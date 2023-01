Hückeswagen/Wuppertal – Die Polizei hat am Montagabend in Hückeswagen und Wuppertal zwei professionelle Plantagen mit jeweils über 1000 erntereifen Cannabispflanzen entdeckt. Mehrere Personen wurden festgenommen. Die Beamtinnen und Beamte hatteninsgesamt zehn Objekte in Wuppertal, Hückeswagen und Düsseldorf durchsucht, dabei waren auch Spezialeinheiten beteiligt.

In Hückeswagen nahmen die Polizisten einen 18-Jährigen Mann aus Albanien fest. In Wuppertal versuchten fünf Personen, durch eine Dachluke zu fliehen, sie wurden allesamt festgenommen. Bei einem der Männer, einen 27-jährigen Albaner, fand die Polizei in seiner Wohnung Vakuumbeutel mit 21 Kilogramm Marihuana.

Gegen den Hauptverdächtigen, einen 44-jährigen Mann aus Mazedonien, lag ein Haftbefehl vor, der in Wuppertal vollstreckt wurde. Wie die Polizei mitteilte, entspricht der jährliche Stromverbrauch der beiden professionellen Plantagen dem Verbrauch von 300 Zweipersonenhaushalten. (cor)