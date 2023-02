Zwei Heimspiele in einer Woche VfL Gummersbach empfängt Donnerstag Ferndorf im Pokal

Gummersbach – Dass der TuS Ferndorf in der zweiten Handball-Bundesliga nach vier Niederlagen in vier Spielen derzeit auf dem vorletzten Tabellenplatz steht, während der VfL Gummersbach die Tabelle ungeschlagen anführt, das interessiert VfL-Trainer Gudjon Valur Sigurdsson vor der Begegnung der beiden Teams in der zweiten Runde des DHB-Pokals nur wenig. „Ich habe sehr viel Respekt vor Ferndorf“, betont er.

Am Donnerstagabend, 19.30 Uhr, empfangen die Gummersbacher Handballer – außerhalb der Bundesliga – den Ligakonkurrenten Ferndorf in der Schwalbe-Arena zum Pokal-Derby. „Es wird natürlich ein sehr schweres Spiel. Am Ende wollen wir ganz klar weiterkommen und den Fans ein weiteres gutes Heimspiel bieten“, betont VfL-Kreisläufer Ellidi Vidarsson vor der Partie.

Ferndorfer neu aufgestellt und stark verjüngt

Die Ferndorfer waren in der vergangenen Saison coronamäßig stark angeschlagen gewesen, hatten dennoch den Klassenerhalt geschafft. Ähnlich wie der VfL Gummersbach haben die Ferndorfer ihren Kader in der aktuellen Saison neu aufgestellt und stark verjüngt. So richtig rund lief es bei den Siegerländern bisher jedoch nicht. Lediglich in der ersten Runde des DHB-Pokals siegten die Ferndorfer mit 32:30 auswärts gegen den Aufsteiger aus Hagen und somit gegen einen direkten Tabellengegner der Gummersbacher.



„Ferndorf ist ein gefährlicher Gegner. Ein Erfolgserlebnis bei uns in Gummersbach würde sie sehr stärken. Deswegen erwarte ich ein hartes Spiel“, betont Sigurdsson, der sich mit der Leistung seines eigenen Teams jedoch sehr zufrieden zeigen kann. „Unsere Abwehr funktioniert sehr gut, das müssen wir beibehalten. Im Angriff müssen wir noch etwas ballsicherer werden und den Kreisläufer noch besser einbinden. Außerdem arbeiten wir noch am Timing“, gibt der Trainer einen Einblick in das Training der Gummersbacher und beschreibt gleichzeitig die Stimmung im Team: „Die Jungs haben Spaß, sie sind motiviert, kämpfen und haben aus den vergangenen Spielen viel Selbstvertrauen gezogen. Das darf natürlich nicht in Arroganz umschlagen.“ Wie die Mannschaft, die bisher nur Siege feiern konnte, mit Niederlagen umgehe, müsse sich zeigen. Der Zusammenhalt sei bisher jedoch sehr gut, so der VfL-Trainer.

Keine Zeit zum Ausruhen

Was den Kader der Gummersbacher angeht, sind bis auf den verletzten Mathis Häseler alle fit. Sigurdsson hat beim Einsatz der Spieler also die Qual der Wahl. Und diese treten den Ferndorfern im Pokalspiel mit dem Schwung aus der vergangenen erfolgreichen Partie gegen Großwallstadt entgegen. Viel Zeit zum Ausruhen bleibt nach dem Spiel am Donnerstag nicht, denn der VfL befindet sich in einer englischen Woche. Bereits am Sonntag, 16 Uhr, empfangen die Gummersbacher mit dem TSV Bayer Dormagen erneut einen Derbygegner.

Tickets für das Pokalspiel am Donnerstagabend können Zuschauer auch noch an der Abendkasse erwerben. Der VfL Gummersbach empfiehlt jedoch, sich bereits vorher online eine Eintrittskarte zu sichern. Dauerkarten gelten für das Pokalspiel nicht. Inhaber von Dauerkarten kommen am Sonntag beim Spiel gegen Dormagen in der Zweiten Handball-Bundesliga wieder voll auf ihre Kosten.