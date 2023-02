Waldbröl – Da behauptete doch glatt einer der jungen Besucher der Lesung von Autor Fabian Lenk in der Stadtbücherei Waldbröl, Bücher seien langweilig. Er wurde innerhalb einer kurzweiligen Stunde eines Besseren belehrt. Der Autor, aus der Nähe von Bremen angereist, fesselte die Schülerinnen und Schüler der sechsten Klassen der Realschule Waldbröl mit dem dritten Band seiner Krimireihe für Kinder ab zwölf Jahren „World of E-Sports – Abgezockt“ so sehr, dass es mucksmäuschenstill im Raum wurde.

Im Buch geht’s um die Freunde Mick und Alex, die gerne die Videospiele „Fifa“ und „League of Legends“ spielen und sich irgendwann einmal einen Platz unter den ganz Großen, den Spielern, die wirklich Geld mit dem sogenannten E-Sport verdienen, erhoffen.

Fabian Lenk, Journalist und Autor von Jugend- und Erwachsenenbüchern, war im Rahmen des Rheinischen Lesefestes „Käpt’n Book“ zu Gast in Waldbröl, um mit den Jugendlichen zweier sechster Klassen in zwei Lesungen über das Schreiben zu sprechen, aber auch über die Welt des E-Sport und darüber, was man tun kann, wenn man von anderen Jugendlichen bedroht und abgezockt wird.

Der Autor ist selbst ein Zocker

„Auf das Thema ,Abzocke’ stieß ich, als ich über eine Gerichtsverhandlung berichtete“, verriet der 59-Jährige. Ein junger Erwachsener war angeklagt, einen 17-Jährigen über neun Monate hinweg erpresst zu haben. Der Jüngere plünderte mit gefälschten Bankanweisungen das Konto der Eltern und flog schließlich auf. Da waren aber schon 17.000 Euro Fehlbetrag zusammengekommen. Eine Summe, die die Schülerinnen und Schüler durchaus beeindruckte.

Letztlich war ihnen, zum großen Teil selbst Experten in der Welt der Online-Spiele, aber eine andere Frage wichtig: Kennt Lenk die Welt des E-Sports eigentlich aus eigener Erfahrung? Der Autor gab zu, selber gerne zu zocken und sich dank seiner umfassenden Recherche gut auszukennen. „Da mir auch das Lesen sehr wichtig ist, wollte ich gerne beide Themenbereiche verbinden und dazu meine Erfahrungen aus dieser Gerichtsgeschichte einbringen.“ Und so wurde bei Käpt’n Book schnell deutlich, dass Lesen ganz und gar nicht zum Gähnen ist, sondern eine ganze Menge Lebenswirklichkeit mitbringt.

Ein Scheck fürs Lesen

Damit Aktionen wie die Beteiligung am Rheinischen Lesefest auch zukünftig gesichert sind, fand vor der zweiten Lesung eine Spendenübergabe statt. Ralf Waßer, Regionaldirektor der Kreissparkasse Köln in Waldbröl, übergab einen Scheck über 1000 Euro an Theo Schüller vom Vorstand des Fördervereins und die Leiterin der Stadtbücherei, Monika Hennekeuser. Sie sagte: „Die Schulen freuen sich immer sehr über unsere Einladung. Darum möchten wir noch lange Teil des Lesefestes bleiben.“

In der kommenden Woche kommt der Ruppichterother Autor Simak Büchel für zwei Lesungen in die Stadtbücherei.