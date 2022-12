Unfall in Nümbrecht-Breunfeld Autos stoßen frontal zusammen - Beide Fahrer verletzt

Breunfeld – Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos in Nümbrecht-Breunfeld sind am Mittwoch die beiden Fahrer verletzt worden. Eine Siebenjährige, die mit in einem der Wagen saß, soll nach ersten Erkenntnissen unverletzt geblieben sein.

Das könnte Sie auch interessieren:

Merle Barth im Interview Anzeige Nümbrechterin spielt jetzt für Turbine Potsdam

Bis in abgelegene Weiler Anzeige Nümbrechter Bürgerbusverein nimmt neues Fahrzeug in Betrieb

Serie „Mein Ort, meine Heimat“ Anzeige In Nümbrecht ein neues Zuhause gefunden von Katja Pohl

Wie die Polizei berichtete, waren um 14.40 Uhr eine 27-Jährige und die Tochter mit ihrem Auto, das Rhein-Sieg-Kennzeichen trug, auf der Wuppertaler Straße von Breunfeld in Richtung Nümbrecht unterwegs. In entgegengesetzter Richtung fuhr in einem Wagen ein Oberberger. Als der 73-Jährige nach links in Richtung des Ortes Unter der Hardt abbog, kollidierte sein Fahrzeug mit dem Wagen der Frau. Er wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Frau soll leicht verletzt worden sein. Die Straße war für die Unfallaufnahme rund eineinhalb Stunden gesperrt. (kup)