Nümbrecht 15 Einsatzkräfte rücken wegen Fritteusenbrand an

Nümbrecht – Zu einem Zimmerbrand sind am Freitagmittag um 13.10 Uhr rund 15 Einsatzkräfte des Löschzugs Nümbrecht in die „Eckenbacher Hardt“ ausgerückt. Ein Hausbewohner hatte dort eine brennende Fritteuse in der Küche im Obergeschoss mit einem Pulverlöscher zu löschen versucht. Dabei habe er sich leicht verletzt, berichtet Einsatzleiter Michael Schlösser, Nümbrechts stellvertretender Wehrführer.

„Es war gut, dass wir gekommen sind“, sagt Schlösser, das Feuer sei noch nicht aus gewesen. Trotz maschineller Belüftung im Anschluss an die Nachlöscharbeiten sei die Wohnung wegen eines zu hohen Gehaltes an Luftschadstoffen vorerst nicht bewohnbar, berichtet der Einsatzleiter. Nach der notärztlichen Kontrolle der übrigen Familienmitglieder würden diese vorerst in das Untergeschoss umziehen. (kup)