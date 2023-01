Wiehl – Welches Angebot soll die Wiehler Stadtbücherei mit ihren Nebenstellen in Bielstein und Drabenderhöhe künftig bieten? Und was darf das kosten? Diese Fragen will die Stadtverwaltung bis zur Sitzung des Schulausschusses im August klären. Anlass gibt ein Antrag der SPD-Fraktion im Stadtrat, laut dem die im Haushaltsplan vorgesehenen Einsparungen sofort rückgängig zu machen seien.

Bernd Teuber fordert im Namen der SPD-Fraktion, die ganztägigen Öffnungszeiten an jedem Wochentag wieder einzuführen und das dafür notwendige Personal einzustellen. Nach einer kontroversen Diskussion im Hauptausschuss des Stadtrates einigte sich eine Mehrheit darauf, die dafür notwendigen Mittel bereitzuhalten, aber noch nicht sofort in Personal zu investieren.

Büchereien in Brühl: Ist das Angebot noch zeitgemäß?

Kämmerer Peter Madel erläuterte, dass die Corona-Pandemie und das Ausscheiden von Mitarbeiterinnen zu den verminderten Öffnungszeiten geführt hätten. Diese Situation sei für ihn Anlass, die Standards zu hinterfragen und zu klären, ob die Kosten durch Ehrenamt oder Zusammenarbeit mit Nachbarkommunen gesenkt werden können.

Das könnte Sie auch interessieren:

Fördertopf aufgestockt Anzeige Stadt Wiehl gibt mehr Geld für Solaranlagen

Siebenbürger-Sachsen-Siedlung Anzeige Drabenderhöhe soll eine neue Wohngemeinschaft bekommen von Reiner Thies

Landgericht Bonn Anzeige 26-Jähriger aus Wiehl streitet Vergewaltigung ab

Michael Pfeiffer (CDU) sprach sich dafür aus, dabei zu prüfen, ob das Angebot in Zeiten der Digitalisierung noch zeitgemäß ist. Thomas Seimen (CDU) wies darauf hin, dass der Umbau des Drabenderhöher Kulturhauses Kapazitäten freigesetzt hat. Nicht alle Ausschussmitglieder waren mit dem Aufschub zufrieden.



Vorerst bleibt es aber dabei, dass die Wiehler Bücherei mittwochs geschlossen bleibt und an den übrigen Werktagen von 10 bis 13 Uhr sowie montags und donnerstags zudem von 14 bis 18 Uhr geöffnet ist. Die Zweigstelle Drabenderhöhe ist wegen der Umbaumaßnahmen geschlossen. Die Bielsteiner Zweigstelle kann an jedem ersten Mittwoch im Monat von 14 bis 18 Uhr besucht werden.