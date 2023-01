Sportevent startet bald „Lindlar läuft ist so gut wie der Köln-Marathon“

Lindlar – Betina Brückmann und ihre Tochter Kim Brückmann sind schon oft bei „Lindlar läuft“ gestartet. „Wir waren von Anfang an dabei und sind jedes Jahr mitgelaufen. Es ist eine tolle Aktion, auf die man sich immer wieder aufs Neue freut“, sagt Betina Brückmann. Das gemeinsame Laufen und die jubelnden Menschenmengen am Straßenrand hätten das Event zum Highlight gemacht. „Es war immer ein besonderer Flair. Ich habe auch schon zweimal am Köln-Marathon teilgenommen und ich kann sagen, dass Lindlar dem nichts nachsteht“, erzählt sie.

Doch dieses Jahr ist vieles anders. Es wird keine Menschenmengen und lautstarkes Anfeuern geben. Die pandemiebedingten Schutzmaßnahmen machen gemeinsames Laufen nicht möglich. Die Organisatoren von „Lindlar läuft“ wollten den Lauf nicht zum zweiten Mal in Folge absagen . Deshalb erarbeiteten sie ein coronakonformes Konzept. Vom 28. Mai bis zum 16. Juni haben die Läufer und Läuferinnen Zeit, ihre Strecke alleine zu laufen. Wo , ist jedem selbst überlassen, verschiedene Streckenlängen sind möglich. Anschließend kann jeder seine gelaufene Zeit und ein Foto hochzuladen. „Dabei sein ist in diesem Jahre alles. Ob man läuft oder spazieren geht, ist im Endeffekt egal. Hauptsache man hält die Aktion am Leben“, sagt Betina Brückman.

Gemeinsames Laufen schafft Zusammenhalt

Die 52-Jährige ist Leiterin der Abteilung Sommerbiathlon im Schützenverein Lindlar und Schießtrainerin. In den ersten Jahren von „Lindlar läuft“ traten Mutter und Tochter noch alleine an. Doch es dauerte nicht lange, bis sie sich mit ihren Vereinskollegen vom Sommerbiathlon als Laufgruppe anmeldeten. Das gemeinsame Laufen schaffe Zusammenhalt. Das merke man auch beim Lauftraining. „Wenn wir als Gruppe laufen, achten wir aufeinander. Und es schafft zusätzliche Motivation. Betina Brückmann versucht, gerade Kinder und Jugendliche für „Lindlar läuft“ zu begeistern. Für sie sei der gemeinsame Sport besonders wichtig.

Auch Tochter Kim Brückmann will Kindern die Freude am Laufen vermitteln. Deshalb läuft sie ihre Strecke gemeinsam mit einer Siebenjährigen. „Ich versuche, sie zum Durchlaufen zu motivieren. Und natürlich geht es uns in erster Linie um den Spaß“, erklärt die 22-Jährige. Sie will eine Strecke von vier Kilometern laufen. Die ersten zwei mit ihrer jungen Laufpartnerin, die andere Hälfe alleine. Insgesamt nehmen dieses Jahr rund 25 Sommerbiathleten vom Schützenverein an „Lindlar läuft“ teil.

Betina Brückmann hat ihren Lauf bereits absolviert, über Kemmerich und anschließend den Trimm-Dich-Pfad. Zehn Kilometer lief sie in 55,04 Minuten . „Ich war so zufrieden mit dem Ergebnis, dass ich es direkt hochgeladen habe“, sagt Bettina Brückmann. „Das Laufen hilft mir durch den Tag zu kommen. Ich kann einfach unglaublich viel Energie aus der Natur schöpfen.“

Anmeldungen für sind noch bis zum 16. Juni online möglich www.lindlar-laeuft.de