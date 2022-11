Motorradunfall in Lindlar-Süttenbach

Lindlar – Bei einem Unfall, der sich am Mittwoch um 16.05 Uhr auf der L 129 ereignete, wurde ein 69-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt. Laut Polizei war der Mann in Fahrtrichtung Jörgensmühle unterwegs, als die 30-jährige Pkw-Fahrerin vor ihm in Höhe Süttenbach nach links auf ein Grundstück abbiegen wollte.

Der Motorradfahrer war ausgeschert, um das Auto zu überholen. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der 69-Jährige schwer verletzte. (r)