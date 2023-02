Gummersbach – Während das alte Polizeigebäude an der Karlstraße und das ehemalige Amtsgericht von der Sparkasse Gummersbach in einem Bieterverfahren gekauft worden sind, hat der Gummersbacher Unternehmer Frank Ferchau für das ehemalige Polizeigebäude an der Hindenburgstraße (ehemaliges Finanzamt) den Zuschlag bekommen. Das hat der Geschäftsmann im Gespräch mit dieser Zeitung bestätigt.

Altes Polizeigebäude in Gummersbach: Wohnungen für Studierende haben Priorität

Zu den konkreten Plänen mit dem Gebäude und dem Standort kann er indes noch nichts sagen. Fest steht, dass eine künftige Nutzung zu 100 Prozent geförderter Wohnungsbau beinhalten muss. Eine entsprechende Auflage hatte der Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes NRW als ehemaliger Eigentümer dem Käufer ins Stammbuch geschrieben.

Frank Ferchau sagte im Gespräch, dass er sich sowohl eine Nutzung im umgebauten Bestand, als auch einen Neubau an dieser Stelle gut vorstellen könne. Aus dem Standort könne man auf jeden Fall etwas machen.

Mit Blick auf die räumliche Nähe zur Technischen Hochschule auf dem Steinmüllergelände haben Studentenwohnungen bei Ferchau Priorität. 70 bis 90 Wohnungen für Studierende könne er sich an dieser Stelle gut vorstellen.