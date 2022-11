Marienheide – Die Feuerwehr hat am Freitagabend einen größeren Waldbrand verhindert. Die Einheiten Marienheide und Kalsbach waren um 17.30 Uhr in ein Waldstück am Bockelsburger Weg gerufen worden, wo die 22 Einsatzkräfte rund 50 Quadratmeter Unterholz löschen mussten. Die Flammen waren von einer brennenden Holzhütte übergeschlagen, die nicht mehr zu retten war. Per Pendelverkehr brachte die Wehr knapp 25 000 Liter Löschwasser zur Einsatzstelle. Um 20 Uhr waren die Flammen aus. Warum die Hütte in Brand geraten war, muss nun die Polizei ermitteln. (klü)