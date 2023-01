Rettungskräfte am Unfallort in Morsbach-Stöckshöhe

Morsbach-Stockshöhe – Am Sonntagnachmittag gegen 13.55 Uhr ist ein 17-Jähriger Motorradfahrer aus Bedburg bei einem Verkehrsunfall auf der Birkener Straße in Morsbach schwer verletzt worden. Der junge Mann wurde mit dem Rettungshubschrauber Christoph 25 in eine Klinik geflogen.



Nach Angaben der Polizei vor Ort geriet er vermutlich infolge überhöhter Geschwindigkeit kurz hinter dem Ortsausgang Stockshöhe auf seiner Fahrt in Richtung Morsbach am Ende einer scharfen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er auf seiner 125er Honda frontal mit dem VW Caddy eines 75-jährigen Morsbachers. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Am Zweirad entstand Totalschaden, an dem Auto ebenfalls erheblicher Sachschaden. (kup)