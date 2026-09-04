Mehr Schatten auf den Waldbröler Schulhöfen und damit mehr Schutz für Kinder und Jugendliche vor Hitze und starker UV-Strahlung wünscht sich die Fraktion der FDP im Rat der Marktstadt. Diese hat einen Antrag formuliert, der in der anstehenden Sitzung am Mittwoch, 16. September 2026, 17 Uhr, erstmals diskutiert werden soll. Zunächst fordern die Liberalen eine Bestandsaufnahme an allen sechs Schulen in städtischer Trägerschaft.

Stadt Waldbröl soll sich zudem um Fördermittel bewerben

Anschließend sollen den geeigneten Standorten Prioritäten zugeordnet werden, damit sich die Stadtverwaltung um Fördermittel bewerben kann. Da nennt die FDP das angekündigte Landesprogramm „1000 Coole Schulhöfe“.

„Wenn sich Schulhöfe in Phasen von Hitzewellen stark aufheizen und kaum geschützte Aufenthaltsbereiche vorhanden sind, müssen wir handeln“, betont Maik Steiniger, stellvertretender Fraktionschef. Untersucht werden sollen etwa der Grad der Versiegelung, vorhandene Schattenflächen und besonders stark der Sonne ausgesetzte Bereiche.

Natürliche und technische Lösungen sollen laut FDP kombiniert werden, etwa schattenspendende Bäume, Sonnensegel, begrünte Pergolen, Entsiegelung, Regenwassernutzung oder Grüne Klassenzimmer. Nach bisher bekannten Informationen, so die Fraktion, könne eine am Landesprogramm teilnehmende Schule auf eine Förderung von bis zu 50.000 Euro hoffen. Zudem soll die Stadt prüfen, ob sie noch an bereits laufenden Programmen in diesem Jahr teilnehmen kann.