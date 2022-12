Wipperfürth – Bei einem Alleinunfall hat sich ein 60-jähriger Motorradfahrer aus Köln am Samstagnachmittag schwer verletzt. Der Mann war nach Angaben der Polizei gegen 17.15 Uhr unterwegs auf der Kreisstraße 39 zwischen Dohrgaul und Wipperfürth-Ohl.

Kontrolle über die Maschine verloren

In Höhe Niederklüppelberg geriet er in einer leichten Linkskurve mit der rechten Fußraste gegen den Bordstein. Dadurch verlor der Mann die Kontrolle über seine Maschine und stürzte. Ein Notarzt versorgte den Schwerverletzten zunächst an der Unfallstelle, bevor ein Rettungswagen ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus brachte.(r)