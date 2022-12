Am Straßenrand am Bernberger Südring liegen Säcke herum und teilweise auch die Beutel, die dort bereits im Januar einfach abgelegt worden sind.

Gummersbach – Fast hat man den Eindruck, als wären die hier gezeigten Bilder identisch. Tatsächlich aber liegen zwischen den beiden Aufnahmedaten zwei Monate. Am 3. Januar lagen nur noch einige Matratzen auf dem Müllberg am Südring in Gummersbach-Bernberg. Die sind zwar verschwunden, doch ein großer Teil der Säcke, die Anfang Januar am Straßenrand auf einem Parkplatz herumgammelten, lag auch am 1. März noch dort.

„Unerträglicher Zustand für die Bürger“

Ein Anlieger, der nicht direkt am Südring wohnt, hatte sich bereits im Januar bei dieser Zeitung gemeldet und gehofft, dass die Stadt Gummersbach, wie seinerzeit angekündigt, den Müll entsorgt. Jetzt, zwei Monate später, meldete er sich erneut und konnte noch immer keinen Vollzug melden. „Heute müssen wir leider feststellen, dass sich hier nach wie vor nichts getan hat. Für uns als Bürger dieser Stadt ist dieser zwischenzeitlich unerträgliche Zustand und die Unterlassungen der Stadt, was die Müllbeseitigung betrifft, nur noch als skandalös zu bewerten“, so sein schriftliches Fazit.

Stadtsprecher Siegfried Frank sagte auf Nachfrage dieser Zeitung, dass es diesmal mit einer kurzfristigen Beseitigung des Mülls durch den Bauhof klappen sollte. Er erklärte noch einmal, wie in solchen Fällen grundsätzlich verfahren werde: „Für die Abfallentsorgung in Gummersbach ist erst einmal die Firma Lobbe zuständig“, sagt Frank. Und wenn die davon Kenntnis bekomme, könne es vielleicht noch einmal eine gute Woche dauern, ehe der Müll abgeholt worden sei.



Im Rathaus will man auf das Problem reagieren

„Es gibt aber auch Fälle, in denen gelbe Säcke am Straßenrand liegen, die mit Sachen befüllt sind, die nicht im Rahmen der Gelbe-Sack-Abholung mitgenommen werden. In diesem Fall klebt Lobbe einen entsprechenden Zettel auf den Sack“, sagt Frank, der einräumt, dass diese Nachricht nicht zwangsläufig den Eigentümer des Müllsacks erreichen wird.

In der Regel sollte es aber schon so sein, dass, sobald die Stadt von einem solchen Fall Kenntnis bekomme, der Müll vom Bauhof mitgenommen werde. Im Gummersbacher Rathaus will man auf die offenkundigen Probleme nicht nur am Südring auf dem Bernberg reagieren und die betreffenden Bereiche im Stadtgebiet durch Streifen des städtischen Ordnungsamtes kontrollieren lassen.



Bereits im Januar hatte Frank erläutert, dass es das geschilderte Problem gleich an mehreren Stellen auf dem Bernberg gebe. Nach seinem Kenntnisstand war vor die Türe gestellter Sperrmüll oftmals der Auslöser für eine wilde Ansammlung von Müll. „Der Sperrmüll ist zwar angemeldet, wird aber all zu oft viel zu früh vor dem eigentlichen Termin vor die Haustür gestellt“, so die Beobachtungen der Stadt. In der Folge werde dann einfach weiterer, nicht angemeldeter Müll dazu gelegt. „Und in vielen Fällen Abfall, der im Rahmen der Sperrmüllabfuhr nicht mitgenommen werden kann“, sagt Frank.