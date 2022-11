Immobilienpreise steigen Häuser und Wohnungen sind in Wipperfürth und Lindlar teurer

Wipperfürth/Lindlar – In weiten Teilen Oberbergs sind die Mietpreise und die Preise für Eigenheime im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen. Wipperfürth und Lindlar gehören zu den Spitzenreitern. Das stellten Experten der KSK-Immobilien bei der Auswertung der Immobilienmarktdaten des 3. Quartals 2020 fest.

So sind die Mieten für mindestens fünf Jahre alte Wohnungen in Lindlar zwischen dem 3. Quartal 2019 und dem 3. Quartal 2020, also auch während der Corona-Pandemie, um 2,2 Prozent gestiegen und liegen derzeit bei 7,17 Euro pro Quadratmeter. Noch dynamischer ist der Vergleich zum Vorjahresquartal in der Hansestadt Wipperfürth: Hier kostet eine Mietwohnung durch die Steigerung um 5,9 Prozent inzwischen 6,82 Euro pro Quadratmeter.

Eigenheime wegen Corona teurer?

Im Bereich der Eigenheime ist die Tendenz zur Preissteigerung noch eindeutiger, was unter anderem darauf zurückzuführen sei, dass die Nachfrage in diesem Segment bedingt durch die Corona-Pandemie deutlich gestiegen ist.

Höhere Mieten

7,17

Euro pro Quadratmeter beträgt die durchschnittliche Miete in Lindlar (für eine mindestens fünf Jahre alte Wohnung) – ein Plus von 2,2 Prozent gegenüber 2019.

6,82

Euro beträgt im Schnitt diese Wohnungsmiete in Wipperfürth ( plus 5,9 Prozent)

Viele Menschen, insbesondere Familien, hätten die Vorteile eines Eigenheims mit Garten und ausreichend Wohnfläche dieses Jahr in besonderem Maße zu schätzen gelernt, so die Einschätzung der KSK-Immobilien GmbH.

In vielen Orten sind die Preise innerhalb eines Jahres um mehr als zehn Prozent gestiegen, teilweise sogar um mehr als 20 Prozent und somit stärker als in allen anderen Segmenten. Wipperfürth und Lindlar gehören hier zu den Spitzenreitern: In der Hansestadt stieg der Kaufpreis im Vergleich zum Vorjahresquartal um 21,5 Prozent und liegt derzeit durchschnittlich bei 334 031 Euro. In Lindlar stieg der Kaufpreis sogar um 29 Prozent. Ein Haus kostet hier aktuell im Durchschnitt 371 130 Euro.