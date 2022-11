Vandalismus Randalierer beschädigen mehrere Straßenschilder

Nümbrecht – In der Nacht zu Samstag wurden in Nümbrecht, mehrere Straßenschilder beschädigt, Golfbälle geklaut und geschmückte Weihnachtsbäume umgestoßen. Nach aktuellen Stand der Ermittlungen sind die Täter noch unbekannt. Die Randalierer haben an der L95S traßenschild "Ödinghauser Kamp" umgeknickt.

Auf dem dortigen Golfplatz beschädigten sie den Fangzaun und zwei Weiten-Schilder und klauten einige Golfbälle. Die Randalierer knickten auf der Distekkamper Straße zwei weitere Verkehrsschilder um und stießen in der Hauptsstraße mehrere Weihnachtsbäume um. Nach Angaben der Polizei wurden die gestohlenen Gegenstände im Kurpark gefunden.

Zeugen, die Angaben zu Tätern oder zur Tat machen können, können sich beim Kriminalkommissariat Waldbröl unter 02261 81990 melden. (red)