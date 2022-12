Gumemrsbach – Am Silvesterabend hatten Diebe in der Richard-Sondermann-Straße in Gummersbach-Dieringhausen einen Stromkasten aufgebrochen und dabei zwölf Sicherungen gestohlen.

Nach Angaben der Polizei fiel in der kompletten Straße der Strom aus. Noch am Abend wurden die Sicherungen für die Anwohner erneuert. (red)