Martine Dupont in ihrem Atelier Kunstbrand in Lindlar. (Archivbild)

5. und 6. November: Tage des offenen Ateliers in Oberberg

Am Wochenende 5. und 6. November öffnen 37 Kunstschaffende überall in Oberberg ihre Ateliers. In Lindlar folgt Keramikkünstlerin Martine Dupont dem Aufruf der Engelskirchener Initiative Engels-Art und lädt von 11 bis 18 Uhr in ihr Atelier in Kalkofen 1 a in Schmitzhöhe ein. In Wipperfürth öffnen Daphna Koll und Eneka Krämer-Razquin ihr gemeinsames Atelier an der Kaiserstraße 3. Am Samstag von 10 bis 13 Uhr, am Sonntag von 11 bis 14 Uhr. (r)

Treffpunkt Bücherwurm in Frielingsdorf. (Archivbild) Copyright: Dierke

6. November: Bücher-Café im Treffpunkt Bücherwurm

Nach zwei Jahren Coronapause findet am Sonntag, 6. November wieder das Bücher-Café im Treffpunkt Bücherwurm statt. Von 14 bis 18 Uhr lädt das Team zu Nachmittag mit Café-Atmosphäre in die Bücherei, in den Räumen der Grundschule, Jan-Wellem-Straße 10.



Im Angebot gibt es gibt einen Bücherflohmarkt, Kuchen und viel Selbstgemachtes. Aussortierte Jugend- und Fantasybücher werden verschenkt. Kuchenspenden werden gerne ab 13 Uhr in der Bücherei angenommen. (r)