Lichtenberg – Nach dem Brand in einem Nebengebäude eines Senioren- und Pflegeheims in Morsbach Lichtenberg am 1. Weihnachtstag dauern die Ermittlungen der Polizei noch an. Wie die Polizei auf Nachfrage berichtet besteht in dem betroffenen Gebäude Einsturzgefahr, so dass derzeit ein Betreten nicht gefahrlos möglich ist.

Hier werden die Brandermittlungen nächste Woche fortgesetzt. „Nach den bisherigen Erkenntnissen müssen wir allerdings in diesem Fall von Brandstiftung ausgehen“, erklärte Polizeisprecherin Monika Treutler am Mittwoch gegenüber dieser Zeitung. (ar)