VfL Gummersbach Sieg im letzten Auswärtsspiel der Saison

Das Logo des Vfl Gummersbach auf einer Fahne in der Schwalbe-Arena.

Gummersbach – Mit 32:28 (15:15) gewinnt der VfL Gummersbach sein letztes Auswärtsspiel der Saison beim Nachbarn TuS Ferndorf, der weiter auf einem Abstiegsplatz der Zweiten Handball-Bundesliga steht. Damit kommt es für die Ferndorfer am letzten Spieltag zum Showdown beim TSV Bayer Dormagen. Die Gummersbacher, die seit einigen Wochen bereits als Meister und Aufsteiger feststehen, werden zeitgleich die Meisterschale in Empfang nehmen.

In der erstmals mit 1303 Zuschauer ausverkauften Sporthalle Stählerwiese, die Fans beider Teams in einen Hexenkessel verwandelten, entwickelte sich ein kämpferisch starkes Spiel, in dem beide Mannschaften alles gaben. Bis zum 16:16 (34.) war die Partie ausgeglichen, dann setzte sich der VfL immer weitere ab und lag beim 24:19 (45.) erstmals mit fünf Treffern vorne. Die Ferndorfer wurden nervös und verloren ihre Linie. Als Julian Köster zum 31:23 (56.) traf, war die Partie endgültig entschieden. Der 5:0-Lauf der Ferndorfer, darunter vier Tore von Rutger ten Velde, war nur noch Ergebniskosmetik.

Bester Werfer des VfL waren Julian Köster und Janko Bozovic mit je acht Toren.

Seit Freitag steht zudem fest, dass der ASV Hamm-Westfalen zweiter Aufsteiger in die Bundesliga ist. Die Hammer hatten mit 34:27 gegen den TV Großwallstadt gewonnen. (ank)