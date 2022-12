Gummersbach – Janko Bozovic nutzte das trainingsfreie Wochenende für einen Besuch in der alten Heimat und spionierte beim Besuch des Spiels des TV Emsdetten gegen die Rimpar Wölfe gleich ein bisschen für den VfL Gummersbach. Wenn der VfL Gummersbach in der Zweiten Liga am Freitag, 19 Uhr, den TV Emsdetten in der Schwalbe-Arena empfängt, kann Bozovic nach seiner Ellbogenverletzung zwar noch nicht mitwirken, vorher aber einiges darüber berichten, wie die heimstarken Gäste mit 26:22 gegen die Wölfe gewonnen haben.

VfL-Trainer Gudjon Valur Sigurdsson freut sich richtig auf das Spiel – und das nicht, weil er in dem Tabellenfünfzehnten, der gegen den Abstieg kämpft, einen leichten Gegner sieht. Im Gegenteil, er erwartet einen unangenehmen Gegner mit einer starken Abwehr vor einem guten Torwart.

Aussicht auf 2480 Zuschauer

Was Sigurdsson gute Laune macht, ist die Aussicht auf 2480 Zuschauer, die nach der neuen Corona-Schutzverordnung erlaubt sind. Die Tageskassen sind geöffnet. „Es ist Freitagabend, die Sonne hebt die Laune und ich hoffe auf lautstarke Unterstützung von den Rängen“, so der VfL-Trainer.

Neben dem Platz

Der Oberwiehler Kreisläufer Marcel Timm tritt ab sofort für den österreichischen Tabellenvierten Bregenz Handball an. Der 24-Jährige, der die Handballakademie des VfL Gummersbach durchlaufen hat, stieg mit dem HSC Coburg in die Bundesliga auf und wechselte im Sommer 2020 zum TBV Lemgo, mit dem er DHB-Pokalsieger wurde.



Im November trennte sich Lemgo von Timm, ohne öffentlich Gründe zu nennen. „Ich hatte hier erstmals nach langer Zeit das Gefühl, dass man mir zuhört und nicht einfach anhand von Gerüchten Entscheidungen fällt, die mir großen Schaden zugefügt haben“, wird Timm auf der Bregenz-Seite zitiert.

Mit Julian Köster (Deutschland), Ellidi Vidarsson (Island), Szymon Dzialakiewicz (Polen) und Stepan Zeman (Tschechien) sind vier Handballer des VfL in der kommenden Woche mit ihren Nationalmannschaften unterwegs.

Zweitligist HC Empor Rostock bereitet sich in Wiehl auf die Partie gegen den TuS Ferndorf (Sa., 19 Uhr) vor. Kontakt hatte der Club über den CVJM Oberwiehl aufgenommen. Das Abschlusstraining findet am Samstag in der Weltmeisterhalle statt. (ank)

Das ausgefallene Spiel gegen Dormagen am vergangenen Freitag hatte er für eine zusätzliche Trainingseinheit genutzt. „Das Wochenende war dann wie geplant frei.“

Wieder fit ist Jonas Stüber, der in der vergangenen Woche noch krank im Training pausieren musste. Ob es zum Duell mit seinem Bruder Frederic, Kreisläufer beim TV Emsdetten kommt, dazu wollte sich nicht äußern.