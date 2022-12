Lindlar – Die Zwei begleitet Luisa Rausch schon seit ihrer Geburt, aber am Dienstag hat die Ziffer ihren richtig großen Auftritt. Der Kalender zeigt den 22. Februar 2022. Die Hartegasserin feiert ihren 22. Geburtstag. Sie ist das zweite Kind von Isabella und Jochen Rausch und hat mit Lena (23) und Leona (20) zwei Schwestern, die heute ein, wahrscheinlich aber doch zwei Ständchen anstimmen werden. „Dazu fällt der Geburtstag auf den zweiten Tag dieser Woche und außerdem sind es noch zwei Tage bis Weiberfastnacht“, setzt das Geburtstagskind noch zwei drauf.



Palindrom-Datum

An einem palindromischen Tag kann das Datum von vorne wie von hinten gelesen werden. Legt man das europäische Datumsformat zugrunde, gibt es in diesem Jahrhundert 29 Palindrome. Das ist eine ganze Menge, denn vor dem 10. Februar 2001 war der 29. November 1192 der bislang letzte Zahlendreher-Tag. Der nächste Palindrom-Tag steht am 3. Februar 2030 an. (sfl)

Wenn Luisa ihr Geburtsdatum nennt, horchen die Menschen auf. „Das kann man sich super merken – diese Reaktion habe ich schon so oft gehört“, verrät das Millenniumskind mit einem Schmunzeln.



Geplante Karnevalsparty wegen Corona abgesagt

Dabei war ihre Geburt eigentlich für März vorgesehen. „Luisa war aber groß und fertig, als sie kam. Rückblickend glaube ich, da hat sich einfach jemand verrechnet“, erinnert sich Mama Isabella. Später, in der Grundschule, war Luisa regelmäßig die Nummer 22 auf der Namensliste.

Inzwischen studiert sie Kunst und Biologie an der Bergischen Universität in Wuppertal, liebt ihre Gitarre und verbringt Zeit mit der Familie und den Fußball-Mädels des SSV Süng, mit denen sie gemeinsam auf dem Platz steht. Der geplanten großen Karnevalsparty zum Jubeltag hat zwar die Pandemie einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber im kleinen Kreis wird Luisa trotzdem feiern.



Das könnte Sie auch interessieren:

Palindrom-Tag Anzeige Wiehler Karnevalskind Milo wird am 22.02.2022 zwei Jahre alt

Hochzeiten im Rhein-Sieg-Kreis Anzeige 66 Paare lassen sich an Schnapszahltagen trauen von Klaus Heuschötter

Hochzeitsstatistik Anzeige Das sind die beliebtesten Monate in Wipperfürth und Lindlar

Dass ihr 22. Geburtstag auf ein sogenanntes Palindrom-Datum fällt, ist der Familie Rausch erst vor einigen Jahren aufgefallen, erklärt Papa Jochen. „Nach dem 18. Geburtstag macht man sich Gedanken über die nächste große Feier, und da haben wir dieses auffällige Datum entdeckt“, blickt Luisa zurück.



Trotz der großen Freude auf einen besonderen Tag und obwohl die Zwei Luisa mit der größten Mühe umwirbt, bekommt die Ziffer dann aber doch einen Korb. Denn insgeheim mag die Hartegasserin die Sieben viel lieber. Zu ihrem 77. Geburtstag im Jahr 2077 wird man hoffentlich wieder richtig große Karnevalspartys feiern können.