Wiedenest – Ein 61-jähriger Motorradfahrer aus Bergneustadt ist am Sonntag bei einem Unfall auf der Olper Straße schwer verletzt worden. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Nach ersten Erkenntnissen war der Mann auf der Olper Straße in Richtung Drolshagen unterwegs, als ein Transporter vom Heisterbacher Weg über die Olper Straße in den Hermicker Weg fahren wollte.

Als der Transporterfahrer die Straße fast überquert hatte, kollidierte das Motorrad mit der Front seines Wagens. Der Motorradfahrer wurde gegen einen Seat geschleudert, der aus dem Hermicker Weg kam. Beide Autofahrer blieben unverletzt. An ihren Fahrzeugen entstand mäßiger, an dem Motorrad erheblicher Sachschaden. Die Olper Straße war gut eine Stunde einseitig gesperrt. (kup)