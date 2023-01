Wiehl-Bomig Stadt schafft Platz für schweres Feuerwehrgerät

Bomig – Die Stadt Wiehl möchte das Feuerwehrgerätehaus an der Fritz-Kotz-Straße in Bomig erweitern. In diesem Sinne haben Politik und die Verwaltung eine Änderung des Bebauungsplan und einen Förderantrag auf den Weg gebracht.

Das Feuerwehrhaus wurde im Jahr 2001 errichtet. Der Standort sei aufgrund der Nähe zu den Industriegebieten und der Autobahn besonderen Herausforderungen ausgesetzt, teilt die Stadtverwaltung mit. „Industriefeuer und Autobahneinsätze sind geprägt durch großes und schweres Gerät.“ Das bestehende Gebäude biete dafür nicht mehr ausreichend Platz. Geplant ist eine Erweiterung der Fahrzeughalle und des Sozialtraktes.

Die Halle wird ein Satteldach mit Photovoltaikanlage, der Anbau des Sozialtraktes ein begrüntes Flachdach bekommen. Im Zuge des Umbaus soll auch der Parkplatz erweitert werden. Für die Finanzierung bemüht sich die Stadt um Mittel aus den NRW-Förderprogrammen „Dorferneuerung 2022“ und „Feuerwehrhäuser in Dörfern 2022“. (tie)