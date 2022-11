Gummersbach – Sein Team stehe vor einer sehr harten Woche, sagt Gudjon Valur Sigurdsson, Trainer des VfL Gummersbach. Nach dem souveränen 35:25-Erfolg gegen Verfolger HSG Nordhorn tritt der Tabellenführer der Zweiten Handball-Bundesliga am Mittwoch, 19.30 Uhr, zum Nachholspiel beim Mittelrhein-Konkurrenten Bayer Dormagen an. Die Partie war im März aufgrund von Corona-Fällen beim Gegner verlegt worden. Am Samstag folgt dann die Partie bei der SG BBM Bietigheim.

Mit Siegen: Dormagen hat Abstiegsplatz verlassen

Mit Blick auf die Tabelle ist das Spiel in Dormagen ein echtes Kontrastprogramm zum Aufeinandertreffen mit Nordhorn. Die Dormagener standen lange auf einem Abstiegsplatz, den sie erst am Wochenende nach einem 31:28 beim TV Emsdetten verlassen haben. Dafür hatte das Team zuvor schon fleißig Punkte gesammelt gegen Elbflorenz (29:23), den VfL Lübeck-Schwartau (26:25), ThSV Eisenach (26:25) sowie gegen den TV Großwallstadt (29:23).

„Sie haben sich zuletzt deutlich gesteigert“, sagt Sigurdsson über den kommenden Gastgeber, der um den Klassenerhalt in der Zweiten Liga kämpft. „Sie haben eine sehr schnelle Mannschaft mit vielen jungen talentierten Spieler“, beschreibt Sigurdsson den Gastgeber. Allen voran nennt er die Hüter-Brüder Patrick (Kreisläufer) und Ian (Mittelmann). Dazu komme mit Martin Juzbasic ein erfahrener Torhüter, der zu den besten der Liga gehört. Lange habe Dormagen mit Verletzten und Corona zu kämpfen gehabt, führt der VfL-Trainer weiter aus. Seit das Team wieder vollzählig sei, habe es sich gesteigert. Und es verfüge über eine der stärksten Abwehrreihen der Liga, so Sigurdsson.

Gummersbach will wieder einen Schritt zum Aufstieg machen

„Dormagen wird mit großem Willen auftreten und viel investieren“, pflichtet Raul Santos seinem Trainer bei. „Es ist sehr, sehr schwierig mit den Mannschaften, die im Abstiegskampf spielen, emotional auf ein Level zu kommen“, fügt der VfL-Linksaußen hinzu. „Vom Kader her sind wir besser besetzt, aber das müssen wir auch zeigen.“ Während die Dormagener um den Verbleib in der Liga kämpfen, kommen die Gummersbacher mit jedem Punkt dem großen Ziel, der Rückkehr in die Bundesliga, einen Schritt näher.



Das könnte Sie auch interessieren:

Weiter auf Aufstiegskurs Anzeige VfL Gummersbach gewinnt mit 35:25 deutlich gegen Nordhorn von Andrea Knitter

Liveticker zum Nachlesen Anzeige Der VfL Gummersbach macht den großen Schritt von Frank Klemmer

Nachwuchsförderung Anzeige Mehr Augenmerk auf die U23 und U19 des VfL Gummersbach von Andrea Knitter

Wahrscheinlich wird der VfL am Mittwoch auf seinen Kapitän Timm Schneider verzichten müssen, der sich gegen Nordhorn eine Zerrung der Gelenkkapsel im linken Knie zugezogen hatte. Auf jeden Fall noch nicht dabei sein wird Alexander Hermann, der noch keine Prognose abgeben möchte, wann er wieder auflaufen kann. Das Spiel wird wieder hier auf ovz-digital.de im Liveticker zu verfolgen sein.

Fanbus nach Bietigheim

Für die Auswärtspartie am Samstag gegen Bietigheim stellt der VfL einen Fan-Bus zur Verfügung. An- und Abreise plus Ticket kosten 40 Euro. Anmeldungen unter ticketing@vfl-gummersbach.de unter Angabe des Namens, der Anschrift, Telefonnummer sowie der Anzahl der Personen.