Wipperfürth – Eine hochschwangere Frau, die bei einem Unfall auf der Straße Leiersmühle verletzt wurde, musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Zwei weitere Personen wurden leicht verletzt.

Der Unfall ereignete sich gegen 8.35 Uhr auf der Straße Leiersmühle in Höhe des Postgeländes, als ein Postfahrzeug, das nach links abbiegen wollte, verkehrsbedingt warten musst. Eine 32-jährige Autofahrerin, die mit ihrem Kleinwagen in Richtung Halver fuhr, hielt hinter dem Transporter an. Ein nachfolgender Traktor mit einem Anhänger voller Heuballen, fuhr auf den Mitsubishi auf und schob ihn gegen das Postfahrzeug. Die 32-jährige Fahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die 26-jährige Beifahrerin im Kleinwagen, die hochschwanger ist, musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Die Straße war für etwas zwei Stunden gesperrt. (lz)