Das Sprechen fällt ihm noch schwer. Manchmal muss man genau hinhören, um Thomas Bastian zu verstehen. Zwei Schlaganfälle hat der 66-Jährige überstanden, der jüngste traf ihn am 30. Mai. „Das Sprachzentrum erholt sich langsam, es kommt wieder“, sagt der Gastronom, der mit Ehefrau Elvira (62) und Langhaardackel Schröder in Nümbrechts Ortschaft Berkenroth die Biker-Station führt.

Vor genau zehn Jahren hat sich das Paar dort an der Brölstraße, der unterwegs oft recht malerischen Bundesstraße 478 zwischen den Kreisen Oberberg und Rhein-Sieg, nicht weniger als einen Traum erfüllt.

Auch in Waldbröl droht die Schließung einer großen Ausflugs-Gastronomie

Doch der soll so schnell wie möglich enden: Die Bastians wollen die beliebte Gaststätte in gute Hände abgeben, die Öffnungszeiten haben sie längst reduziert. Sie hoffen auf emsige Nachfolger. Und sollten sich die nicht finden, könnte es in Oberbergs Süden mit dem Haus am Mühlenberg, gelegen im Waldbröler Weiler Vierbuchermühle, bald nur noch ein solches Ausflugsziel mit viel Platz vor den Türen geben. Denn auch Kollege Guido Hartmann plant den Abschied, er möchte die Gaststätte „Zur Klus“ in Niederhof abgeben – das ist keine zehn Kilometer entfernt von der Biker-Station.

Auch Guido Hartmann, Inhaber des Gasthauses „Zur Klus“ in Waldbröl-Niederhof, möchte seine Gaststätte lieber heute als morgen abgeben. Copyright: Siegbert Dierke

Biker sind deren Inhaber mit Leib und Seele, bis vor fünf Jahren das Cabrio das bequemere Verkehrsmittel für sie ist. „Meine liebe Frau hatte eine Honda VFR 800, ich eine Yamaha 600“, verrät Thomas Bastian. Koch hat der gebürtige Osnabrücker gelernt, er hat den Restaurantfachmann oben drauf gesattelt und schließlich auch den Hotelbetriebswirt gemacht.

Die Biker-Station in Nümbrecht-Berkenroth kann mit einigen recht schmucken Gasträumen aufwarten. Copyright: Siegbert Dierke

„Ich bin ein Gastro-Rumtreiber“, sagt Bastian. Er führt in ganz Nordrhein-Westfalen, in Niedersachsen und auch in Rheinland-Pfalz Raststätten und Autohöfe, verantwortet für eine Kette von Reha-Kliniken die Kioske und Cafés, zwischendurch arbeitet Thomas Bastian auch selbstständig. 95.000 Arbeitskilometer pro Jahr sind damals keine Seltenheit, Steaks und alles Kurzgebratene sind übrigens heute noch seine Spezialität.

Das Paar lernte sich bei einer Motorradtour kennen

Bei einer Motorradtour fährt ihm schließlich Elvira aus Ruppichteroth über den Weg, er lebt damals in Castrop-Rauxel. „Irgendwann wollten wir keine Wochenend-Beziehung mehr und uns immer auf halber Strecke treffen“, erzählt Bastian. „Und eigentlich haben wir nur ein Fachwerkhaus mit knarzenden Dielen gesucht.“

In Berkenroth aber findet das Paar die damals seit sieben Jahren leerstehende Gaststätte und beschließt, diese aufzumöbeln. Das Haus mit dem Baujahr 1900 ist einer der Bahnhöfe der früheren Bröltalbahn. Bastians elterliches Erbe lässt den Traum von der gastronomischen Sesshaftigkeit mit Bikerblut Wirklichkeit werden. „Und die Gäste kamen ab dem ersten Tag – ohne dass wir für uns geworben hätten“, erinnert sich der Inhaber.

Die Schankstube in der Berkenrother Biker-Station ist seit mehr als zehn Jahren der Arbeitsplatz von Elvira und Thomas Bastian. Copyright: Siegbert Dierke

Er und seine Frau leben in der Wohnung darüber. Wer die Biker-Station kauft, der bekommt ein Domizil noch dazu und ein Grundstück mit einer Größe von gut 1400 Quadratmetern. 50 Plätze gibt es in der Gaststube, 60 draußen im Biergarten. „Den könnte man ohne Probleme aufs Doppelte vergrößern“, betont der Chef, dem in Berkenroth inzwischen zwei weitere Häuser gehören, in eines davon werde er dann mit Elvira und Schröder umziehen. „Und dann sind wir erstmal weg, wir wollen mit dem Reisemobil Europa erkunden, so weit wir damit kommen. Vor allem aber Skandinavien.“

Die Verbindungsstrecke zwischen den Kreisen Oberberg und Rhein-Sieg gilt auch als Panoramaroute

Die kurvenreiche B478 ist mal Allee, mal Panoramastrecke, schon oft ist sie zu einer der schönsten Routen im ganzen Land gekürt worden. „Als Biker kannten wir die natürlich“, betont Bastian. „Und als Biker wollten wir hier etwas für Biker anbieten.“ Bereits bei der ersten Besichtigung der Immobilie habe er mehr als 70 Maschinen auf der Piste gezählt.

Den Zweirädern aber sind dann prompt Klassiker auf vier Rädern gefolgt: Auch als Treffpunkt für Liebhaberinnen und Liebhaber amerikanischer Karossen macht sich die Berkenrother Biker-Station einen Namen, an manchen Wochenenden reiht sich ein Fotomotiv ans andere.

Kurz vor dem Osterfest im vergangenen Jahr aber erleidet Thomas Bastian den ersten Schlaganfall, Ehefrau Elvira erkrankt an Krebs. Die gelernte Meisterin im Garten- und Landschaftsbau arbeitet heute noch in Vollzeit bei einem christlichen Träger als Berufseinstiegshelferin. „Nach all dem, was wir erleben mussten, war klar: Die Gastronomie können wir nicht auf Biegen und Brechen fortsetzen. Wir müssen den Stress senken und kürzer treten“, schildert ihr Ehemann. Thomas Bastian verspricht: „Wer Gastwirt aus Leidenschaft ist und die Arbeit nicht scheut, der wir hier sehr glücklich werden. Der Übergang kann sofort und nahtlos sein.“ Und das erste Ziel im Ruhestand? „Gesund werden.“

Noch ist die Biker-Station, Berkenrother Straße 1 in Nümbrecht-Berkenroth, geöffnet von Mittwoch bis Samstag, jeweils von 17 bis 21 Uhr, sowie an Sonn- und Feiertagen von 13 bis 21 Uhr, Kontakt: 0152/31 70 87 50.