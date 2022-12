Oberberg – In diesen Tagen kommt die Sommersonne doch noch einmal zurück, und damit die Eiszeit. Stracciatella und Schlumpf-Eis in allen Ehren: Wir wäre es einmal mit einer ganz neuen Geschmackssorte? Auf unserer Rundtour zu einigen oberbergischen Eiscafés berichteten die Besitzer, welche spektakulären Eissorten sie kreiert und wie sie die verregnete Hauptsaison erlebt haben.

Zitrone-Basilikum

Im Engelskirchener Eiscafé Colosseo genießen die Gäste das sonnige Wetter jenseits der 20-Grad-Marke bei einem leckeren Eis. Für Inhaberin Maria Milazzo in diesem Sommer ein eher seltenerer Anblick, blieb der große Andrang aufgrund etlicher Regentage doch oftmals aus. Dennoch lässt sich die erfahrene Eisdielenbesitzerin die Freude an ihrer Arbeit nicht verderben: „Wir sind froh, dass wir überhaupt öffnen dürfen.“ Bei den Gästen hoch im Kurs liegt in dieser Saison die neue Brownie-Eis-Kreation mit sizilianischer Schokolade, die Ehemann Antonio wie alle Sorten vor Ort in der Küche herstellt. Besonders stolz sind die Milazzos auf ihre einzigartige Kombination aus Zitrone und Basilikum, die seit zwei Jahren in aller Munde wandert.

Granatapfel

Beim traditionsreichen Eiscafé Martini in Gummersbach setzt Besitzer Alessandro Martini eher auf die Dauerbrennersorten Vanille und Schokolade. Eine Neuheit ist aber das Granatapfeleis, welches in den anderen Eisdielen nicht zu finden war. Neben der Eisproduktion konzentriert sich das Café Martini auf süße Teigwaren. Seit zwei Wochen sind auch italienische Brötchen mit Eisfüllung im Programm. „Ich möchte mich etwas von der Masse absetzen“, erklärt Alessandro Martini.



Bergischer Käse

Diesen Weg hat Francesco Da Rold konsequent eingeschlagen. In seinem Eiscafé Venezia unweit des Nümbrechter Kurparks verkauft der Gelatiere sogar Eis für Hunde. Leberwurst und geräucherter Lachs befindet sich in dem kühlenden Leckerli. Seit zwei Jahren wird das Angebot gerne von Gassigehern angenommen. Doch auch für die experimentierfreudigen menschlichen Besucher hat Da Rold ein Angebot: Kurkuma oder Bergischer Käse. „Es war deutlich weniger los als normalerweise“, sagt Da Rold über diesen Sommer. „Dennoch sind wir den vielen Kunden dankbar, die auch im Regen ein Eis essen.“

Carmine Mazza bereitet einen Frankfurter Kranz in kühler Kugelform vor. Copyright: Dierke

Schokolade-Chili

Wie sehr die Branche vom Wetter abhängig ist, erfährt man auch beim Eiscafé Emozioni in Morsbach. Dort gab es schon mal die Sorte „Milchschnitte“, derzeit ist Schokolade-Chili angesagt. Für gewöhnlich ist die Eisdiele am Kreisverkehr ein Anlaufpunkt für zahlreiche Schleckermäuler. Dieses Jahr läuft das Geschäft eher schleppend. „Das Wetter ist furchtbar. Normalerweise wären die Tische jetzt voll besetzt“, sagt Sergio Di Nauta, Schwiegersohn von Besitzer Pietro Grossi. Im benachbarten Waldbröl lebt die Eisdiele von Chiara und Rino Bez vor allem von der Laufkundschaft. Lange Zeit erschwerte daher die große Baustelle an der Kaiserstraße, an der ihr Laden liegt, das Geschäft. „Über 90 Prozent unserer Kunden holen sich im Vorbeigehen eine Kugel Eis auf die Hand. Durch den vielen Regen und die Baustelle war leider deutlich weniger los“, sagt Chiara Bez.



Vegane Guave

Mit den gleichen Problemen hat der „Ice Dealer“ in Marienheide durch die Baustelle an der angrenzenden Hauptstraße zu kämpfen. In Wiehl ist Cristopher Zimmermann gleich doppelt von Straßenarbeiten betroffen. Sowohl das Venezia an der Bahnhofstraße als auch das Bellavista am Weiherplatz sind im Besitz des 46-Jährigen und wurden durch Baustellen direkt beeinträchtigt. „Das letzte Jahr war schon schlimm genug. Dieses Jahr läuft es noch schlechter. Außerdem ist es nicht einfach, neue Aushilfen zu finden, weil sich viele während Corona einen anderen Nebenjob gesucht haben“, klagt Zimmermann. Er versucht, mit veganem Frucht- und Schokoladeneis die Kundschaft anzulocken. Besonders Guave und Feige zählten zu den Verkaufsschlagern.

Frankfurter Kranz

Eine andere Taktik fährt Carmine Mazza mit seinem Eiscafé Due Amici in Bergneustadt. Vor zwei Jahren begann Mazza, sein Eis auch außerhalb Bergneustadts in den Umlauf zu bringen. So können vor allem Eisliebhaber aus Reichshof, wo es einen Mangel an Eisdielen zu geben scheint, das Sortiment des 40-Jährigen ausgiebig testen. „Wir haben drei Eiswagen im Einsatz. Diese werden unabhängig vom Wetter sehr gut angenommen“, sagt Mazza. Als neue Sorten präsentiert er in diesem Jahr Frankfurter Kranz und Joghurt mit frischer Orange. Und unserem Fotografen hat’s geschmeckt.