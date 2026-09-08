Die Nümbrechter Polizeidienststelle ist wieder mit zwei Beamten besetzt. Zur Unterstützung des Bezirksbeamten Holger Wirtz ist Polizeihauptkommissar Sascha Dewald in das Bezirksdienstbüro im Rathaus eingezogen. Am Montag wurde er von Landrat Klaus Grootens und Nümbrechts Bürgermeister Thomas Hellbusch vorgestellt. Dazu traf man sich in der Waldbröler Polizeiwache, von dort aus leitet André Kuba den Bezirksdienst im Kreissüden.

Für den Bezirksdienst ist Berufserfahrung in den vielfältigen Arbeitsbereichen der Polizei erforderlich, zudem Menschenkenntnis und soziale Kompetenz, wie sie Sascha Dewald schon beweisen musste. Der 48-jährige Gummersbacher begann seine Ausbildung bei der Polizei bereits mit 16 Jahren in Köln-Mühlheim. 2012 zog er mit seiner Familie nach Wipperfürth und trat dort eine Dienststelle an.

In der Freizeit spielt der neue Bezirksbeamte in Reichshof Fußball

Nach vielen Jahren im Schicht- und Wochenenddienst entschied sich Dewald nun im Interesse der Familie für die Dienststelle in Nümbrecht, die ausschließlich tagsüber besetzt ist. In seiner Freizeit spielt er Fußball beim TuS Reichshof in Eckenhagen.

Als Dienstfahrzeug steht in Nümbrecht ein passend ausgestatteter Mercedes Vito zur Verfügung. Landrat Klaus Grootens betont, dass es wichtig sei, ein sympathisches Gesicht der Polizei vor Ort zu haben – ob auf dem Schulweg, bei Veranstaltungen oder sonst in der Gemeinde.

Grootens erinnerte daran, dass der Oberbergische Kreis laut Kriminalstatistik zum dritten Mal in Folge der sicherste Kreis in ganz Nordrhein-Westfalen ist. Bürgermeister Thomas Hellbusch sagte, dass der Kontakt des Bezirksdienstes zu den Bürgerinnen und Bürgern ein wichtiger Faktor sei.