Bierenbachtal – Wolfgang Cieplik war am Motiv seines Siegerbildes eigentlich schon vorbeigefahren, als er sich spontan entschloss, doch noch einmal das Auto zu wenden und seine „Kühe im Eis“ zu fotografieren.

Sein stimmungsvolles Novemberbild machte den Bierenbachtaler zu einem der Sieger des Fotowettbewerbs dieser Zeitung im vergangenen Jahr. „Ich hatte zunächst nur aus dem Augenwinkel auf die Weide geschaut und brauchte ein paar Sekunden, um mich zu entscheiden, dass ich umdrehe. Ich war eigentlich auf dem Weg zur Arbeit in Bomig“, erinnert der 54-Jährige sich schmunzelnd.

Fotos für sein Unternehmen

Als Geschäftsführer des Unternehmens Unitechnik macht der Oberberger auch Fotos für sein Unternehmen und bringt sich im Marketing mit seiner Kamera ein. In seiner Freizeit allerdings setzt Wolfgang Cieplik auf eine Kompaktkamera, die er immer griffbereit bei sich trägt. So auch im Urlaub in Irland in diesem Sommer, als er auf der Suche nach seinem ganz persönlichen Bild des Tages bewusst Landschaft, Menschen und Situationen in den Blick nahm.

Sein persönliches Siegerfoto postete er täglich in den sozialen Medien und erhielt darauf viel positive Resonanz. „Ich könnte mir sehr gut vorstellen, mit Fotos aus Irland auch in diesem Jahr wieder am Wettbewerb teilzunehmen“, kündigt er jetzt schon an. Er fotografiere das, was „vor die Linse kommt“, verrät der Nümbrechter. Sein Interesse an der Fotografie und das Talent kommen von väterlicher Seite.

Wolfgang Cieplik erhielt von seinem Vater seine erste Voigtländer Kamera und später durfte er die Spiegelreflexkamera übernehmen. In einer firmeninternen Foto-AG bei Siemens sammelte der Oberberger Erfahrungen in der Schwarz-Weiß-Fotografie und nutze sogar ein eigenes Labor. Heute hält er auch mit dem Handy drauf und sagt: „Manchmal ergeben sich die originellsten Bilder auf diesem spontanen Weg.“