Prudkov kann das einfach nicht verstehen. Viele hätten offenbar verdrängt, wie die Vergangenheit in der Sowjetunion, die Putin nun wieder als Zukunft heraufbeschwöre, gewesen sei. „In Russland gibt es wirklich fast keine Familie, die nicht etwa ein Familienmitglied durch den Gulag verloren hat.“ Wie man diese Erinnerungen verdrängen und glorifizieren könne, sei ihm schleierhaft.



Lieber kümmert sich Prudkov aber um die Hilfe für seine Landsleute – hier und dort. „Fast täglich kommen Anrufe von Freunden, die es geschafft haben“, sagt er. Auch Männer sind darunter, meist nicht mehr im wehrfähigen Alter. Bleiben die anderen freiwillig? Prudkov überlegt: „Seien wir ehrlich: 70 Prozent bleiben freiwillig. Aber es gibt eben auch 20 bis 30 Prozent, die bleiben nur, weil sie müssen.“ Auch das, sagt der Arzt, sei aber nichts, was man jemandem übelnehmen könne: „Es ist schließlich ein Krieg. Man kann darin sterben.“