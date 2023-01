Morsbach – Nach etwa neun Monaten ist der Morsbacher Wochenmarkt vorerst Geschichte: Nachdem die Verwaltung der Gemeinde bereits am 15. Dezember das Markttreiben auf dem Milly-la-Forêt-Platz sehr kurzfristig abgesagt hatte, folgte am vergangenen Mittwoch der Hinweis, dass es keinen weiteren Markt vor den Rathaustüren geben werde. Grund für das Aus seien „mehrere Faktoren“.

„Die Zeiten sind für alle leider gerade schwierig“, sagt Bürgermeister Jörg Bukowski, auf dessen Initiative der Markt – nach einer Pause von übrigens 16 Jahren – eingerichtet wurde, am 17. März hatte dieser Premiere. Zuletzt aber sei ein Händler nach dem anderen verschwunden, berichtet Bukowski. Und das bedauere er sehr. „Zumal wir uns von der Verwaltung sehr bemüht haben, den Markt zu unterstützen, die Beschicker zu begleiten und alles kräftig zu bewerben.“

Beschicker äußern sich nicht zu ihren Gründen

So haben etwa die Auszubildenden der Gemeinde Waffeln verkauft und die Souvenirs zum Gemeindejubiläum angeboten, auch stellten sich Vereine aus der Republik auf dem Platz in der Ortsmitte vor, nicht zuletzt gab es da Benefiz-Aktionen zugunsten der Morsbacher Hochwasserhilfe und der betroffenen Ortschaft Swisttal-Odendorf.

Zu ihren Gründen geäußert hätten sich die Beschicker um den Marienheider Obst- und Gemüsehändler Tobias Syrek als Organisator indes nicht, sagt Jörg Bukowski. Für Nachfragen dieser Zeitung war Syrek bisher nicht zu erreichen. Stellvertretend der Fischhändler Christian Paul aus Plettenberg: „Es hat sich nicht mehr gelohnt. Irgendwann mussten wir eben Aufwand und Ertrag gegen einander aufrechnen.“ Anfang Dezember sei er zum letzten Mal als „Fisch Paule“ in die Republik gekommen. Eine Rückkehr schließt der Händler strikt aus: „Der Markt hat gut angefangen, aber dann leider stark nachgelassen.“

Gänzlich begraben möchte Bürgermeister Bukowski derweil das Projekt Wochenmarkt nicht: Wahrscheinlich im kommenden Jahr werde die Mehrzweckfläche am neuen Kulturbahnhof angelegt. „Dorthin könnte der Markt umziehen“, überlegt er. Der Umzug könne dann vielleicht im Frühjahr 2023 erfolgen. „Und an Markttagen könnten wir das Café im Bahnhof öffnen.“ Schwierig am alten Standort Milly-la-Forêt-Platz sei wohl auch, dass es in direkter Nähe kaum Parkplätze gebe. „Das mag manchen Kunden abgeschreckt haben“, ahnt der Rathauschef.